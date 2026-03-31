science
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς τα κέντρα δεδομένων μπορεί να επηρεάζουν το τοπικό κλίμα
Περιβάλλον 31 Μαρτίου 2026, 17:37

Πώς τα κέντρα δεδομένων μπορεί να επηρεάζουν το τοπικό κλίμα

Τα κένρα δεδομένων λειτουργούν ως θερμικές νησίδες και ανεβάζουν τοπικά τη θερμοκρασία έως και κατά 8,9 βαθμούς Κελσίου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Spotlight

Τα κέντρα δεδομένων που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια για να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνουν το περιβάλλον καθώς απαιτούν μεγάλες εκτάσεις και τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως φαίνεται, αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα: νέα μελέτη εκτιμά ότι η θερμότητα που απελευθερώνουν τα data center είναι αρκετή για να επηρεάσει το τοπικό κλίμα.

Η μελέτη, η οποία άκόμα δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο αλλά παρουσιάζεται ως προδημοσίευση, εκτιμά ότι οι εγκαταστάσεις «hyperscaler» -αχανή κέντρα δεδομένων που καταλαμβάνουν έκταση δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενούν χιλιάδες διακομιστές- αυξάνουν τη θερμοκρασία της γύρω περιοχής κατά 2 έως 8,9 βαθμούς Κελσίου.

Τα κέντρα δεδομένων δημιουργούν έτσι «θερμικές νησίδες», όπως συμβαίνει με τις μεγάλες πόλεις, όπου το πράσινο σπανίζει και τσιμέντο συγκρατεί μεγάλες ποσότητες θερμότητας.

Τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται για τις εταιρείες ΑΙ θα καταναλώνουν έως και 1 gigawatt ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία και την ψύξη των διακομιστών, ισχύς που αντιστοιχεί στην κατανάλωση μιας μεσαίας πόλης. Όλη αυτή η ηλεκτρική ενέργεια απελευθερώνεται τελικά στο περιβάλλον ως θερμότητα.

Η ομάδα του Άντρια Μαρινόνι, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, εξέτασαν 6.000 κέντρα δεδομένων που βρίσκονται μακριά από τις θερμικές νησίδες πόλεων για να μην επηρεάζονται τα δεδομένα.

Τα data center νέας γενιάς θα καταναλώνουν γύρω στο 1 gigawatt ηλεκτρικής ενέργειας (Reuters)

Οι ερευνητές εξέτασαν τις θερμοκρασίες αυτών των περιοχών τα τελευταία 20 χρόνια και στάθμισαν τα νούμερα για παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές διακυμάνσεις του καιρού.

Κατά μέσο όρο, οι τοπικές θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 2 βαθμούς Κελσίου μετά την έναρξη της λειτουργίας ενός κέντρου δεδομένων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η άνοδος έφτανε τους 8,9 βαθμούς.

Οι αυξήσεις αυτές παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο, αναφέρουν οι ερευνητές. Για παράδειγμα, στην περιοχή Μπάχιο του Μεξικού, όπου συγκεντρώνονται πολλά κέντρα δεδομένων, η μελέτη κατέγραψε άνοδο κατά 2 βαθμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Η ίδια αύξηση καταγράφηκε στο Άραγκον της Ισπανίας μετά την κατασκευή data center για εφαρμογές ΑΙ.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η επίδραση δεν περιοριζόταν στο άμεσο περιβάλλον των data center αλλά εκτεινόταν σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων.

Και αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από 340 εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως προειδοποίησε ο Μαρινόνι, ο πυρετός κατασκευής νέων data center «θα μπορούσε να έχει δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνία όσον αφορά το περιβάλλον, την ευημερία των ανθρώπων και την οικονομία».

Άλλοι ειδικοί και οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιταχύνει την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις της δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές και παρατείνουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Κόσμος
Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός

Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Stream science
Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο; Ίσως προλάβετε και αυτές τις ασθένειες

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύνταξη
Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ – Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση
Τα ευρήματα 29.03.26

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
English edition 31.03.26

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid

A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

Σύνταξη
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

Σύνταξη
LIVE: Σουηδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Σουηδία – Πολωνία

LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσεχία – Δανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Τσεχία – Δανία

LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία

LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)

Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες
Ελλάδα 31.03.26

Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες

Η δικογραφία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021) και σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού και της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή
Κράτος Δικαίου 31.03.26

Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή

Ο Ντίλιαν βάζει φωτιά στο Μαξίμου και η αναβολή της συζήτησης για τις υποκλοπές βάζει μπουρλότο. Κλιμάκωση της στάσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και παρέμβαση στη Βουλή.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 31.03.26

Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό

Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 31.03.26

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)

Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Σύνταξη
Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise
English edition 31.03.26

Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise

With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

Σύνταξη
«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Ελλάδα 31.03.26

«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
Ελλάδα 31.03.26

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας Erminio – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 31.03.26

Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Βουλή: Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass
Τα μέτρα στήριξης 31.03.26

Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων - Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σπριντ για να δοθεί πριν το Πάσχα το fuel pass.

Σύνταξη
Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπάσκετ 31.03.26

Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σύνταξη
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

«Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα - Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

Σύνταξη
ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
Γραφείο Προϋπολογισμού 31.03.26

Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη - Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις

Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα

LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ουγγαρία – Ελλάδα. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Απόρρητο