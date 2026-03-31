Πώς τα κέντρα δεδομένων μπορεί να επηρεάζουν το τοπικό κλίμα

Τα κέντρα δεδομένων που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια για να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνουν το περιβάλλον καθώς απαιτούν μεγάλες εκτάσεις και τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως φαίνεται, αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα: νέα μελέτη εκτιμά ότι η θερμότητα που απελευθερώνουν τα data center είναι αρκετή για να επηρεάσει το τοπικό κλίμα.

Η μελέτη, η οποία άκόμα δεν έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο αλλά παρουσιάζεται ως προδημοσίευση, εκτιμά ότι οι εγκαταστάσεις «hyperscaler» -αχανή κέντρα δεδομένων που καταλαμβάνουν έκταση δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενούν χιλιάδες διακομιστές- αυξάνουν τη θερμοκρασία της γύρω περιοχής κατά 2 έως 8,9 βαθμούς Κελσίου.

Τα κέντρα δεδομένων δημιουργούν έτσι «θερμικές νησίδες», όπως συμβαίνει με τις μεγάλες πόλεις, όπου το πράσινο σπανίζει και τσιμέντο συγκρατεί μεγάλες ποσότητες θερμότητας.

Τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται για τις εταιρείες ΑΙ θα καταναλώνουν έως και 1 gigawatt ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία και την ψύξη των διακομιστών, ισχύς που αντιστοιχεί στην κατανάλωση μιας μεσαίας πόλης. Όλη αυτή η ηλεκτρική ενέργεια απελευθερώνεται τελικά στο περιβάλλον ως θερμότητα.

Η ομάδα του Άντρια Μαρινόνι, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, εξέτασαν 6.000 κέντρα δεδομένων που βρίσκονται μακριά από τις θερμικές νησίδες πόλεων για να μην επηρεάζονται τα δεδομένα.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις θερμοκρασίες αυτών των περιοχών τα τελευταία 20 χρόνια και στάθμισαν τα νούμερα για παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές διακυμάνσεις του καιρού.

Κατά μέσο όρο, οι τοπικές θερμοκρασίες αυξήθηκαν κατά 2 βαθμούς Κελσίου μετά την έναρξη της λειτουργίας ενός κέντρου δεδομένων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η άνοδος έφτανε τους 8,9 βαθμούς.

Οι αυξήσεις αυτές παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο, αναφέρουν οι ερευνητές. Για παράδειγμα, στην περιοχή Μπάχιο του Μεξικού, όπου συγκεντρώνονται πολλά κέντρα δεδομένων, η μελέτη κατέγραψε άνοδο κατά 2 βαθμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Η ίδια αύξηση καταγράφηκε στο Άραγκον της Ισπανίας μετά την κατασκευή data center για εφαρμογές ΑΙ.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η επίδραση δεν περιοριζόταν στο άμεσο περιβάλλον των data center αλλά εκτεινόταν σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων.

Και αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από 340 εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Όπως προειδοποίησε ο Μαρινόνι, ο πυρετός κατασκευής νέων data center «θα μπορούσε να έχει δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνία όσον αφορά το περιβάλλον, την ευημερία των ανθρώπων και την οικονομία».

Άλλοι ειδικοί και οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιταχύνει την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις της δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές και παρατείνουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων.