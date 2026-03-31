Artemis II: Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη ανθρώπινη πτήση στη Σελήνη εδώ και μισό αιώνα
Διάστημα 31 Μαρτίου 2026, 12:18

Όταν περάσει πίσω από τη Σελήνη, το Artemis II θα βρεθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από οποιαδήποτε ανθρώπινη αποστολή στο παρελθόν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Η αντίστροφη μέτρηση τρέχει ήδη στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα για την εκτόξευση της πρώτης αποστολής ανθρώπων στη Σελήνη. Η αποστολή Artemis ΙΙ θα πετάξει τον γύρο του φεγγαριού, μια κρίσιμη τελική δοκιμή προκειμένου να προλάβουν οι ΗΠΑ την Κίνα στην πρώτη προσσελήνωση αστροναυτών.

Τρεις αμερικανοί και ένας καναδός αστροναύτης θα επιβιβαστούν στην κάψουλα Orion για μια αποστολή δέκα ημερών, η οποία θα περάσει πίσω από τη Σελήνη και δεν αποκλείεται να φτάσει πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη αποστολή ανθρώπων στο παρελθόν.

Η εκτόξευση,  η οποία είχε αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροών στον γιγάντιο πύραυλο SLS που μεταφέρει το Orion, προγραμματίζεται τώρα για τις 01.24 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη (18.24 την Πέμπτη τοπική ώρα). Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις τελικές δοκιμές του SLS, δεν αποκλείεται να αναβληθεί για άλλη ημερομηνία μέχρι τις 6 Απριλίου.

Το πρόγραμμα Artemis που υλοποιεί η NASA από την πρώτη θητεία Τραμπ έχει στόχο την εδραίωση μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη και την υποστήριξη εμπορικών δραστηριοτήτων για μια μελλοντική σεληνιακή οικονομία. Το Artemis διαδέχεται το πρόγραμμα Apollo που έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στη Σελήνη, για τελευταία φορά το 1972 (στην αρχαιοελληνική μυθολογία η Άρτεμη ήταν αδελφή του Απόλλωνα.

To πλήρωμα θα περάσει δέκα μέρες στριμωγμένο στην κάψουλα Orion (NASA)

Λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στο πρόγραμμα, η πρώτη προσσελήνωση με το Artemis ΙΙΙ δεν αναμένεται πριν από το 2028. Οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να βιάζονται, καθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να δει Αμερικανούς στη Σελήνη πριν λήξει η θητεία του, ενώ η Κίνα σχεδιάζει να στείλει τους δικούς της αστροναύτες γύρω στο 2030 και στη συνέχεια να δημιουργήσει σεληνιακή βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Η αναχώρηση του Artemis II έρχεται λίγες ημέρες αφότου η NASA ανακοίνωσε σαρωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα Artemis. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία θα δαπανήσει 20 δισ. δολάρια για την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης που θα τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην πυρηνική ενέργεια σχεδιάζεται να βασιστεί και η σινο-ρωσική βάση στη Σελήνη.

Για να συμβεί αυτό, η ΝASA ακυρώνει το σχέδιο του Lunar Gateway, ενός μικρού διαστημικού σταθμού που θα κινούταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα χρησίμευε ως εργαστήριο και ως ενδιάμεσος σταθμός για τα πληρώματα που ταξιδεύουν από και προς το φεγγάρι.

Οι αστροναύτες έφτασαν στη Φλόριντα από το Χιούστον με αεροπλάνα Northrop T-38. Από αριστερά, ο Ριντ Ουάισμαν, η Κριστίνα Κοχ, ο Βίκτορ Γκλόβερ και ο καναδός Τζέρεμι Χάνσεν (NASA)

Πώς θα εξελιχθεί η αποστολή

Το Artemis II είναι μια επανάληψη της δοκιμαστικής αποστολής Artemis I που πραγματοποιήθηκε το 2022 χωρίς πλήρωμα.

Λίγη ώρα μετά την εκτόξευση από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, η κάψουλα Orion θα αποδεσμευτεί από τον πύραυλο SLS και θα τεθεί σε μια άκρως ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη.

Τις πρώτες δύο ημέρες το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει ελέγχους στα συστήματα υποστήριξης ζωής, προώθησης, πλοήγησης και επικοινωνίας πριν από το μεγάλο ταξίδι.

Την τρίτη μέρα, το Orion θα πυροδοτήσει τον κινητήρα του για να εγκαταλείψει την τροχιά της Γης και να κινηθεί προς τη Σελήνη.

Στη διάρκεια του ταξιδιού την τρίτη και την τέταρτη ημέρα, οι αστροναύτες και το κέντρο ελέγχου της αποσοτλής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα συστήματα του σκάφους.

Το Orion θα πετάξει τελικά πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού και θα βρεθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από οποιαδήποτε ανθρώπινη αποστολή στο παρελθόν. Για διάστημα αρκετών ωρών, το σκάφος θα χάσει την επικοινωνία με τη Γη.

Στη συνέχεια, το βαρυτικό πεδίο της Σελήνης θα θέσει το Orion σε πορεία προς τη Γη χωρίς την ανάγκη πυροδότηση του κινητήρα.

Το ταξίδι της επιστροφής θα διαρκέσει από την πέμπτη έως την όγδοη ημέρα. Το Orion θα απορρίψει κάποια υποσυστήματα πριν βουτήξει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα άνω των 40.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Το σκάφος θα πέσει τελικά με αλεξίπτωτο στον Ατλαντικό όπου θα περιμένουν με ειδικά πλοία οι ομάδες ανάκτησης.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,3% στην Ελλάδα τον Μάρτιο – Στο 2,5% στην ευρωζώνη

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
ESA 11.03.26

Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Σύνταξη
Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Φωτογραφίες 11.03.26

Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Διπλωματία 31.03.26

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Ζητά μέτρα 31.03.26

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Σύνταξη
Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Στο «κόκκινο» η Αττική 31.03.26

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

Σύνταξη
«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Σύνταξη
Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Σύνταξη
Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και ο «γαλανόλευκος» Φάρος είναι και εκεί για να στηρίξει τη γαλανόλευκη.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Στο επίκεντρο η Αττική 31.03.26

Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Μας αρνούνται στήριξη 31.03.26

Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

