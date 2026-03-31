Η αντίστροφη μέτρηση τρέχει ήδη στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα για την εκτόξευση της πρώτης αποστολής ανθρώπων στη Σελήνη. Η αποστολή Artemis ΙΙ θα πετάξει τον γύρο του φεγγαριού, μια κρίσιμη τελική δοκιμή προκειμένου να προλάβουν οι ΗΠΑ την Κίνα στην πρώτη προσσελήνωση αστροναυτών.

Τρεις αμερικανοί και ένας καναδός αστροναύτης θα επιβιβαστούν στην κάψουλα Orion για μια αποστολή δέκα ημερών, η οποία θα περάσει πίσω από τη Σελήνη και δεν αποκλείεται να φτάσει πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη αποστολή ανθρώπων στο παρελθόν.

Η εκτόξευση, η οποία είχε αναβληθεί δύο φορές λόγω διαρροών στον γιγάντιο πύραυλο SLS που μεταφέρει το Orion, προγραμματίζεται τώρα για τις 01.24 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη (18.24 την Πέμπτη τοπική ώρα). Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις τελικές δοκιμές του SLS, δεν αποκλείεται να αναβληθεί για άλλη ημερομηνία μέχρι τις 6 Απριλίου.

Το πρόγραμμα Artemis που υλοποιεί η NASA από την πρώτη θητεία Τραμπ έχει στόχο την εδραίωση μόνιμης παρουσίας στη Σελήνη και την υποστήριξη εμπορικών δραστηριοτήτων για μια μελλοντική σεληνιακή οικονομία. Το Artemis διαδέχεται το πρόγραμμα Apollo που έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στη Σελήνη, για τελευταία φορά το 1972 (στην αρχαιοελληνική μυθολογία η Άρτεμη ήταν αδελφή του Απόλλωνα.

Λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στο πρόγραμμα, η πρώτη προσσελήνωση με το Artemis ΙΙΙ δεν αναμένεται πριν από το 2028. Οι ΗΠΑ έχουν κάθε λόγο να βιάζονται, καθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να δει Αμερικανούς στη Σελήνη πριν λήξει η θητεία του, ενώ η Κίνα σχεδιάζει να στείλει τους δικούς της αστροναύτες γύρω στο 2030 και στη συνέχεια να δημιουργήσει σεληνιακή βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Η αναχώρηση του Artemis II έρχεται λίγες ημέρες αφότου η NASA ανακοίνωσε σαρωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα Artemis. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία θα δαπανήσει 20 δισ. δολάρια για την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης που θα τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην πυρηνική ενέργεια σχεδιάζεται να βασιστεί και η σινο-ρωσική βάση στη Σελήνη.

Για να συμβεί αυτό, η ΝASA ακυρώνει το σχέδιο του Lunar Gateway, ενός μικρού διαστημικού σταθμού που θα κινούταν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα χρησίμευε ως εργαστήριο και ως ενδιάμεσος σταθμός για τα πληρώματα που ταξιδεύουν από και προς το φεγγάρι.

Πώς θα εξελιχθεί η αποστολή

Το Artemis II είναι μια επανάληψη της δοκιμαστικής αποστολής Artemis I που πραγματοποιήθηκε το 2022 χωρίς πλήρωμα.

Λίγη ώρα μετά την εκτόξευση από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, η κάψουλα Orion θα αποδεσμευτεί από τον πύραυλο SLS και θα τεθεί σε μια άκρως ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη.

Τις πρώτες δύο ημέρες το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει ελέγχους στα συστήματα υποστήριξης ζωής, προώθησης, πλοήγησης και επικοινωνίας πριν από το μεγάλο ταξίδι.

Την τρίτη μέρα, το Orion θα πυροδοτήσει τον κινητήρα του για να εγκαταλείψει την τροχιά της Γης και να κινηθεί προς τη Σελήνη.

Στη διάρκεια του ταξιδιού την τρίτη και την τέταρτη ημέρα, οι αστροναύτες και το κέντρο ελέγχου της αποσοτλής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα συστήματα του σκάφους.

Το Orion θα πετάξει τελικά πάνω από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού και θα βρεθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από οποιαδήποτε ανθρώπινη αποστολή στο παρελθόν. Για διάστημα αρκετών ωρών, το σκάφος θα χάσει την επικοινωνία με τη Γη.

Στη συνέχεια, το βαρυτικό πεδίο της Σελήνης θα θέσει το Orion σε πορεία προς τη Γη χωρίς την ανάγκη πυροδότηση του κινητήρα.

Το ταξίδι της επιστροφής θα διαρκέσει από την πέμπτη έως την όγδοη ημέρα. Το Orion θα απορρίψει κάποια υποσυστήματα πριν βουτήξει στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα άνω των 40.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Το σκάφος θα πέσει τελικά με αλεξίπτωτο στον Ατλαντικό όπου θα περιμένουν με ειδικά πλοία οι ομάδες ανάκτησης.