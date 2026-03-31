Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Απρίλιος 2026]
Τα Do's και τα Don'ts του μήνα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει
- Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
- Ακίνητα: Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία του ΜΙΔΑ – Όσα πρέπει να ξέρετε
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σοβαρέψου! Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Βρες τις ισορροπίες σου κι εκεί και παντού γενικώς. Βρες ποιοι σε στηρίζουν και σε εκτιμούν πραγματικά. Έπειτα διώξε από δίπλα σου τα περιττά και τοξικά «απόβλητα». Αξιοποίησε την ενέργεια και την αποφασιστικότητά σου. Κάνε κάτι για να προωθήσεις τα προσωπικά σου πλάνα.
DON’TS: Μη φοβάσαι να επικεντρωθείς στις επικοινωνίες, καθώς πρέπει να τις βελτιώσεις. Για να πάεΙ καλά, πρέπει να το κυνηγήσεις εσύ. Κοινώς μην περιμένεις από κανέναν, ναι; Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, γιατί όλο και κάποιες ευκαιρίες θα δημιουργηθούν για σένα μέσω αυτών. Μην πτοηθείς από τις ξαφνικές αλλαγές και τα απρόοπτα.
Ταύρος
DO’S: Θέλω να είσαι ψύχραιμος και προσεκτικός αυτόν τον μήνα, γιατί δεν είναι λίγες οι στιγμές που η ένταση παίρνει τα ηνία. Κυρίως γύρω από τον τομέα της καθημερινότητας παρατηρείται αυτό το κακό φαινόμενο. Από την άλλη, όμως, έχεις κι εσύ μπόλικο άγχος, το οποίο παίζει τον ρόλο του. Μήπως λοιπόν να το περιορίσεις; Έστω να προσπαθήσεις!
DON’TS: Μην συνεχίζεις να έχεις κάποιες κακές συνήθειες που βλέπεις ότι δεν σε εξελίσσουν. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μην απογοητευτείς, αν υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή ξαφνικές αλλαγές, γιατί παράλληλα υπάρχει και μπόλικη κινητικότητα. Κάτι είναι κι αυτό, σωστά; Μην είσαι ανοργάνωτος. Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset.
Δίδυμοι
DO’S: Μπορείς να επενδύσεις στην κοινωνικοποίησή σου τον Απρίλιο, καθώς υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για κάτι τέτοιο. Άλλωστε είναι και κάτι που αγαπάς να κάνεις, έτσι; Μέσω αυτής της διαδικασίας σου προτείνω να εξετάσεις και τα άτομα που σε πλαισιώνουν, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν είναι και τόσο άξιοι εμπιστοσύνης όσο νομίζεις.
DON’TS: Μη φοβάσαι να δράσεις, ειδικά αν θες να βελτιώσεις τα πρακτικά θέματα που σε απασχολούν. Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να χάνεις την αποφασιστικότητά σου για κανένα λόγο. Μην αφήσεις την εύνοια και τη γοητεία που σου προσδίδει η Αφροδίτη (προς τα τέλη του μήνα) να πάνε χαμένες. Μη λες «όχι» σε νέες γνωριμίες που προκύπτουν.
Καρκίνος
DO’S: Θα ήθελα να είσαι αρκετά προσεκτικός στις αποφάσεις που παίρνεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να προσέχεις και τις επικοινωνίες σου, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεσπάσουν παρεξηγήσεις και αντιπαραθέσεις εντελώς από το πουθενά. Αξιοποίησε όλη την ενέργεια την οποία σου χαρίζει ο Άρης. Ωστόσο πρόσεχε, γιατί έχεις και ένταση.
DON’TS: Μην αφήνεις τα προβλήματα που υπάρχουν να γίνονται ακόμα πιο μεγάλα, γιατί μετά και να θες να ασχοληθείς μαζί τους δεν θα μπορείς εκ των πραγμάτων να βγάλεις άκρη. Μη διστάσεις να κάνεις ένα σωστό πλανάρισμα των βημάτων που θέλεις να κάνεις στο μέλλον. Μη διστάσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που νιώθεις ότι έχουν ξεφύγει λίγο.
Λέων
DO’S: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει η προοπτική ο Απρίλης να εξελιχθεί σε έναν θετικό και ήρεμο μήνα. Καλά όλα αυτά! Πρέπει όμως να σταματήσεις να σε πιέζεις τόσο πολύ και να πάρεις μία ανάσα! Διαχωρίζεις αργότερα τα σημαντικά από τα ασήμαντα. Όπως επίσης μπορείς να βρεις σταδιακά το τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις για το καλό σου.
DON’TS: Υπάρχουν αρκετά θέματα που σε ζορίζουν και σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, σωστά; Αν δεν χάσεις τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητα που σε διακρίνουν, τότε όλα θα λυθούν εγκαίρως. Μην είσαι έντονος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Στα επαγγελματικά, μην κωλώνεις να εκφράσεις τις ιδέες σου, γιατί αρέσουν.
Παρθένος
DO’S: Πρέπει να διαχωρίσεις τα άτομα που σε πλαισιώνουν σε σημαντικά και ασήμαντα. Κοινώς να κάνεις μια διαλογή του τύπου «τι κρατάω και τι πετάω». Εγώ λέω να αξιοποιήσεις την ενέργειά σου για δράση και να ξεμπερδέψεις με υποχρεώσεις της καθημερινότητας ή της δουλειάς. Εκμεταλλεύσου την εύνοια που υπάρχει στις επικοινωνίες.
DON’TS: Μη φοβηθείς να πάρεις τώρα αποφάσεις, γιατί είναι κάτι που μπορεί να βγει εύκολα αυτόν τον μήνα. Όχι μόνο αυτό, αλλά να είναι και σωστό. Μη διστάσεις να ψαχτείς σχετικά με την εκπαίδευση ή κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, προκειμένου να εξελιχθείς. Μην λες «όχι» στην κοινωνικοποίηση και στις νέες γνωριμίες. Μη διατηρείς το ίδιο mindset.
Ζυγός
DO’S: Το ζητούμενο για τον Απρίλιο είναι να ασχοληθείς με σένα και την ταυτότητά σου, καθώς η Πανσέληνος σου δημιουργεί κάποια υπαρξιακά θέματα τύπου «ποιος είμαι και πού πάω;». Δες κατάματα την αλήθεια σχετικά με το ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά δίπλα σου, σε αγαπάνε και σε στηρίζουν και ποιοι είναι ιμιτασιόν. Γίνε πιο οργανωτικός.
DON’TS: Μην το παίζεις ξερόλας, γιατί και πολλά έχεις να μάθεις, αλλά και έχεις αρχίσει να σπας τα νεύρα των υπολοίπων. Μη διστάσεις να ασχοληθείς λίγο με τους στόχους και τα μελλοντικά βήματα που θέλεις να κάνεις. Βέβαια δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος, έτσι; Μην είσαι αρνητικός στη διοργάνωση κάποιου ταξιδιού, γιατί θα σε ανανεώσει.
Σκορπιός
DO’S: Πάρε τον χρόνο σου και τις αποστάσεις σου και κάτσε σκέψου. Τι; Περί ανέμων και υδάτων (NOT!). Θέλω να σκεφτείς και να βρεις τρόπους να εξελιχθείς, καθώς ήρθε η ώρα σου να λάμψεις. Από την άλλη, θέλω να σκεφτείς, αν όντως είσαι σωστός απέναντι στους γύρω σου ή αν κάνεις απλά ότι τους καταλαβαίνεις, αλλά τελικά πέρα βρέχει!
DON’TS: Μη χάνεις το θάρρος και την αποφασιστικότητά σου, γιατί έτσι μας έχεις συνηθίσει, δεν μπορούμε αλλιώς! Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου. Μη διστάσεις να λύσεις τα προβλήματα που σε ταλαιπωρούν. Μην λες «οχι» στις επαφές και στην κοινωνικοποίηση, καθώς είσαι αρκετά γοητευτικός αυτό το διάστημα και μπορεί να βρεις μέχρι και ταίρι!
Τοξότης
DO’S: Προτείνω να επικεντρωθείς στα επαγγελματικά θέματα, καθώς πρέπει να τα λύσεις. Βέβαια πρέπει να επικεντρωθείς και στις συνεργασίες σου, γιατί κάποιες αντί να προσφέρουν, τελικά μόνο παίρνουν. Θες χρήματα; Θες χρόνο κι ενέργεια; Δεν είναι αυτό το point, έτσι; Πάντως μπορείς να κυνηγήσεις τα σχέδιά σου, αρκεί να είσαι δυναμικός.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο να οργανώσεις κάποιο όμορφο ταξίδι ή εκδρομή. Μη φοβάσαι να πάρεις πρωτοβουλίες. Μην επικοινωνείς με τρόπο που δεν είναι σαφής. Πρέπει να εκφράσεις τις επιθυμίες σου, γιατί αλλιώς οι γύρω σου δεν μπορούν να ξέρουν τι θες. Οπότε μην το αγνοείς και μην το φοβάσαι. Μην λες «όχι» στις νέες γνωριμίες.
Αιγόκερως
DO’S: Αφού νιώθεις να είσαι αρκετά δραστήριος και ενεργητικός, γιατί δεν βάζεις σε εφαρμογή τα σχέδια που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σου; Προσπάθησε να διατηρήσεις την αποφασιστικότητά σου, γιατί αυτή είναι που θα σε σώσει! Βέβαια πρέπει να είσαι και σωστά οργανωμένος, έτσι; Πάρε άφοβα αποφάσεις για σημαντικά θέματα.
DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Μην αφήσεις τις ευνοϊκές συνθήκες που υπάρχουν στα επαγγελματικά να πάνε χαμένες, καθώς μπορείς να συνάψεις νέες συνεργασίες, αλλά και να βελτιώσεις τις σχέσεις με κάποιους συναδέλφους. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες. Μη διστάσεις να βάλεις όρια, στα ερωτικά.
Υδροχόος
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά και στις συνεργασίες. Παράλληλα, επειδή νιώθεις κοινωνικός, μπορείς να βγεις έξω να περάσεις καλά με τους φίλους σου ή ακόμα και να γνωρίσεις κόσμο. Βέβαια πρέπει να βρεις χρόνο, για να ξεκουραστείς και λίγο. Πάρε πρωτοβουλίες με αποφασιστικότητα, ειδικά αν θέλεις να προχωρήσεις τα σχέδιά σου, έτσι;
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί η ένταση που έχεις μέσα σου μπορεί να βγει προς τα έξω κάπως άβολα. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου μεν, με σαφήνεια δε. Ειδικά αν πρόκειται για πράγματα που είχες αφήσει στην άκρη λόγω του ότι φοβόσουν να εκφράσεις. Μην αρνείσαι να αλλάξεις κάποιες επιβαρυντικές συνήθειες που έχεις.
Ιχθύες
DO’S: Τον Απρίλη πρέπει να είσαι προσεκτικός κι οργανωμένος στις αποφάσεις που παίρνεις και στα θέματα με τα οποία καταπιάνεσαι. Αυτό αν θες να αποφύγεις τις αχρείαστες παρεξηγήσεις. Μιας και που νιώθεις αρκετά δραστήριος, εγώ θα σου προτείνω να προωθήσεις τα προσωπικά σου σχέδια. Γιατί όχι; Είσαι κοινωνικός και γνωρίζεις νέο κόσμο!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να κάνεις σχέδια, αν είσαι ανοργάνωτος ή αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να διευθετήσεις τις εκκρεμότητες που ήδη υπάρχουν από πριν. Μην λες «όχι» στη διεύρυνση του φιλικού σου κύκλου ή στις νέες συνεργασίες, καθώς όλο και κάτι το συμφέρον βγαίνει μέσα από αυτά. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι τόσο πιεστικός.
- Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
- Σκαλόνι: «Δεν τολμώ να πω ότι θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέσι»
- Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
- Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
- «Έσβησες στον βωμό του Ηρωδείου» – Δακρυσμένη η Χάρις Αλεξίου στον επικήδειο για την Μαρινέλλα
- Δρομολογείται η δημιουργία γηροκομείου στο Δήμο Θάσου
- Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
- Σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου χωρίς νέα μέτρα
