Go Fun 31 Μαρτίου 2026, 09:00

Ο πρίγκιπας Φίλιππος πάλεψε ιδιωτικά με τον καρκίνο οκτώ χρόνια πριν τον θάνατο του

Ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο έγκριτος ιστορικός Ούγκο Βίκερς αποκαλύπτει ανέκδοτες λετομέρειες για τη ζωή πίσω από τις πύλες του Μπάκιγχαμ στο βιβλίο του Queen Elizabeth II: A Personal History [Βασίλισσα Ελισάβετ Β: Μια Προσωπική Ιστορία]. Ανάμεσα σε αυτές και η κρυφή διάγνωση του πρίγκιπα Φιλίππου με καρκίνοτο 2013, σε ηλικία 91 ετών.

Οι γιατροί είχαν εντοπίσει μια σκιά στο πάγκρεας κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα και η ετυμηγορία ήταν σαφής, ο πρίγκιπας δεν μπορούσε να εγχειριστεί.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στα δημόσια καθήκοντά του ο Δούκας παρέμεινε ενεργός για αρκετά χρόνια ακόμη «αποδεικνύοντας την απαράμιλλη αντοχή του» σημειώνει η Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης του τότε 91χρονου Φίλιππου, υπήρχε η πεποίθηση «ότι μπορεί να μην τον ξαναδούμε δημόσια. Αλλά, όπως πάντα, ο Δούκας ξεπέρασε τους απαισιόδοξους» γράφει ο ιστορικός.

Ο Φίλιππος υπηρέτησε το στέμμα μέχρι το 2017 οπότε και ανακοίνωσε την επίσημη απόσυρσή του από τα βασιλικά καθήκοντα.

«Η απόφασή του να μην εορταστούν τα 100ά του γενέθλια ήταν συνειδητή» προσθέτει ο Βίκερς καθώς «ο Φίλιππος απεχθανόταν τη φασαρία που συνόδευε τέτοιες επετείους και ένιωθε ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του».

Μια τελευταία μπύρα και η πίκρα της Ελισάβετ

Το βιβλίο προσφέρει μια σπάνια και ανθρώπινη ματιά στο τέλος του πρίγκιπα. Το βράδυ πριν από τον θάνατό του ο Φίλιππος φέρεται να διέφυγε της προσοχής των νοσοκόμων του και χρησιμοποιώντας το βοήθημα βάδισης κατευθύνθηκε προς την αίθουσα Oak Room για να απολαύσει μια μπύρα.

Το επόμενο πρωί αφού έκανε το μπάνιο του ένιωσε αδιαθεσία και άφησε την τελευταία του πνοή ήσυχα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν βρισκόταν στο πλευρό του τη συγκεκριμένη στιγμή και σύμφωνα με μαρτυρίες ένιωσε μεγάλη πικρία που ο σύζυγός της «έφυγε» χωρίς έναν τελευταίο αποχαιρετισμό όπως συνήθιζε να κάνει συχνά κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής.

Ο Φίλιππος πέθανε στο Κάστρο του Ουίνδσορ στις 9 Απριλίου 2021, σε ηλικία 99 ετών, μόλις δύο μήνες πριν από τα 100ά γενέθλιά του.

Αυτόν τον Απρίλιο, η Βρετανία θα γιορτάσει τα 100α γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
