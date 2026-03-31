«Περίμενε έναν χρόνο»: Όταν η Ελισάβετ προειδοποίησε τον Χάρι για τον γάμο του
Go Fun 31 Μαρτίου 2026, 16:50

Οι παρασκηνιακές συγκρούσεις της Ελισάβετ με τον Χάρι πριν παντρευτεί τη Μέγκαν στο φως μέσα από νέο βιβλίο

Τρώτε τα ίδια κάθε μέρα; Μπορεί να είναι το μυστικό για να αδυνατίσετε

Πίσω από τη λάμψη και την παραμυθένια ατμόσφαιρα του γάμου του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, φαίνεται πως κρυβόταν ένα παρασκήνιο γεμάτο αμφιβολίες, αυστηρές παρατηρήσεις και την έντονη ανησυχία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Αυτό υποστηρίζει νέο βιβλίο που ρίχνει φως στις παρασκηνιακές συγκρούσεις που ξεκίνησαν πολύ πριν το ζευγάρι ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Οι φράσεις που ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν σκληρές.

Η σχέση της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ με τη Μέγκαν Μαρκλ υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας, ισορροπώντας ανάμεσα στον θεσμικό σεβασμό και τις προσωπικές τριβές.

Από τις ενστάσεις για το χρώμα του νυφικού μέχρι τις υποδείξεις για τους τρόπους συμπεριφοράς προς το προσωπικό, οι λεπτομέρειες που αναδύονται μέσα από αυθεντικά αποσπάσματα σκιαγραφούν μια περίοδο έντονων δοκιμασιών για τον οίκο των Ουίνδσορ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, παρά την επίσημη στήριξη που παρείχε στον εγγονό της, Πρίγκιπα Χάρι, φαίνεται πως διατηρούσε σοβαρές ιδιωτικές επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία εξελισσόταν η σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει ο συγγραφέας Χιούγκο Βίκερς στη νέα βιογραφία που δημοσιεύεται σε συνέχειες στην εφημερίδα Daily Mail, η μονάρχης είχε προτείνει στον Χάρι να περιμένει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν προχωρήσει σε γάμο.

Η συμβουλή της, η οποία πήγαζε από τη συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στον θρόνο, είχε ως στόχο να δοθεί χρόνος στην Αμερικανίδα ηθοποιό να εγκλιματιστεί στα βασιλικά καθήκοντα.

Όταν οι προετοιμασίες πλέον είχαν δρομολογηθεί, η στάση της Βασίλισσας περιγράφεται ως αποστασιοποιημένη. «Συνέχισε με ό,τι κάνεις. Δεν έχει καμία σχέση με εμένα».

Το νυφικό της σύγκρουσης

Η αισθητική των επιλογών της Μέγκαν Μαρκλ για την ημέρα του γάμου της δεν έμεινε ασχολίαστη από την Ελισάβετ, η οποία είχε μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τη βασιλική εθιμοτυπία.

Ο Βίκερς αναφέρει ότι η Βασίλισσα βρήκε το νυφικό του οίκου Givenchy, το οποίο σχεδίασε η Κλερ Γουάιτ Κέλερ, «υπερβολικά λευκό» για μια γυναίκα που είχε ήδη έναν γάμο στο ενεργητικό της, ενώ στάθηκε επικριτικά και στις «δύσκαμπτες επωμίδες» του ενδύματος.

Επιπλέον, η επιλογή της Μέγκαν να φορέσει το εντυπωσιακό πέπλο προκάλεσε αμηχανία, καθώς κατά παράδοση οι βασιλικές νύφες που είχαν πάρει διαζύγιο επέλεγαν εναλλακτικά καλύμματα κεφαλής.

Η επιμονή της Μέγκαν να ακολουθήσει τη δική της αισθητική οδό θεωρήθηκε από ορισμένους κύκλους ως μια περιττή απομάκρυνση από το καθιερωμένο προηγούμενο, προκαλώντας εσωτερικές τριβές στο Παλάτι.

Aυστηρή Ελισάβετ

Μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές των ημερών εκείνων αφορά ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια δοκιμής φαγητού στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η βιογράφος Κέιτι Νίκολ περιγράφει στο βιβλίο της Οι Νέοι Γαλαζοαίματοι μια σκηνή όπου η Μέγκαν Μαρκλ, ελέγχοντας τα vegan και μακροβιοτικά πιάτα, παρατήρησε την παρουσία αυγού σε ένα από αυτά και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της προς το προσωπικό.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, που έτυχε να εισέλθει στην αίθουσα εκείνη τη στιγμή, παρενέβη με την παροιμιώδη ψυχραιμία της αλλά με αυστηρό ύφος, λέγοντας στη Μέγκαν:

«Σε αυτή την οικογένεια, δεν μιλάμε στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο».

Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε τη διαφορά νοοτροπίας ανάμεσα στο νέο μέλος και την κεφαλή της οικογένειας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης πριν από την τελετή.

«Μελόδραμα»

Παρά τις αποκαλύψεις αυτές, η πλευρά του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ δεν παραμένει σιωπηλή.

Το ζευγάρι απέρριψε με σφοδρότητα τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στη βιογραφία του Τομ Μπάουερ, χαρακτηρίζοντας το έργο του ως «διαταραγμένη θεωρία συνωμοσίας και μελόδραμα».

Εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ σημείωσε πως «όσοι ενδιαφέρονται για τα γεγονότα θα ψάξουν αλλού», κατηγορώντας τον συγγραφέα ότι οι θεωρίες του βασίζονται σε ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ προσωπικά.

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η Μέγκαν έχει δηλώσει δημόσια για τη Βασίλισσα πως ήταν το «πιο λαμπρό παράδειγμα» γυναικείας ηγεσίας, ενώ μετέφερε και τα παρήγορα λόγια του συζύγου της μετά τον θάνατο της μονάρχη:

«Τώρα επανενώθηκε με τον σύζυγό της».

Καύσιμα: Υπερέσοδα 70 εκατ. ευρώ για το κράτος σε δύο μήνες – Φιλοδώρημα οι επιδοτήσεις

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Φιλίππου: «Η Μαρινέλλα έδινε θάρρος και δύναμη στους παίκτες του Άρη και στις δύσκολες στιγμές»
Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του Άρη, Νίκος Φιλίππου, σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό μίλησε για την αγάπη της Μαρινέλλας για τον «Αυτοκράτορας» και τη στενή της φιλία με τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Τσουκαλάς: Καθαρή και συμβατή η επιλογή συμμάχων της ΝΔ – Με πρώτο βιολί Γεωργιάδη-Πλεύρη, τι να σε πειράξει ο Βελόπουλος
«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντάει για ποιο λόγο άλλαξαν τις συνθέσεις με τον κ. Βελόπουλο και για ποιο λόγο ψηφίζουν τον προϋπολογισμό μαζί με τους Σπαρτιάτες. Έχουν κάνει τις επιλογές τους», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τέμπη: Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας ζητάει την πλήρη φωτογραφική κάλυψη της δίκης
Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) ενημερώνει για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης φωτογραφική κάλυψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δελτίο Τύπου της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες της για την φωτογραφική κάλυψη της δίκης που σχετίζεται με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Το διοικητικό συμβούλιο […]

Μετά το Πάσχα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου – Τι είπαν Μητσοτάκης-Κακλαμάνης για την προ ημερησίας
Την επίμαχη συζήτηση για το κράτος δικαίου έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στις αρχές του περασμένου μήνα, με αφορμή τις σοβαρές εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
Όποτε μιλάει ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κόσμος τον ακούει –γι’ αυτό και η τελευταία του εκπομπή στη BBC, που σηματοδοτεί τα 100α γενέθλιά του, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή.

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

