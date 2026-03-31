«Περίμενε έναν χρόνο»: Όταν η Ελισάβετ προειδοποίησε τον Χάρι για τον γάμο του

Πίσω από τη λάμψη και την παραμυθένια ατμόσφαιρα του γάμου του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, φαίνεται πως κρυβόταν ένα παρασκήνιο γεμάτο αμφιβολίες, αυστηρές παρατηρήσεις και την έντονη ανησυχία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Αυτό υποστηρίζει νέο βιβλίο που ρίχνει φως στις παρασκηνιακές συγκρούσεις που ξεκίνησαν πολύ πριν το ζευγάρι ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Οι φράσεις που ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν σκληρές.

Η σχέση της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ με τη Μέγκαν Μαρκλ υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της σύγχρονης βρετανικής μοναρχίας, ισορροπώντας ανάμεσα στον θεσμικό σεβασμό και τις προσωπικές τριβές.

Από τις ενστάσεις για το χρώμα του νυφικού μέχρι τις υποδείξεις για τους τρόπους συμπεριφοράς προς το προσωπικό, οι λεπτομέρειες που αναδύονται μέσα από αυθεντικά αποσπάσματα σκιαγραφούν μια περίοδο έντονων δοκιμασιών για τον οίκο των Ουίνδσορ.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, παρά την επίσημη στήριξη που παρείχε στον εγγονό της, Πρίγκιπα Χάρι, φαίνεται πως διατηρούσε σοβαρές ιδιωτικές επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία εξελισσόταν η σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει ο συγγραφέας Χιούγκο Βίκερς στη νέα βιογραφία που δημοσιεύεται σε συνέχειες στην εφημερίδα Daily Mail, η μονάρχης είχε προτείνει στον Χάρι να περιμένει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν προχωρήσει σε γάμο.

Η συμβουλή της, η οποία πήγαζε από τη συσσωρευμένη εμπειρία δεκαετιών στον θρόνο, είχε ως στόχο να δοθεί χρόνος στην Αμερικανίδα ηθοποιό να εγκλιματιστεί στα βασιλικά καθήκοντα.

Όταν οι προετοιμασίες πλέον είχαν δρομολογηθεί, η στάση της Βασίλισσας περιγράφεται ως αποστασιοποιημένη. «Συνέχισε με ό,τι κάνεις. Δεν έχει καμία σχέση με εμένα».

Το νυφικό της σύγκρουσης

Η αισθητική των επιλογών της Μέγκαν Μαρκλ για την ημέρα του γάμου της δεν έμεινε ασχολίαστη από την Ελισάβετ, η οποία είχε μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τη βασιλική εθιμοτυπία.

Ο Βίκερς αναφέρει ότι η Βασίλισσα βρήκε το νυφικό του οίκου Givenchy, το οποίο σχεδίασε η Κλερ Γουάιτ Κέλερ, «υπερβολικά λευκό» για μια γυναίκα που είχε ήδη έναν γάμο στο ενεργητικό της, ενώ στάθηκε επικριτικά και στις «δύσκαμπτες επωμίδες» του ενδύματος.

Επιπλέον, η επιλογή της Μέγκαν να φορέσει το εντυπωσιακό πέπλο προκάλεσε αμηχανία, καθώς κατά παράδοση οι βασιλικές νύφες που είχαν πάρει διαζύγιο επέλεγαν εναλλακτικά καλύμματα κεφαλής.

Η επιμονή της Μέγκαν να ακολουθήσει τη δική της αισθητική οδό θεωρήθηκε από ορισμένους κύκλους ως μια περιττή απομάκρυνση από το καθιερωμένο προηγούμενο, προκαλώντας εσωτερικές τριβές στο Παλάτι.

Aυστηρή Ελισάβετ

Μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές των ημερών εκείνων αφορά ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια δοκιμής φαγητού στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η βιογράφος Κέιτι Νίκολ περιγράφει στο βιβλίο της Οι Νέοι Γαλαζοαίματοι μια σκηνή όπου η Μέγκαν Μαρκλ, ελέγχοντας τα vegan και μακροβιοτικά πιάτα, παρατήρησε την παρουσία αυγού σε ένα από αυτά και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της προς το προσωπικό.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, που έτυχε να εισέλθει στην αίθουσα εκείνη τη στιγμή, παρενέβη με την παροιμιώδη ψυχραιμία της αλλά με αυστηρό ύφος, λέγοντας στη Μέγκαν:

«Σε αυτή την οικογένεια, δεν μιλάμε στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο».

Το περιστατικό αυτό υπογράμμισε τη διαφορά νοοτροπίας ανάμεσα στο νέο μέλος και την κεφαλή της οικογένειας, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης πριν από την τελετή.

«Μελόδραμα»

Παρά τις αποκαλύψεις αυτές, η πλευρά του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ δεν παραμένει σιωπηλή.

Το ζευγάρι απέρριψε με σφοδρότητα τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στη βιογραφία του Τομ Μπάουερ, χαρακτηρίζοντας το έργο του ως «διαταραγμένη θεωρία συνωμοσίας και μελόδραμα».

Εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ σημείωσε πως «όσοι ενδιαφέρονται για τα γεγονότα θα ψάξουν αλλού», κατηγορώντας τον συγγραφέα ότι οι θεωρίες του βασίζονται σε ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ προσωπικά.

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η Μέγκαν έχει δηλώσει δημόσια για τη Βασίλισσα πως ήταν το «πιο λαμπρό παράδειγμα» γυναικείας ηγεσίας, ενώ μετέφερε και τα παρήγορα λόγια του συζύγου της μετά τον θάνατο της μονάρχη:

«Τώρα επανενώθηκε με τον σύζυγό της».