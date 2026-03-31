Ντούα Λίπα: Αναλαμβάνει τα ηνία του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου για το 2026

«Το διάβασμα υπήρξε το καταφύγιό μου σε κάθε κεφάλαιο της ζωής μου από το σχολείο μέχρι τις περιοδείες» εξομολογήθηκε η Ντούα Λίπα μετά την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου που της ανατέθηκε να φροντίσει.

Βιβλιοφάγος, δεινή αναγνώστρια, και μια από τις πλέον επιδραστικές ποπ πριγκίπισσες των καιρών μας η Ντούα Λίπα έχει καταφέρει να κάνει αυτό που άλλοι λησμόνησαν -να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα και την επιρροή της προωθώντας την ανάγνωση, τη βιβλιοφιλία και τη λογοτεχνία σε νέες γενιές.

Μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη που φέρνει τις σελίδες και του εργάτες της, τους συγγραφείς, πιο κοντά στα εκατομμύρια των θαυμαστών της, η Ντούα Λίπα επιλέχθηκε από το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου το 2026 για να επιμεληθεί το πρόγραμμα και τις δράσεις του.

Η Λίπα αναλαμβάνει τα ηνία του φεστιβάλ στο Southbank Centre. Το φεστιβάλ, το οποίο διανύει το 19ο έτος του, θα διεξαχθεί από τις 21 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου με την Λίπα να διαμορφώνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε συνεργασία με την πολιτιστική της πλατφόρμα Service95.

Η είδηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα για την 75η επέτειο του Southbank Centre και συμπίπτει με το Εθνικό Έτος Ανάγνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου αναδεικνύοντας τον ρόλο της τραγουδίστριας ως ενεργού υποστηρικτή της φιλαναγνωσίας.

Από το 2023 οπότε και ίδρυσε τη λέσχη ανάγνωσης Service95, η Ντούα Λίπα έχει καθιερωθεί ως μια εξαιρετικά επιδραστική φωνή στον χώρο του βιβλίου πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με κορυφαίους δημιουργούς όπως η Μάργκαρετ Άτγουντ και ο Τζορτζ Σόντερς.

Η ίδια δήλωσε συγκινημένη για τη νέα της αποστολή τονίζοντας ότι το διάβασμα ήταν το στήριγμά της από την εποχή που ήταν η «νέα μαθήτρια» σε μια ξένη χώρα.

«Η επιμέλεια του φεστιβάλ λογοτεχνίας του Λονδίνου στο Southbank Centre είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ενθουσιασμένη που θα αφοσιωθώ σε μια από τις μεγαλύτερες εμμονές μου: τα βιβλία και τα λαμπρά μυαλά πίσω από αυτά» πρόσθεσε.

«Το πάθος της έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά αναγνωστών παγκοσμίως» είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του SC Μαρκ Μπολ, φανερά ενθουσιασμένος για τη συνεργασία.

Η διοργάνωση του 2026 θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό δωρεάν και επί πληρωμή εκδηλώσεων με έμφαση τόσο στους αγαπημένους συγγραφείς της Λίπα όσο και σε αναδυόμενα ταλέντα.

Η Ντούα Λίπα έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα σπουδαίων προσωπικοτήτων που έχουν επιμεληθεί ή ηγηθεί του φεστιβάλ στο παρελθόν όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ η Μαλάλα Γιουσαφζάι και ο Τομ Χανκς.

Το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εορταστικού προγράμματος που περιλαμβάνει μεγάλες συνεργασίες με ονόματα όπως ο Ντάνι Μπόιλ και ο Χάρι Στάιλς ο οποίος θα επιμεληθεί το φεστιβάλ Meltdown τον Ιούνιο.

Στόχος του Southbank Centre είναι να προσεγγίσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε όλη τη χώρα μέσω δράσεων που καλύπτουν την τέχνη τη λογοτεχνία και τη μουσική.

Το πλήρες πρόγραμμα του λογοτεχνικού φεστιβάλ υπό την επιμέλεια της Ντούα Λίπα αναμένεται να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπόσχεση του; Να πυροδοτήσει μια παγκόσμια συζήτηση γύρω από τη σύγχρονη γραφή και να γεννήσει περισσότερους αναγνώστες.