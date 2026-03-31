Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 31 Μαρτίου 2026, 12:21

Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας συνεπεία του πολέμου στο Ιράν, προειδοποιεί σε επιστολή που απευθύνεται προς τους υπουργούς Ενέργειας ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν Νταν Γιόργκενσεν εν όψει της έκτακτης υπουργικής συνόδου με θέμα την κρίση.

Ο ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις επί της ενεργειακής τροφοδοσίας έχουν περιορισθεί, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καλούνται «να προχωρήσουν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν όψει ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ εκτεθειμένες στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επί των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70% από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ανησυχία Κομισιόν για την τροφοδοσία ντίζελ και κηροζίνης

Ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν επλήγη άμεσα από το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου των Στενών του Ορμούζ, αφού η Ευρώπη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της πόρων από προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαιτέρως βραχυπρόθεσμα για την τροφοδοσία της Ευρώπης σε προϊόντα διύλισης του πετρελαίου όπως η κηροζίνη και το ντίζελ.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα αύξαναν κατανάλωση καυσίμων, θα περιόριζαν το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων ή θα αποθάρρυναν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επεξεργάζονται τα προϊόντα αυτά, αναφέρεται στην επιστολή.

«Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την αναβολή οποιωνδήποτε μη επειγουσών διαδικασιών συντήρησης στα διυλιστήρια», σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής.

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Οι κερδισμένοι 30.03.26

Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 30.03.26

Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους το ιερών Προσκηνυμάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί
Πολιτική 31.03.26

Η ακτινογραφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Όλοι οι σταυροί και οι συσχετισμοί

Τους συσχετισμούς δυνάμεων, τους «πρωταγωνιστές» και τις νέες εσωκομματικές ισορροπίες αποτυπώνει η «ακτινογραφία» της σύνθεσης της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά την ολοκλήρωση της «μαραθώνιας» καταμέτρησης των σταυρών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική - Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα
Επικαιρότητα 31.03.26

Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: Νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Πιερρακάκης: Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών

«Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αλλά το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων», διευκρίνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη δικαστική απόφαση-ορόσημο που επιδικάζει 400.000 ευρώ σε συγγενείς θυμάτων

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο
Κόσμος 31.03.26

Μάχη των Τιτάνων: Η διαστρεβλωμένη πραγματικότητα του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν πέφτει σε τοίχο

Ο πόλεμος δοκιμάζει την αρχή λειτουργίας που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες - κατασκεύασε ένα αφήγημα, το έχρισε «αληθινό» και ανάγκασε, αδίστακτα, τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Στο «κόκκινο» η Αττική 31.03.26

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζο εξαιτίας της κακοκαιρίας - Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν
«Για γέλια» 31.03.26

«Προφητικός» Ρόουαν Άτκινσον – Ξεγυμνώνει τη στρατηγική εμμονή της Ουάσιγκτον με τον πόλεμο στο Ιράν

Αλλάζοντας κανείς μόνο ονόματα βλέπει την καταπληκτική ομοιότητα της παράνοιας που σατίριζε ο λογαχός Μπλακλάντερ (Άτκινσον) με την περιπέτεια που ενέπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την παραίτηση Χαρίτση
Επικαιρότητα 31.03.26

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή «σκυτάλης στη Νέα Αριστερά, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση - Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, αναλαμβάνει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media
Κυρώσεις 31.03.26

Αυστραλία: «Καμπάνες» στους τεχνολογικούς γίγαντες για παραβίαση του νόμου που αποκλείει ανήλικους από τα social media

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε σε ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να τους προστατεύσει από τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία

Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Με τον κόσμο της στη Βουδαπέστη η Εθνική (vid)

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και ο «γαλανόλευκος» Φάρος είναι και εκεί για να στηρίξει τη γαλανόλευκη.

Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Σπριντ για υγεία 31.03.26

Τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο; Ίσως προλάβετε και αυτές τις ασθένειες

Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Στο επίκεντρο η Αττική 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»

Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

