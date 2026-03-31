Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας συνεπεία του πολέμου στο Ιράν, προειδοποιεί σε επιστολή που απευθύνεται προς τους υπουργούς Ενέργειας ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας της Κομισιόν Νταν Γιόργκενσεν εν όψει της έκτακτης υπουργικής συνόδου με θέμα την κρίση.

Ο ευρωπαίος επίτροπος σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις επί της ενεργειακής τροφοδοσίας έχουν περιορισθεί, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης καλούνται «να προχωρήσουν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν όψει ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την εισαγόμενη ενέργεια σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ εκτεθειμένες στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή επί των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70% από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Ανησυχία Κομισιόν για την τροφοδοσία ντίζελ και κηροζίνης

Ο εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο δεν επλήγη άμεσα από το κλείσιμο του θαλάσσιου διαύλου των Στενών του Ορμούζ, αφού η Ευρώπη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της πόρων από προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαιτέρως βραχυπρόθεσμα για την τροφοδοσία της Ευρώπης σε προϊόντα διύλισης του πετρελαίου όπως η κηροζίνη και το ντίζελ.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν να λάβουν μέτρα που θα αύξαναν κατανάλωση καυσίμων, θα περιόριζαν το εμπόριο πετρελαϊκών προϊόντων ή θα αποθάρρυναν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επεξεργάζονται τα προϊόντα αυτά, αναφέρεται στην επιστολή.

«Τα κράτη μέλη καλούνται να ενθαρρύνουν την αναβολή οποιωνδήποτε μη επειγουσών διαδικασιών συντήρησης στα διυλιστήρια», σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής.