Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, ο γυναικείος αθλητισμός εθεωρείτο μια υποτιμημένη αγορά με περιορισμένο εμπορικό ενδιαφέρον.

Σήμερα, όμως, το σκηνικό έχει αλλάξει: από τις γεμάτες εξέδρες μέχρι τα εκτοξευμένα τηλεοπτικά δικαιώματα, ένα νέο επενδυτικό αφήγημα διαμορφώνεται.

Και αυτό το αφήγημα δεν περνά απαρατήρητο από τα μεγάλα πορτοφόλια.

Σύμφωνα με το Reuters, oι επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας στρέφονται όλο και περισσότερο προς ένα χώρο που συνδυάζει κάτι σπάνιο: χαμηλό κόστος εισόδου με εντυπωσιακές προοπτικές ανάπτυξης.

Η στροφή των επενδυτών προς τον γυναικείο αθλητισμό

Η αγορά των ανδρικών αθλημάτων –από το NFL έως την Premier League– έχει φτάσει σε σημείο κορεσμού. Οι αποτιμήσεις είναι ήδη πολύ υψηλές και τα περιθώρια υπεραξίας περιορισμένα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο γυναικείος αθλητισμός εμφανίζεται ως μια ελκυστική εναλλακτική.

Η βασική λογική είναι απλή: επενδύεις εκεί όπου οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλές, σε μια αγορά που αναπτύσσεται γρήγορα. Οι επενδυτές βλέπουν την ευκαιρία να μπουν νωρίς σε ένα οικοσύστημα που ακόμη «χτίζεται», αλλά ήδη παρουσιάζει ισχυρές ενδείξεις… εκτόξευσης.

Η εκρηκτική ανάπτυξη: Τριπλάσιοι ρυθμοί από τα ανδρικά σπορ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της McKinsey & Company, τα έσοδα του γυναικείου αθλητισμού στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό 16% ετησίως έως το 2030 – σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από τα ανδρικά αθλήματα. Μέχρι τότε, τα ετήσια έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 2,5 δισ. δολάρια.

Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτείται από πολλαπλούς παράγοντες: την αύξηση της τηλεθέασης, την ενίσχυση των χορηγιών και τα νέα, πιο επικερδή τηλεοπτικά συμβόλαια.

Παράλληλα, η ανάδειξη αθλητριών-σταρ, όπως η Caitlin Clark, ενισχύει τη δημοφιλία και την εμπορική δυναμική των διοργανώσεων.

H ραγδαία άνοδος του κόστους εισόδου

Η αυξανόμενη ζήτηση αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο κόστος συμμετοχής στα πρωταθλήματα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ, το τίμημα για την ίδρυση ομάδας στο NWSL (National Women’s Soccer League) εκτοξεύθηκε: από μόλις 2 εκατ. δολάρια το 2020, στα 165 εκατ. δολάρια για μια νέα ομάδα που θα ξεκινήσει το 2028.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει όχι μόνο την αυξανόμενη αξία των ομάδων, αλλά και την πίστη των επενδυτών ότι η αγορά έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Angel City FC, η οποία πλέον αποτιμάται στα 335 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 34% μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

Οι αποδόσεις που «λείπουν» από τα ανδρικά πρωταθλήματα

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν είναι τυχαίο. Οι αποδόσεις που προσφέρει ο γυναικείος αθλητισμός θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στο Reuters ο Tommy Nordam Jensen, CEO της πλατφόρμας Pitch15: «Οι καλοσχεδιασμένες επενδύσεις στον τομέα μπορούν να αποφέρουν περίπου 2–5 φορές το αρχικό κεφάλαιο μέσα σε 5–10 χρόνια»

Τέτοιες αποδόσεις είναι πλέον σπάνιες σε ώριμες αγορές όπως τα μεγάλα ανδρικά πρωταθλήματα, όπου οι αποτιμήσεις είναι ήδη «φουσκωμένες».

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αλλάζουν το παιχνίδι

Καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω άνοδο παίζουν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Η WNBA υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία 11 ετών για μετάδοση και streaming αξίας περίπου 200 εκατ. δολαρίων ετησίως – ποσό υπερτριπλάσιο από το προηγούμενο συμβόλαιο.

Αντίστοιχα, το γυναικείο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ εξασφάλισε συμφωνίες που αποφέρουν περίπου 60 εκατ. δολάρια τον χρόνο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης.

Το μεγάλο «κενό» στις αποτιμήσεις

Παρά την ανάπτυξη, το εντυπωσιακό χάσμα παραμένει. Η μέση αποτίμηση μιας ομάδας στο γυναικείο μπάσκετ (WNBA) ανέρχεται περίπου στα 269 εκατ. δολάρια, τη στιγμή που μια ομάδα στο NBA φτάνει κατά μέσο όρο τα 5,5 δισ. δολάρια.

Ακόμη και η πιο σημαντική ομάδα γυναικείου αθλητισμού, η Golden State Valkyries, με αξία περίπου 500 εκατ. δολαρίων, υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με κολοσσούς όπως οι Dallas Cowboys, που αποτιμώνται στα 12,8 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι η τηλεθέαση των αγώνων playoff του WNBA πλησιάζει ήδη επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της κανονικής περιόδου του NBA – ένδειξη ότι το χάσμα ενδέχεται να μειωθεί στο μέλλον.

Μια αγορά που τώρα «ξυπνά»

Ο γυναικείος αθλητισμός δεν είναι πλέον μια αγορά δεύτερης κατηγορίας. Αντιθέτως, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας αθλητικής βιομηχανίας.

Για τους επενδυτές, το στοίχημα είναι ξεκάθαρο: να τοποθετηθούν νωρίς, πριν οι αποτιμήσεις εκτοξευθούν περαιτέρω.

Για την αγορά συνολικά, το μήνυμα είναι ακόμη πιο ισχυρό: η επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία ίσως να μην βρίσκεται εκεί όπου όλοι κοιτούσαν μέχρι τώρα.

Πηγή: ΟΤ