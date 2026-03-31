Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31 Μαρτίου 2026, 00:25

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, ο γυναικείος αθλητισμός εθεωρείτο μια υποτιμημένη αγορά με περιορισμένο εμπορικό ενδιαφέρον.

Σήμερα, όμως, το σκηνικό έχει αλλάξει: από τις γεμάτες εξέδρες μέχρι τα εκτοξευμένα τηλεοπτικά δικαιώματα, ένα νέο επενδυτικό αφήγημα διαμορφώνεται.

Και αυτό το αφήγημα δεν περνά απαρατήρητο από τα μεγάλα πορτοφόλια.

Σύμφωνα με το Reuters, oι επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας στρέφονται όλο και περισσότερο προς ένα χώρο που συνδυάζει κάτι σπάνιο: χαμηλό κόστος εισόδου με εντυπωσιακές προοπτικές ανάπτυξης.

Η στροφή των επενδυτών προς τον γυναικείο αθλητισμό

Η αγορά των ανδρικών αθλημάτων –από το NFL έως την Premier League– έχει φτάσει σε σημείο κορεσμού. Οι αποτιμήσεις είναι ήδη πολύ υψηλές και τα περιθώρια υπεραξίας περιορισμένα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο γυναικείος αθλητισμός εμφανίζεται ως μια ελκυστική εναλλακτική.

Η βασική λογική είναι απλή: επενδύεις εκεί όπου οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλές, σε μια αγορά που αναπτύσσεται γρήγορα. Οι επενδυτές βλέπουν την ευκαιρία να μπουν νωρίς σε ένα οικοσύστημα που ακόμη «χτίζεται», αλλά ήδη παρουσιάζει ισχυρές ενδείξεις… εκτόξευσης.

Η εκρηκτική ανάπτυξη: Τριπλάσιοι ρυθμοί από τα ανδρικά σπορ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της McKinsey & Company, τα έσοδα του γυναικείου αθλητισμού στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό 16% ετησίως έως το 2030 – σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από τα ανδρικά αθλήματα. Μέχρι τότε, τα ετήσια έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 2,5 δισ. δολάρια.

Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτείται από πολλαπλούς παράγοντες: την αύξηση της τηλεθέασης, την ενίσχυση των χορηγιών και τα νέα, πιο επικερδή τηλεοπτικά συμβόλαια.

Παράλληλα, η ανάδειξη αθλητριών-σταρ, όπως η Caitlin Clark, ενισχύει τη δημοφιλία και την εμπορική δυναμική των διοργανώσεων.

H ραγδαία άνοδος του κόστους εισόδου

Η αυξανόμενη ζήτηση αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο κόστος συμμετοχής στα πρωταθλήματα. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ, το τίμημα για την ίδρυση ομάδας στο NWSL (National Women’s Soccer League) εκτοξεύθηκε: από μόλις 2 εκατ. δολάρια το 2020, στα 165 εκατ. δολάρια για μια νέα ομάδα που θα ξεκινήσει το 2028.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει όχι μόνο την αυξανόμενη αξία των ομάδων, αλλά και την πίστη των επενδυτών ότι η αγορά έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Angel City FC, η οποία πλέον αποτιμάται στα 335 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 34% μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο.

Οι αποδόσεις που «λείπουν» από τα ανδρικά πρωταθλήματα

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δεν είναι τυχαίο. Οι αποδόσεις που προσφέρει ο γυναικείος αθλητισμός θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές.

Όπως λέει χαρακτηριστικά στο Reuters ο Tommy Nordam Jensen, CEO της πλατφόρμας Pitch15: «Οι καλοσχεδιασμένες επενδύσεις στον τομέα μπορούν να αποφέρουν περίπου 2–5 φορές το αρχικό κεφάλαιο μέσα σε 5–10 χρόνια»

Τέτοιες αποδόσεις είναι πλέον σπάνιες σε ώριμες αγορές όπως τα μεγάλα ανδρικά πρωταθλήματα, όπου οι αποτιμήσεις είναι ήδη «φουσκωμένες».

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αλλάζουν το παιχνίδι

Καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω άνοδο παίζουν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Η WNBA υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία 11 ετών για μετάδοση και streaming αξίας περίπου 200 εκατ. δολαρίων ετησίως – ποσό υπερτριπλάσιο από το προηγούμενο συμβόλαιο.

Αντίστοιχα, το γυναικείο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ εξασφάλισε συμφωνίες που αποφέρουν περίπου 60 εκατ. δολάρια τον χρόνο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης.

Το μεγάλο «κενό» στις αποτιμήσεις

Παρά την ανάπτυξη, το εντυπωσιακό χάσμα παραμένει. Η μέση αποτίμηση μιας ομάδας στο γυναικείο μπάσκετ (WNBA) ανέρχεται περίπου στα 269 εκατ. δολάρια, τη στιγμή που μια ομάδα στο NBA φτάνει κατά μέσο όρο τα 5,5 δισ. δολάρια.

Ακόμη και η πιο σημαντική ομάδα γυναικείου αθλητισμού, η Golden State Valkyries, με αξία περίπου 500 εκατ. δολαρίων, υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με κολοσσούς όπως οι Dallas Cowboys, που αποτιμώνται στα 12,8 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι η τηλεθέαση των αγώνων playoff του WNBA πλησιάζει ήδη επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της κανονικής περιόδου του NBA – ένδειξη ότι το χάσμα ενδέχεται να μειωθεί στο μέλλον.

Μια αγορά που τώρα «ξυπνά»

Ο γυναικείος αθλητισμός δεν είναι πλέον μια αγορά δεύτερης κατηγορίας. Αντιθέτως, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας αθλητικής βιομηχανίας.

Για τους επενδυτές, το στοίχημα είναι ξεκάθαρο: να τοποθετηθούν νωρίς, πριν οι αποτιμήσεις εκτοξευθούν περαιτέρω.

Για την αγορά συνολικά, το μήνυμα είναι ακόμη πιο ισχυρό: η επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία ίσως να μην βρίσκεται εκεί όπου όλοι κοιτούσαν μέχρι τώρα.

Πηγή: ΟΤ

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Economy
Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Οι κερδισμένοι 30.03.26

Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 30.03.26

Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

