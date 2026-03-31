newspaper
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΓΠΚΒ: Εκτροχιάζεται ο πληθωρισμός, υποχωρεί η ανάπτυξη – Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν τις προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Μαρτίου 2026, 19:49

Αναθεωρεί χαμηλότερα την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. «Εκρηκτική» άνοδο θα σημειώσει ο πληθωρισμός. «Οδηγός» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γρίπη των πτηνών H9N2: Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο στην Ευρώπη

Spotlight

Ανατροπή στα βασικά οικονομικά δεδομένα λόγω της διεθνούς αστάθειας και της νέας ενεργειακής κρίσης προβλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), στην τριμηνιαία έκθεση (Μάρτιος 2026). Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αναθεωρείται οριακά επί τα χείρω η πρόβλεψή για την ανάπτυξη στη χώρα ενώ σημαντικά υψηλότερα αναμένεται να κινηθεί φέτος ο πληθωρισμός υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη αναθεωρούνται ελαφρώς προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων

Η ελληνική οικονομία «εξακολουθεί να καταγράφει ανθεκτικές μακροοικονομικές επιδόσεις, παρότι το διεθνές περιβάλλον καθίσταται ολοένα πιο αβέβαιο» σημειώνει το ΓΠΚΒ και τονίζει πως «η όξυνση της σύγκρουσης επιδρά αρνητικά στις διεθνείς μακροοικονομικές προοπτικές, ενισχύοντας τους κινδύνους για τις αγορές ενέργειας, το διεθνές εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό».

Η έκταση των επιπτώσεων για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί πρωτίστως από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το εάν οι διαταραχές στις ροές ενέργειας αποκτήσουν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την έκθεση.

Υποχωρεί η ανάπτυξη

Στο πλαίσιο αυτό, η βασική εκτίμηση του Γραφείου για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2026 αναθεωρείται οριακά προς τα κάτω σε σχέση με την Έκθεση του Δεκεμβρίου (2025) και διαμορφώνεται στο 2,0%, έναντι 2,1%, με εύρος πρόβλεψης που περιλαμβάνει τις τιμές 1,7% έως 2,4%.

Ολόκληρο το εύρος της αναθεωρημένης πρόβλεψης ενσωματώνει την υπόθεση της διατήρησης της τιμής πετρελαίου τύπου Brent στα 90 δολάρια το βαρέλι, κατά μέσο όρο, για όλο το 2026.

Οι εκτιμήσεις του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ ως προς το κάτω μέρος του εύρους από 1,9% έως 1,7%, αντανακλούν κυρίως την διατήρηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (άνω των 90 έως και 100 δολαρίων το βαρέλι) για όλο το 2026 καθώς και ενδεχόμενη περιορισμένη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία της Ευρωζώνης.

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις του Γραφείου ενσωματώνουν τα μέτρα στήριξης ύψους 300 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στις 23 Μαρτίου 2026.

Σημαντική αύξηση του πληθωρισμού

Για τον πληθωρισμό η πρόβλεψη, με βάση το κακό σενάριο, είναι πως θα ξεπεράσει το 3,5%-4%, με την προηγούμενη εκτίμηση να αναφέρει πληθωρισμό κάτω από 3%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός ανήλθε τον Φεβρουάριο του 2026 στο 3,1% και εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τον μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (1,9%), γεγονός που δυσχεραίνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα έναντι των εταίρων μας.

Επομένως, «προκειμένου να μετριασθούν και οι δευτερογενείς επιπτώσεις του νέου ενεργειακού σοκ, είναι κρίσιμης σημασίας η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μέτρων συγκράτησης των τιμών με την χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την άμεση ενημέρωση από τις επιχειρήσεις προς την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή των παραμέτρων κόστους και τιμών σε κάθε στάδιο της (εφοδιαστικής) αλυσίδας των προϊόντων», σύμφωνα με την Έκθεση.

Τα «καμπανάκια» του ελλείμματος

Η δυσχέρεια στη διεθνή ανταγωνιστικότητα έναντι των εταίρων μας εξακολουθεί να απεικονίζεται στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το οποίο, παρά τη μείωση του ελλείμματός του, το 2025, στο 5,7% του ΑΕΠ (έναντι ελλείμματος 7,2% το 2024 και 6,8% το 2023), παραμένει σημαντικά ελλειμματικό.

«Αυτό ενδέχεται να αποτελεί εμπόδιο για την περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης», σύμφωνα με το ΓΠΚΒ.

Το δημόσιο χρέος

Το Γραφείο επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει με ενάργεια την ευπάθεια χωρών με υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕΠ.

Η Ελλάδα, ως η πλέον επιβαρυμένη οικονομία της Ευρωζώνης, εκτίθεται περισσότερο στη διεύρυνση των spreads και στην άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Επαναλαμβάνει — για τρίτη διαδοχική τριμηνιαία έκθεση — ότι η σταθερή και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους οφείλει να αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών και τη διαφύλαξη ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης.

Τα έσοδα από φόρους

Σχετικά με τις δημοσιονομικές επιδόσεις, για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές καταγράφει πλεόνασμα 12.668 εκατ. ευρώ (5,1% του ΑΕΠ), αυξημένο κατά 1.240 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024.

Τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, με κύριες πηγές αυτής να αποτελούν ο φόρος εισοδήματος κατά 2.550 εκατ. ευρώ, και τα έσοδα από τον ΦΠΑ κατά 1.429 εκατ. ευρώ.

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον

Αναφορικά με το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αυξάνει τον κίνδυνο παρατεταμένων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εντείνει την αβεβαιότητα ως προς τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προοπτικές.

Τραπεζική χρηματοδότηση και… αστερίσκοι

Η ανάλυση του Γραφείου καταδεικνύει ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών τραπεζικής χρηματοδότησης τα τελευταία έτη, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα —και ιδίως οι μικρομεσαίες— εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εντονότερες χρηματοδοτικές δυσχέρειες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των λοιπών χωρών της περιφέρειας της ευρωζώνης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο προκρίνει παρεμβάσεις πολιτικής που αφορούν την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα και την ανάπτυξη εναλλακτικών μη τραπεζικών πηγών χρηματοδότησης για μικρές επιχειρήσεις ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εξωτερική χρηματοδότηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πετρέλαιο: Υπάρχει ταβάνι στα εφιαλτικά σενάρια για την τιμή του;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Νέος συναγερμός στο βόρειο Ισραήλ

inWellness
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Ζητά μέτρα 31.03.26

Προειδοποίηση Κομισιόν για παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας - Οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70%

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Σύνταξη
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Σύνταξη
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Στράτος Ιωακείμ
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Σύνταξη
Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise
English edition 31.03.26

With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

Σύνταξη
«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Ελλάδα 31.03.26

Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Σύνταξη
Ιράν: Ποιες εταιρείες στη Μέση Ανατολή θέτουν στο στόχαστρο οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 31.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα θέσουν στο στόχαστρό τους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή. Δηλώνουν ότι θα τις πλήξουν σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά – Η ανακοίνωση του υπ. Παιδείας
Ελλάδα 31.03.26

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επερχόμενη κακοκαiρια Erminio

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτή είναι η παράνομη στάνη με κατσίκες και κοτόπουλα στον 16ο όροφο του Πύργου Αθηνών
Ελλάδα 31.03.26

Εικόνες μέσα από την παράνομη στάνη που είχαν στήσει άγνωστοι για την ώρα στον 16ο οροφο της πολυκατοικίας στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Βουλή: Εγκρίθηκε η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων – Τα βήματα που ακολουθούν για το fuel pass
Τα μέτρα στήριξης 31.03.26

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σπριντ για να δοθεί πριν το Πάσχα το fuel pass.

Σύνταξη
Νοκ άουτ για 15 μέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπάσκετ 31.03.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και θα λείψει μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague. Οι έξι αγώνες που χάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σύνταξη
Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμα – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την αποχώρηση μας
Κόσμος 31.03.26

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι: «Ο μοναδικός μου στόχος ήταν να διασφαλίσω ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Όταν αποχωρήσουμε, τα Στενά θα ανοίξουν αυτόματα».

Σύνταξη
Ουγγαρία – Ελλάδα: «Θερμή» ατμόσφαιρα στην Πούσκας Αρένα – Τα «φώτα» στον Σομποσλάι (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα στην κατάμεστη Πούσκας Αρένα με τα «βλέμματα» να είναι στραμμένα στον αστέρα της Λίβερπουλ Ντομινίκ Σομποσλάι που αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Ελλάδα U21 – Γερμανία U21: Αδράνεια στην ελληνική άμυνα, 1-0 οι Γερμανοί (vid)
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Η ελληνική άμυνα δεν απομάκρυνε σε ένα κόρνερ των Γερμανών κι έτσι ο Ελ Μάλα βρήκε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 για τη Γερμανία μόλις στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ελ Μάλα.

Σύνταξη
LIVE: Ουγγαρία – Ελλάδα
Φιλικό παιχνίδι 31.03.26

Σύνταξη
Αγρίνιο: Παραδόθηκε 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον 16χρονο – Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 31.03.26

Ο 17χρονος που δεν είχε ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου, ενώ αναμένεται να κληθεί το επόμενο διάστημα για τακτική ανάκριση.

Σύνταξη
«Παλιά σου έλεγαν ότι είσαι παχιά, τώρα σου λένε ότι έχεις φλεγμονή» – Το skinny ως δείγμα υγείας
Ευεξία και ξερό ψωμί 31.03.26

Η σκηνοθέτις Chloé Wallace καταγγέλλει την άνοδο του «heroin chic» και του υπερσυντηρητικού βλέμματος που κρύβεται πίσω από την επιστροφή στο skinny πρότυπο ομορφιάς.

Έφη Αλεβίζου
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συναλλαγή Σεβαστίδη και Φλωρίδη μπροστά στα μάτια μας – Θέλει να τρομοκρατήσει συγγενείς και συνηγόρους στη δίκη των Τεμπών
Interview 31.03.26

Καταπέλτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, Χριστόφορο Σεβαστίδη. Χαρακτηρίζει χυδαιότητα την επίθεσή του στο πρόσωπό της και τον καταγγέλλει για διαπλοκή και συναλλαγές με την εκάστοτε εξουσία, τονίζοντας ότι έχει καταθέσει μηνύσεις και στον ίδιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδη. Ασκεί σκληρή κριτική για την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει καμία δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Απόσπασμα της συνέντευξης Κωνσταντοπούλου που θα δημοσιευθεί αύριο.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Σύνταξη
Βουλή: «Τεχνητή ένταση» καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση – «Ο πρωθυπουργός δεν ξεφύγει από τα ερωτήματα», απαντά ο Μάντζος
Βουλή 31.03.26

Κόντρα Μηταράκη - Μάντζου για την απόφαση να μετατεθεί η κρίσιμη συζήτηση για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου στη χώρα μας μετά τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το Πάσχα.

Σύνταξη
Δίκη για τα Τέμπη: Αυστηρές οδηγίες και καθολικός έλεγχος στην είσοδο
Ελλάδα 31.03.26

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα, θα διενεργείται έλεγχος εισερχομένων σε συγκεκριμένες θέσεις, κατηγορούμενοι, δικηγόροι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι στην αίθουσα για τη δίκη για τα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Λάρισα: Βίντεο με τις αλλαγές στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών – Γκρέμισαν γυψοσανίδες για να αυξηθούν οι θέσεις
Ελλάδα 31.03.26

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με τις αλλαγές στην δικαστική αίθουσα ενόψει της συνέχισης της δίκης Τεμπών, που επαναλαμβάνεται αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Απόρρητο