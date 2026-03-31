Bitcoin: Ανεβαίνει μετά την αναφορά Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 31 Μαρτίου 2026, 23:22

Bitcoin: Ανεβαίνει μετά την αναφορά Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Το Bitcoin παρέμεινε σταθερό, ακόμη και καθώς οι μετοχές και ο χρυσός έχουν υποχωρήσει λόγω φόβων για τον πληθωρισμό

Άνοδο σημείωσαν τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, ether και solana, μαζί με τις μετοχές και τα ομόλογα στην Ασία την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές έλαβαν υπόψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο έως και 2,6% στα 68.335 δολάρια, αλλά μείωσε τα κέρδη του και διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 68.000 δολάρια στις 08:20 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στη Σιγκαπούρη, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, σημείωσε άνοδο έως και 3,3%, ενώ το Solana και το XRP κατέγραψαν κέρδη έως και 2,2% και 1,5% αντίστοιχα.

Οι αγορές ανέκαμψαν μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Τραμπ είπε σε βοηθούς του ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν χωρίς να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως σηματοδοτώντας ένα πρόωρο τέλος της σύγκρουσης νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αντέστρεψαν μια πτώση και διαπραγματεύτηκαν με άνοδο περίπου 1%.

«Η αγορά αναμένει ότι ο Τραμπ θέλει να βγει από τον πόλεμο», εξήγησε στο Bloomberg ο Πρατίκ Κάλα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Apollo Crypto, ένα hedge fund  ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. «Η τιμή του Bitcoin ήταν απίστευτα ασταθής γύρω στα 68.000 δολάρια».

Σταθερό bitcoin εν μέσω πολέμου

Για μεγάλο μέρος του Μαρτίου, το Bitcoin παρέμεινε σταθερό, ακόμη και καθώς οι μετοχές και ο χρυσός έχουν υποχωρήσει λόγω φόβων για τον πληθωρισμό, που τροφοδοτούνται από την πιθανότητα ενεργειακής κρίσης σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% αυτόν τον μήνα, ενώ το Bitcoin έχει αυξηθεί περίπου 3%.

Αυτό έχει κάνει τις αγορές κρυπτονομισμάτων να φαίνονται σχετικά σταθερές τις τελευταίες εβδομάδες σε σύγκριση με τους τελευταίους μήνες. Μια μαζική πώληση τον Οκτώβριο άφησε το Bitcoin να υποχωρήσει περίπου 45% από το ιστορικό υψηλό του εκείνο τον μήνα, που ήταν πάνω από 126.000 δολάρια.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν προστασία από την πτώση. Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Deribit δείχνει συγκέντρωση συμβολαίων πώλησης αξίας άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων στα 60.000 δολάρια. Αλλά ο Kala είπε ότι οι αγορές πώλησης θα μπορούσαν να υποχωρήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Το Bitcoin ήταν αξιοσημείωτα ανθεκτικό και δεν είναι χαμένο για όλους τους διαχειριστές κεφαλαίων», είπε.

MSCI: Αναβαθμίζει ο MSCI το ελληνικό χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, από τον… Μάιο του 2027

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Κομισιόν: Παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας – Ανησυχία για την τροφοδοσία ντίζελ στην ΕΕ
Προειδοποίηση Κομισιόν για παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας - Οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 70%

Η Κομισιόν προειδοποιεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα καθώς προβλέπει παρατεταμένη αναστάτωση στις αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Ιράν: Οι 2 στους 3 Αμερικανούς θέλουν να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος
Δημοσκόπηση-κόλαφος για τον πόλεμο

Περίπου το 66% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να επιδιώξει το ταχύτερο τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν.

Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει σε «δύο ή τρεις εβδομάδες», δηλώνει ο Τραμπ
Ο Τραμπ δηλώνει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας».

Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ
Αϊτή: Τουλάχιστον 70 νεκροί από επιθέσεις συμμορίας στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο

Μουντιάλ 2026: Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία στην τελική φάση – Οι όμιλοι και το πρόγραμμα (vid)
Στην τελική φάση του Μουντιάλ του προσεχούς καλοκαιριού πέρασαν Τουρκία, Σουηδία , Βοσνία και Τσεχία. Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι 12 όμιλοι της διοργάνωσης και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

LIVE: Σουηδία – Πολωνία
LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τσεχία – Δανία
LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

