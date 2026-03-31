Άνοδο σημείωσαν τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, ether και solana, μαζί με τις μετοχές και τα ομόλογα στην Ασία την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές έλαβαν υπόψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο έως και 2,6% στα 68.335 δολάρια, αλλά μείωσε τα κέρδη του και διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 68.000 δολάρια στις 08:20 π.μ. (ώρα Ελλάδος) στη Σιγκαπούρη, σημειώνοντας άνοδο 1,3%. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, σημείωσε άνοδο έως και 3,3%, ενώ το Solana και το XRP κατέγραψαν κέρδη έως και 2,2% και 1,5% αντίστοιχα.

Οι αγορές ανέκαμψαν μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Τραμπ είπε σε βοηθούς του ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία εναντίον του Ιράν χωρίς να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως σηματοδοτώντας ένα πρόωρο τέλος της σύγκρουσης νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αντέστρεψαν μια πτώση και διαπραγματεύτηκαν με άνοδο περίπου 1%.

«Η αγορά αναμένει ότι ο Τραμπ θέλει να βγει από τον πόλεμο», εξήγησε στο Bloomberg ο Πρατίκ Κάλα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Apollo Crypto, ένα hedge fund ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. «Η τιμή του Bitcoin ήταν απίστευτα ασταθής γύρω στα 68.000 δολάρια».

Σταθερό bitcoin εν μέσω πολέμου

Για μεγάλο μέρος του Μαρτίου, το Bitcoin παρέμεινε σταθερό, ακόμη και καθώς οι μετοχές και ο χρυσός έχουν υποχωρήσει λόγω φόβων για τον πληθωρισμό, που τροφοδοτούνται από την πιθανότητα ενεργειακής κρίσης σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Ο χρυσός έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% αυτόν τον μήνα, ενώ το Bitcoin έχει αυξηθεί περίπου 3%.

Αυτό έχει κάνει τις αγορές κρυπτονομισμάτων να φαίνονται σχετικά σταθερές τις τελευταίες εβδομάδες σε σύγκριση με τους τελευταίους μήνες. Μια μαζική πώληση τον Οκτώβριο άφησε το Bitcoin να υποχωρήσει περίπου 45% από το ιστορικό υψηλό του εκείνο τον μήνα, που ήταν πάνω από 126.000 δολάρια.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν προστασία από την πτώση. Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Deribit δείχνει συγκέντρωση συμβολαίων πώλησης αξίας άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων στα 60.000 δολάρια. Αλλά ο Kala είπε ότι οι αγορές πώλησης θα μπορούσαν να υποχωρήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Το Bitcoin ήταν αξιοσημείωτα ανθεκτικό και δεν είναι χαμένο για όλους τους διαχειριστές κεφαλαίων», είπε.