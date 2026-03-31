Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31 Μαρτίου 2026, 09:11

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Δεν ξέρω τι είχαν σκεφτεί και τι είχαν υπολογίσει στο επιτελείο της αμερικανικής κυβέρνησης όταν αποφάσισαν να προχωρήσουν στον πόλεμο στο Ιράν. Υποθέτω ότι διάφοροι θα ανέφεραν πόσο καλά τους πήγαν τα πράγματα στη Βενεζουέλα, θα υπογράμμιζαν ότι μετά τις πρώτες βόμβες ο λαός του Ιράν, που λίγο καιρό πριν είχε ξεσηκωθεί, θα έβγαινε ξανά στους δρόμους και θα ανέτρεπε το καθεστώς, θα εκτιμούσαν ότι η κατάρρευση του αντιπάλου θα ήταν γρήγορη και ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι κατάφερε αυτό που δεν τόλμησε κανένας Αμερικανός ηγέτης για δεκαετίες: να γονατίσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Μόνο που όλα αυτά, όπως αποδεικνύεται, ήταν πολύ περισσότερο ευσεβείς πόθοι παρά εκτιμήσεις που πατούσαν σε στέρεο έδαφος. Και το αποτέλεσμα είναι ένας πόλεμος που ήδη έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο υπολόγιζαν, έχει ήδη κάνει αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο παγκόσμιας ύφεσης, και βέβαια όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει το καθεστώς στο Ιράν, αλλά αντιθέτως στον βραχύ χρόνο το έχει κάνει ισχυρότερο. Γιατί μπορεί να έχει σκοτωθεί πλήθος ηγετών, να έχουν υπάρξει πλήγματα μεγάλα, αλλά έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε κάποια εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση, ούτε κάποια πτέρυγα του καθεστώτος έτοιμη να συμβιβαστεί με τους Αμερικάνους. Με αποτέλεσμα στο ένα ποστ ο Τραμπ να λέει «κάνουμε συνομιλίες, έρχεται συμφωνία» και στο άλλο «θα σας ισοπεδώσουμε».

Ακόμη χειρότερα, αυτό που μέχρι τώρα ήταν απειλή από τη μεριά του Ιράν, δηλαδή ένας ασύμμετρος πόλεμος, όπου θα εκμεταλλευόταν την ικανότητα να κλείσει πρακτικά τα στενά του Ορμούζ και να πλήξει γειτονικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έγινε τελικά πράξη. Ήδη δοκιμάζει ένα είδος «διοδίων»..

Όλα αυτά αποτυπώνουν ένα βαθύτερο πρόβλημα στον σύγχρονο κόσμο. Στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου υπήρχε ο φόβος του πυρηνικού πολέμου και όλη η αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο συστήματα, αλλά υπήρχε και επίδικο και υπήρχε και στρατηγική. Αρκεί να θυμηθούμε ότι τότε οι ΗΠΑ προτίμησαν να βοηθήσουν τις οικονομίες των χωρών που μετά τους ανταγωνίστηκαν, όπως την Ιαπωνία, τη Δυτική Γερμανία, την Νότια Κορέα, ακριβώς για να τις βοηθήσουν να παραμείνουν «με τη σωστή πλευρά της ιστορίας». Δηλαδή, φέρθηκαν όντως ως ο «ηγεμόνας» που ενδιαφέρεται και για το συμφέρον των συμμάχων του.

Ακόμη και όταν το 2001 οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον καταστροφικό «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» που κατέληξε σε μερικές από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αποτυχίες τους – αρκεί να σκεφτούμε τον συμβολισμό να επιστρέφουν θριαμβευτές οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ και να χρησιμοποιούν τις υποδομές που είχαν φτιάξει οι Αμερικάνοι για να δίνουν συνεντεύξεις Τύπου – εξακολουθούσαν να προσπαθούν να διαμορφώνουν «συμμαχίες των προθύμων» και να υποστηρίζουν ότι το δικό τους σχέδιο θα φέρει «δημοκρατία και οικονομία της αγοράς» σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα ούτε σχέδιο φαίνεται να υπάρχει, ούτε κάποια αντίληψη να ευνοηθούν και οι σύμμαχοι, που μέχρι τώρα μόνο τον λογαριασμό βλέπουν να μεγαλώνει διαρκώς. Το μόνο που υπάρχει είναι η προβολή ισχύος.

Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: σήμερα η καταφυγή στην επίδειξη ισχύος δεν γίνεται για να προωθηθεί μια πολιτική στρατηγική, ή για να εξυπηρετηθούν κάποια στρατηγικά οικονομικά συμφέροντα. Γίνεται για τον αντίθετο λόγο, γιατί αυτοκρατορίες σε κρίση, που έχουν χάσει την ικανότητα να παράγουν στρατηγική, δεν μπορούν να σκεφτούν παρά μόνο με όρους «στρατιωτικής μαγκιάς» και ανάγκης να αποδείξουν «ποιος είναι ο σερίφης».

Και με αυτό τον τρόπο απλώς αφήνουν ολοένα και περισσότερο χώρο στις αυτοκρατορίες που είναι τώρα σε ανοδική πορεία. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πώς η Κίνα «χτίζει» σιγά σιγά την εικόνα ότι αυτή θα έπραττε διαφορετικά, επιμένοντας στη συνεννόηση και τη διπλωματία και ότι θέλει παγκοσμιοποίηση με όρους ‘win-win’ και όχι εμπορικούς πολέμους.

Όσο για την Ευρώπη, παρότι – και ευτυχώς! – έχει αποφύγει να συμμετάσχει ανοιχτά σε αυτό τον πόλεμο, εντούτοις έχει αποτύχει και στο να προτείνει μια διαφορετική κατεύθυνση όπως και στο να αποτρέψει τον πόλεμο. Γιατί ούτε αυτή έχει μια πραγματική στρατηγική για τις αντιθέσεις του σύγχρονου κόσμου, ακριβώς γιατί η ηγεσία της εκπαιδεύτηκε πολύ περισσότερο στην επικοινωνία και την κοντόθωρη εξυπηρέτηση συμφερόντων, παρά στη στρατηγική σκέψη.

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Editorial
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό
Editorial 21.03.26

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πώς το να… τρέχετε να προλάβετε το λεωφορείο μπορεί να σας σώσει από οκτώ σοβαρές ασθένειες
Ακόμη και 2-3 λεπτά έντονης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα, όπως το να τρέχετε πίσω από το λεωφορείο. μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών νόσων όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης,

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)
Ο Αριστοτέλης έπλασε αρκετές νέες, αποκλειστικά δικές του λέξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενες λέξεις με νέα σημασία

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
«Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα» τόνισε ο Γαβριήλ Σαεκαλλαρίδης

Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

