Το αναλυτικό πρόγραμμα των play offs 5-8 της Super League

Το Δ.Σ. της Λίγκας αποφάσισε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τα play offs 5-8 της Stoiximan Super League, με τη δράση στο «μίνι» πρωτάθλημα να ξεκινά ξανά την Κυριακή, 5 Απριλίου.

Κρίσιμο ματς στην πρεμιέρα ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Άρη, που διεκδικούν μια θέση στο Conference League της ερχόμενης σεζόν.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν κυρίως Κυριακή, με μόλις μία αγωνιστική να γίνεται το Σάββατο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα play offs 5-8 της Super League:

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

Κυριακή 05/04/26

16:00: Λεβαδειακός – Άρης

17:00: Βόλος – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 18/04/26

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:30: Άρης – Βόλος

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

Πρόγραμμα 5ης αγωνιστικής

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός

17:00: ΟΦΗ – Βόλος

Υπενθυμίζουμε ότι στα play offs 5-8 οι βαθμοί διαιρούνται δια 2. Ως εκ τούτου η βαθμολογία των ομάδων είναι ως εξής:

5. Λεβαδειακός 21 βαθμοί

6. ΟΦΗ 16 βαθμοί

7. Βόλος 16 βαθμοί

8. Άρης 15 βαθμοί