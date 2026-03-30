Τα συλλυπητήρια από ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Βασίλη Γκούμα σε ηλικία 79 ετών, με την ελληνική Ομοσπονδία, και την διοργανώτρια Αρχή της Basket League να εκδίδουν συλλυπητήριες ανακοινώσεις για τον θάνατο του σπουδαίου σκόρερ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η είδηση της απώλειας του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί τον χαμό μίας εκ των προσωπικοτήτων, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη του αθλήματος στην χώρα μας, δίνοντάς του μεγάλη ώθηση στα χρόνια που έκανε τα μεγάλα βήματα προόδου.

Ο Βασίλης Γκούμας σημείωσε σπουδαία πορεία αγωνιστικά στη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας ξεκινήσει από τον Βόλο, όπου γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946, στον τοπικό Ολυμπιακό, συνεχίζοντας με καριέρα στην Νότια Αφρική και την Αιθιοπία, για να καταξιωθεί εν συνεχεία με τις φανέλες του Πανελληνίου, της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού, όντας ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους, ενώ αποτελεί το δεύτερο σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής και Α1 Ανδρών με συνολικά 11.030 πόντους. Στη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε με την Ένωση τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας το 1981 και αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977).

Ο Βασίλης Γκούμας, φυσικά, φόρεσε και την φανέλα της Εθνικής Ανδρών για μια δεκαετία, από το 1966 έως το 1975, έχοντας μάλιστα κληθεί στη μεικτή Ευρώπης το 1974 δίπλα σε «θρυλικές» μορφές του μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ αποτελεί και τον ένατο κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της «γαλανόλευκης» με 1.641 πόντους συνολικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, και τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βασίλη Γκούμα. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφασίστηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής σε Εθνικά και τοπικά πρωταθλήματα».

Και η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«Ο Βασίλης Γκούμας υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ.

Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, ο Βασίλης Γκούμας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Βασίλης Γκούμας ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Ο πρώτος στην ιστορία που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην Α’ Εθνική. Είναι δεύτερος μετά τον Νίκο Γκάλη στα χρονικά της μεγάλης κατηγορίας με 11.030 πόντους συνολικά αγωνιζόμενος με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό έως τα 41 χρόνια του.

Έπαιξε στην Μικτή Κόσμου και στην Μικτή Ευρώπης δίπλα στους μεγάλους παίκτες της δεκαετίας του ‘70. Με την Εθνική έχει 114 συμμετοχές και είναι 8ος σκόρερ στην ιστορία με 1.641 πόντους.Εκτός από την μεγάλη αξία του ως παίκτης, διακρινόταν για τον ηγετικό χαρακτήρα και το χιούμορ του.

Αποχαιρετούμε με λύπη τον «Αυτοκράτορα». Θα τον θυμόμαστε πάντα για τις ωραίες στιγμές που χάρισε στους Έλληνες φιλάθλους».