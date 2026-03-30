Σορτς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 101-94 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Τι Τζέι Σορτς να μιλά μετά το παιχνίδι στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε ότι μετά την αποβολή του Κέντρικ Ναν το ματς άλλαξε, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ενώ στάθηκε και στη συνέχεια της Euroleague.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τι Τζέι Σορτς:

«Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα έχεις πάντα υπερηφάνεια και πολλή πίεση. Πρέπει να βγαίνεις εκεί έξω και να παίζεις. Δεν ήταν ένα κανονικό παιχνίδι και με την αποβολή του Ναν και τις απουσίες που είχαμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, πρέπει να τα δίνεις όλα».

Για την αποβολή του Ναν: «Έπρεπε να βρούμε ξανά τη συγκέντρωσή μας γιατί είχαμε έντονα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Ο Ναν μας έδωσε κίνητρο στα αποδυτήρια, μας έλεγε να βγάλουμε ενέργεια. Το είδα ως ευκαιρία να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα. Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να είμαστε δυνατοί πνευματικά στο παιχνίδι».

Για τη Euroleague: «Έχουμε έναν ακόμα ‘’τελικό’’ μπροστά μας. Είμαι σίγουρος πως θα είναι ακόμα ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα (σ.σ. Χάποελ Τελ Αβίβ) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έλεγα ψέματα πως δε βλέπω τις βαθμολογίες. Ξέρουμε τι γίνεται, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μάχες, θέλουμε νίκες για να φτάσουμε στα πλέι οφ και από εκεί θα συνεχίσουμε».