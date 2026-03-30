Σορτς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»
Μπάσκετ 30 Μαρτίου 2026, 23:58

Σορτς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»

Ο Τι Τζέι Σορτς σε δηλώσεις που έκανε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, τόνισε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 101-94 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Τι Τζέι Σορτς να μιλά μετά το παιχνίδι στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε ότι μετά την αποβολή του Κέντρικ Ναν το ματς άλλαξε, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ενώ στάθηκε και στη συνέχεια της Euroleague.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τι Τζέι Σορτς:

«Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα έχεις πάντα υπερηφάνεια και πολλή πίεση. Πρέπει να βγαίνεις εκεί έξω και να παίζεις. Δεν ήταν ένα κανονικό παιχνίδι και με την αποβολή του Ναν και τις απουσίες που είχαμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, πρέπει να τα δίνεις όλα».

Για την αποβολή του Ναν: «Έπρεπε να βρούμε ξανά τη συγκέντρωσή μας γιατί είχαμε έντονα συναισθήματα εκείνη την ώρα. Ο Ναν μας έδωσε κίνητρο στα αποδυτήρια, μας έλεγε να βγάλουμε ενέργεια. Το είδα ως ευκαιρία να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα. Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να είμαστε δυνατοί πνευματικά στο παιχνίδι».

Για τη Euroleague: «Έχουμε έναν ακόμα ‘’τελικό’’ μπροστά μας. Είμαι σίγουρος πως θα είναι ακόμα ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα (σ.σ. Χάποελ Τελ Αβίβ) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έλεγα ψέματα πως δε βλέπω τις βαθμολογίες. Ξέρουμε τι γίνεται, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μάχες, θέλουμε νίκες για να φτάσουμε στα πλέι οφ και από εκεί θα συνεχίσουμε».

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Μπάσκετ 30.03.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)

Με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και νίκησε εύκολα στο ΟΑΚΑ

Ολοκλήρωσε την προπόνησή της η Εθνική, τρεις η απουσίες – Δείτε πλάνα (vids)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Ολοκλήρωσε την προπόνησή της η Εθνική, τρεις η απουσίες – Δείτε πλάνα (vids)

Με τρεις απουσίες αυτές των Καρέτσα, Κωνσταντέλια και Ζαφείρη ολοκλήρωσε η Εθνική την προπόνησή της τη Δευτέρα (30/3), ενόψει του φιλικού με την Ουγγαρία – Δείτε βίντεο με πλάνα από το γήπεδο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

