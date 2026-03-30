Σολμπάκεν: «Βασικός κόντρα στην Ελβετία ο Χάαλαντ»
Όπως ανέφερε ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, ο Έρλινγκ Χάαλαντ αναμένεται να είναι βασικός απέναντι στην Ελβετία.
Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα της Νορβηγίας ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Όπως επιβεβαίωσε τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Στάλε Σολμπάκεν, ο στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι θα βρίσκεται στην ενδεκάδα που θα παρατάξει εναντίον των Ελβετών στη φιλική αναμέτρηση της Τρίτης (31/3).
«Πιθανότατα δεν θα παίξει σε όλο το παιχνίδι, αλλά θα ξεκινήσει βασικός», επισήμανε ο έμπειρος τεχνικός στο πλαίσιο των δηλώσεών του ενόψει του δυνατού τεστ προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί στο στάδιο «Ούλεβαλ» του Όσλο.
Η άδεια του Χάαλαντ
Ο διεθνής σέντερ φορ είχε πάρει άδεια για να μη συμμετάσχει στην αποστολή του φιλικού της περασμένης Παρασκευής (27/3) με την Ολλανδία, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα από τους «οράνιε» με 2-1.
Την ίδια μέρα, ο σταρ της Σίτι ανέβασε στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram μία φωτογραφία με τον γνωστό χειρουργό, Ραμόν Σουγκάτ, με τον οποίο γνωρίζονται εξαιτίας ενός τραυματισμού που είχε υποστεί ο παίκτης στη βουβωνική χώρα, πριν από μερικά χρόνια. Ωστόσο, ο λόγος της πρόσφατης επίσκεψης του Χάαλαντ στη Βαρκελώνη, επισήμως δεν έγινε γνωστός.
Για τον χρόνο που σκοπεύει ο Σολμπάκεν να χρησιμοποιήσει τον Χάαλαντ, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για παρόμοια διαχείριση όπως στο ματς με την Ολλανδία. Οι βασικοί, δηλαδή, θ’ αγωνιστούν περίπου μία ώρα, ενώ στο Άμστερνταμ έκανε 5 αλλαγές στο 64’ και άλλη μία στο 78’.
- Σολμπάκεν: «Βασικός κόντρα στην Ελβετία ο Χάαλαντ»
