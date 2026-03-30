Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Σίγουρος ο Αντσελότι: «Η Ιταλία θα είναι στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 30 Μαρτίου 2026, 15:31

Βέβαιος για την πρόκριση της Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο δηλώνει ο Κάρλο Αντσελότι σε εφημερίδα της χώρας του.

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Όλη η ποδοσφαιρική Ιταλία ζει σε αναμμένα κάρβουνα το τελευταίο διάστημα για τα play offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η απουσία στις τελευταίες δύο διοργανώσεις έχει κάνει ζήτημα ζωής και θανάτου την πρόκριση στο Μουντιάλ του ερχόμενου καλοκαιριού, που θα κριθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βοσνία. Ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε στην εφημερίδα της πατρίδας του «Corriere del Ticino» για την προσπάθεια της Ιταλίας και εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος ότι θα προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σίγουρος για την πρόκριση της Ιταλίας ο Αντσελότι

«Εύχομαι στον Τζενάρο Γκατούζο καλή τύχη και ανυπομονώ να τον δω στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι εκεί 100%, ή μάλλον, για να είμαι αισιόδοξος, 95%. Ας αποφασίσει η μοίρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ιταλία θα βρεθεί σε έναν σχετικά διαχειρίσιμο όμιλο, όπου η Ελβετία είναι η μόνη πραγματικά δυνατή ομάδα», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια στάθηκε στον δικό του ρόλο στην εθνική Βραζιλίας:

«Υπάρχει το πρόβλημα της παρακολούθησης των παικτών, επειδή οι περισσότεροι από τους καλύτερους παίζουν σε άλλα πρωταθλήματα, ειδικά στην Ευρώπη. Και παρά την βοήθεια της τηλεόρασης, η απόσταση δεν διευκολύνει τα πράγματα. Μεταξύ των παικτών που παίζουν μακριά είναι επίσης οι Μπρέμερ και Γουέσλι. Η επιστροφή του παίκτη της Γιουβέντους είναι εξαιρετική είδηση, μετά από μια μακρά απουσία. Και μια πολύ σημαντική προσθήκη για την άμυνα», πρόσθεσε ο πολύπειρος τεχνικός.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

On Field 30.03.26

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

