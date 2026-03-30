Σάκκαρη και Μπαντόσα προπονήθηκαν μαζί στο Τσάρλεστον (vid)

Στο Τσάρλεστον βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη. ενόψει της συμμετοχής της στο πρώτο χωμάτινο τουρνουά της φετινής σεζόν.

Η Ελληνίδα τενίστρια, μάλιστα, προπονήθηκε με την Πάουλα Μπαντόσα, την οποία είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του αμερικάνικου τουρνουά. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα η Ισπανίδα να αποκλείσει την Κάιλα Ντέι, Νο. 156 στον κόσμο, για τον πρώτο γύρο.

Το παιχνίδι της Μπαντόσα με την Ντέι είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (31/3), με την Ισπανίδα να είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Όσον αφορά στην Σάκκαρη, η Μαρία πέρασε bye τον πρώτο γύρο ως No.10 του ταμπλό.

Από εκεί και πέρα, στον τρίτο γύρο του Τσάρλεστον ως πιθανή αντίπαλος της Σάκκαρη είναι η Αννα Καλίνσκαγια, στα προημιτελικά οι Ίβα Γιόβιτς και Σοφία Κενίν και στα ημιτελικά η Τζέσικα Πεγκούλα.

Στην άλλη άκρη του ταμπλό βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Εκατερίνα Αλεξάντροβα, Μπελίντα Μπέντσιτς και Μάντισον Κις, τις οποίες η Μαρία μπορεί να βρει μόνο στον τελικό.

Η Σάκκαρη φέτος μέχρι στιγμής έχει 8/6, ενώ τελευταίο τουρνουά που έπαιξε ήταν αυτό στο Μαϊάμι, όπου ηττήθηκε στους «64» από την Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ.