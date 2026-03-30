Σάκκαρη και Μπαντόσα προπονήθηκαν μαζί στο Τσάρλεστον (vid)
Κοινή προπόνηση Σάκκαρη και Μπαντόσα στο Τσάρλεστον, πριν την πιθανή μεταξύ τους μάχη για τον δεύτερο γύρο του αμερικάνικου τουρνουά.
Στο Τσάρλεστον βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη. ενόψει της συμμετοχής της στο πρώτο χωμάτινο τουρνουά της φετινής σεζόν.
Η Ελληνίδα τενίστρια, μάλιστα, προπονήθηκε με την Πάουλα Μπαντόσα, την οποία είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του αμερικάνικου τουρνουά. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα η Ισπανίδα να αποκλείσει την Κάιλα Ντέι, Νο. 156 στον κόσμο, για τον πρώτο γύρο.
Το παιχνίδι της Μπαντόσα με την Ντέι είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (31/3), με την Ισπανίδα να είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Όσον αφορά στην Σάκκαρη, η Μαρία πέρασε bye τον πρώτο γύρο ως No.10 του ταμπλό.
Δείτε βίντεο από την κοινή προπόνηση Σάκκαρη – Μπαντόσα
Hold Please ☎️ Playing Tennis@paulabadosa 🤙 @mariasakkari#CharlestonOpen pic.twitter.com/fFQZimpDGK
— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) March 28, 2026
Από εκεί και πέρα, στον τρίτο γύρο του Τσάρλεστον ως πιθανή αντίπαλος της Σάκκαρη είναι η Αννα Καλίνσκαγια, στα προημιτελικά οι Ίβα Γιόβιτς και Σοφία Κενίν και στα ημιτελικά η Τζέσικα Πεγκούλα.
Στην άλλη άκρη του ταμπλό βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Εκατερίνα Αλεξάντροβα, Μπελίντα Μπέντσιτς και Μάντισον Κις, τις οποίες η Μαρία μπορεί να βρει μόνο στον τελικό.
Η Σάκκαρη φέτος μέχρι στιγμής έχει 8/6, ενώ τελευταίο τουρνουά που έπαιξε ήταν αυτό στο Μαϊάμι, όπου ηττήθηκε στους «64» από την Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ.
