Ποια είναι η ημερομηνία για τη σέντρα στη Super League της νέας σεζόν

Γνωστοποιήθηκαν από πλευράς Stoiximan Super League οι ημερομηνίες έναρξης του επόμενου ελληνικού πρωταθλήματος, δηλαδή της σεζόν 2026-27.

Συγκεκριμένα, η 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν ορίστηκε το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026, όπως ενημέρωσε η αρμόδια αρχή, ενώ αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου, αλλά και τον ορισμό – πρόγραμμα για τα play offs και τα play out.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Stoiximan Super League (30/3):

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.