Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ένταση στο ΟΑΚΑ, αποβλήθηκαν Ναν, Ντόρσεϊ, τεχνική ποινή στο Λεσόρ (vid)

«Άναψαν τα αίματα» στο ΟΑΚΑ και το ντέρμπι της 23ης αγωνιστική της Stoximan GBL Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός με δύο αποβολές και μια τρίτη που θα μπορούσε να δοθεί αλλά δεν… Δεν συνεχίζουν ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο παιχνίδι. Παραμένει στη θέση του ο Ματίας Λεσόρ όμως που επί της ουσίας είχε τη χειρότερη συμπεριφορά από όλους.

Τι ακριβώς συνέβη; Ένα επιθετικό φάουλ του Τάιλερ Ντόρσει στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη με το σκορ στο 43-55. Έπεσε πάνω στον Ντόρσεϊ ο Ναν κάπως άτσαλα και ήταν οι δύο τους κοντά σε έναν καυγά στα… λόγια. Μπήκαν κάποιοι ψύχραιμοι γρήγορα ανάμεσα σαν τον Τσέντι Όσμαν και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για να μαζέψουν την κατάσταση. Ο Ματίας Λεσόρ όμως μπήκε ανάμεσα στο πλήθος, τράβηξε και έσκισε τη φανέλα του Ντόρσεϊ.

Αν και θα έπρεπε επίσης να αποβληθεί, αυτό δεν συνέβη. Μια ακατανόητη απόφαση των διαιτητών μετά από όσα έγιναν Γιατί όταν έσβησε η φωτιά πήγαν στο βίντεο. Τιμώρησαν τον καυγά του Ναν και του Ντόρσεϊ στέλνοντας και τους δύο στα αποδυτήρια. Στον Λεσόρ όμως την χάρισαν (τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή) παρότι εκείνος ήταν που πήγε να προκαλέσει τη σύρραξη με τη κίνηση του να τραβήξει την φανέλα του Ντόρσεϊ.

Δείτε παρακάτω το επεισόδιο