Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Παναθηναϊκού με 101-94, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα.
Τα προβλήματα ωστόσο δεν έλειψαν για τον Γιώργος Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι, πιάνοντας τη γάμπα του.
Όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι, ο Αμερικανός σέντερ αναμένεται να υποβληθεί αύριο Τρίτη (31/3) στις απαραίτητες εξετάσεις με σκοπό να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του όποιου προβλήματος και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του.
Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρασκευή (3/4) τη Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της Euroleague.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις