Ολοκλήρωσε την προπόνησή της η Εθνική, τρεις η απουσίες – Δείτε πλάνα (vids)

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος βρίσκεται στην Ουγγαρία η οποία την Τρίτη (31/3, 20:00) θα τεθεί αντιμέτωπη με την ομάδα του Μάρκο Ρόσι σε φιλική αναμέτρηση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Γιώργος Μασούρας βρέθηκαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και στη συνέχεια οι παίκτες της «γαλανόλευκης» συγκεντρώθηκαν για να ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Σέρβο Ομοσπονδιακό τεχνικό, αφού στο ξενοδοχείο παρέμειναν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Χρήστος Ζαφείρης επειδή είναι άρρωστοι, κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα δώσουν το παρών στο ματς.

Δείτε τα πλάνα του «in» από την προπόνηση της Εθνικής: