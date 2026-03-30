Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Έγινε μεγάλη κουβέντα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, μόλις ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τις επιλογές του, για τους ξένους της ομάδας του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Πολλοί θυμήθηκαν τον τελικό του Κυπέλλου, όπου οι πειραιώτες πήγαν με τρεις σέντερ στο ματς και τελικά έχασαν το τρόπαιο από τους «πράσινους» αλλά δεν… θυμήθηκαν τις ειδικές συνθήκες εκείνου του αγώνα με τους τραυματισμούς των ψηλών του Ολυμπιακού.

Ο Μπαρτζώκας λοιπόν αποφάσισε να πάει με τρεις ψηλούς στο ΟΑΚΑ, θέλοντας προφανώς να «χτυπήσει» τον Παναθηναϊκό στην ρακέτα. Έτσι ο Χολ ήταν στην δεκάδα αλλά ο προπονητής των πρωταθλητών είχε μιαν ακόμα έκπληξη στους «πράσινους».

Μια κίνηση που αποδείχθηκε ότι θα ήταν καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης, μια απόφαση που θα έγερνε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι. Μια επιλογή του Έλληνα κόουτς στην οποία δεν βρήκε «απάντηση» ο Εργκίν Αταμάν.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού ξεκίνησε με Μιλουτίνοφ στην βασική πεντάδα αλλά όταν έβγαλε τον Σέρβο σέντερ, προχώρησε σε «αναβάθμιση» του Χολ, ρίχνοντας αυτόν στο παρκέ και όχι τον Τζόουνς.

Καλό παιχνίδι και από τον τελευταίο, αλλά τώρα το θέμα του αγώνα είναι (μαζί με τον Λαρεντζάκη), ο Ντόντα Χολ καθώς ο Αμερικανός σέντερ έγινε από τρίτος, πρώτος ψηλός του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ κι έστησε «πάρτι» στην έδρα του τριφυλλιού.

Ο Ολυμπιακός έφυγε ξανά νικητής από το ΟΑΚΑ και καθοριστικός παράγοντας για την επικράτηση των πειραιωτών, ήταν αναμφίβολα ο Χολ.

Τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (με αλάνθαστη στατιστική 5/5 δίποντα και 3/3 βολές), έξι ριμπάουντ και μια τάπα σε 17 λεπτά συμμετοχής κι αυτό τα λέει όλα, καθώς ο Χολ κάθισε στο παρκέ περισσότερο από τους άλλους δύο ψηλούς του Ολυμπιακού.

Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε δέκα λεπτά και ο Τζόουνς δώδεκα αλλά αξίζει εδώ να σταθούμε και στον δεύτερο, καθώς βοήθησε σημαντικά τους πρωταθλητές με οκτώ πόντους (και αυτός αλάνθαστος 3/3 δίποντα και 2/2 βολές) ενώ είχε τρία ριμπάουντ, τρεις ασίστ κι ένα κλέψιμο.

Κι αν μάλιστα δεν είχε τραυματιστεί κι αποχωρήσει, πολύ πιθανό να γίνονταν και αυτός διψήφιος στους πόντους. Η ουσία για τον Ολυμπιακό είναι πως Χολ και Τζόουνς έπαιξαν και για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά.

Ήταν όμως μεγάλη υπόθεση για το πλάνο του Μπαρτζώκα, ότι οι δύο Αμερικανοί σέντερ του Ολυμπιακού έκαναν πολύ «γεμάτο» παιχνίδι και ειδικά ο Χολ έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στη νίκη που πήραν οι πρωταθλητές στο ΟΑΚΑ.

Κι όσο για το αν έχει σημασία η νίκη των πειραιωτών στην έδρα του Παναθηναϊκού μία είναι η απάντηση. Έχει και μάλιστα μεγάλη, γιατί μπορεί βαθμολογικό ενδιαφέρον να μην υπήρχε αλλά αδιάφορο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν υπάρχει.

Οπότε είναι σημαντικό για τους πρωταθλητές ότι πέτυχαν μιαν ακόμα νίκη στην έδρα του μεγάλου τους αντιπάλου και κάθε νίκη μετράει και στην ψυχολογία μιας ομάδας, δεν δίνει μόνο βαθμούς.

Κι αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος που μπαίνει στην κουβέντα, η ψυχολογία των δύο ομάδων μετά από ένα ντέρμπι για οποιαδήποτε διοργάνωση.

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

