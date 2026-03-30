Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Έγινε μεγάλη κουβέντα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, μόλις ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τις επιλογές του, για τους ξένους της ομάδας του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Πολλοί θυμήθηκαν τον τελικό του Κυπέλλου, όπου οι πειραιώτες πήγαν με τρεις σέντερ στο ματς και τελικά έχασαν το τρόπαιο από τους «πράσινους» αλλά δεν… θυμήθηκαν τις ειδικές συνθήκες εκείνου του αγώνα με τους τραυματισμούς των ψηλών του Ολυμπιακού.

Ο Μπαρτζώκας λοιπόν αποφάσισε να πάει με τρεις ψηλούς στο ΟΑΚΑ, θέλοντας προφανώς να «χτυπήσει» τον Παναθηναϊκό στην ρακέτα. Έτσι ο Χολ ήταν στην δεκάδα αλλά ο προπονητής των πρωταθλητών είχε μιαν ακόμα έκπληξη στους «πράσινους».

Μια κίνηση που αποδείχθηκε ότι θα ήταν καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης, μια απόφαση που θα έγερνε την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι. Μια επιλογή του Έλληνα κόουτς στην οποία δεν βρήκε «απάντηση» ο Εργκίν Αταμάν.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού ξεκίνησε με Μιλουτίνοφ στην βασική πεντάδα αλλά όταν έβγαλε τον Σέρβο σέντερ, προχώρησε σε «αναβάθμιση» του Χολ, ρίχνοντας αυτόν στο παρκέ και όχι τον Τζόουνς.

Καλό παιχνίδι και από τον τελευταίο, αλλά τώρα το θέμα του αγώνα είναι (μαζί με τον Λαρεντζάκη), ο Ντόντα Χολ καθώς ο Αμερικανός σέντερ έγινε από τρίτος, πρώτος ψηλός του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ κι έστησε «πάρτι» στην έδρα του τριφυλλιού.

Ο Ολυμπιακός έφυγε ξανά νικητής από το ΟΑΚΑ και καθοριστικός παράγοντας για την επικράτηση των πειραιωτών, ήταν αναμφίβολα ο Χολ.

Τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (με αλάνθαστη στατιστική 5/5 δίποντα και 3/3 βολές), έξι ριμπάουντ και μια τάπα σε 17 λεπτά συμμετοχής κι αυτό τα λέει όλα, καθώς ο Χολ κάθισε στο παρκέ περισσότερο από τους άλλους δύο ψηλούς του Ολυμπιακού.

Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε δέκα λεπτά και ο Τζόουνς δώδεκα αλλά αξίζει εδώ να σταθούμε και στον δεύτερο, καθώς βοήθησε σημαντικά τους πρωταθλητές με οκτώ πόντους (και αυτός αλάνθαστος 3/3 δίποντα και 2/2 βολές) ενώ είχε τρία ριμπάουντ, τρεις ασίστ κι ένα κλέψιμο.

Κι αν μάλιστα δεν είχε τραυματιστεί κι αποχωρήσει, πολύ πιθανό να γίνονταν και αυτός διψήφιος στους πόντους. Η ουσία για τον Ολυμπιακό είναι πως Χολ και Τζόουνς έπαιξαν και για τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά.

Ήταν όμως μεγάλη υπόθεση για το πλάνο του Μπαρτζώκα, ότι οι δύο Αμερικανοί σέντερ του Ολυμπιακού έκαναν πολύ «γεμάτο» παιχνίδι και ειδικά ο Χολ έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στη νίκη που πήραν οι πρωταθλητές στο ΟΑΚΑ.

Κι όσο για το αν έχει σημασία η νίκη των πειραιωτών στην έδρα του Παναθηναϊκού μία είναι η απάντηση. Έχει και μάλιστα μεγάλη, γιατί μπορεί βαθμολογικό ενδιαφέρον να μην υπήρχε αλλά αδιάφορο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού δεν υπάρχει.

Οπότε είναι σημαντικό για τους πρωταθλητές ότι πέτυχαν μιαν ακόμα νίκη στην έδρα του μεγάλου τους αντιπάλου και κάθε νίκη μετράει και στην ψυχολογία μιας ομάδας, δεν δίνει μόνο βαθμούς.

Κι αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος που μπαίνει στην κουβέντα, η ψυχολογία των δύο ομάδων μετά από ένα ντέρμπι για οποιαδήποτε διοργάνωση.