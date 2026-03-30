Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Euroleague 30 Μαρτίου 2026, 09:37

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί τις προηγούμενες μέρες να βρισκόταν στη Μύκονο για να παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Κ16 του Ολυμπιακού, όπου αγωνίζεται ο γιος του, Θανάσης, όμως την ίδια στιγμή έχουν αρχίσει τα σενάρια σχετικά με το μέλλον του και την απόφαση που καλείται να πάρει το καλοκαίρι για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο «Kill Bill» κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρηση του από τη Μονακό, έχει ήδη δεχτεί κρούσεις για να αναλάβει ομάδες της Euroleague, όμως έχει αποφασίσει πως θα επιλέξει τον επόμενο σύλλογο που θα αγωνιστεί όταν ολοκληρωθεί η χρονιά.

Ο Σπανούλης έχει ακουστεί ήδη για την Χάποελ Τελ Αβίβ και όχι μόνο, όμως δεν έχει μπει καν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων και θα το κάνει τις επόμενες εβδομάδες, με οποιαδήποτε ομάδα ασχοληθεί με την περίπτωση του. Από εκεί και πέρα, σε διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, ο Σπανούλης φέρεται να ενδιαφέρει αρκετά και την Αρμάνι Μιλάνο, που μπορεί να είναι ικανοποιημένη από τον Ποέτα φέτος, αλλά του χρόνου ετοιμάζει μια μεγάλη επένδυση με φόντο την οκτάδα στη Euroleague.

Ο Σπανούλης, ο Σταυρόπουλους και το Μιλάνο

Οι Ιταλοί έχουν ήδη ξεκινήσει να επενδύουν χρήματα, καθώς συμφώνησαν με τον Ντέβον Χολ για τριετές συμβόλαιο, ενώ είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσουν και σε άλλες σημαντικές κινήσεις, για αυτό και έχουν μπει σε διαδικασία να εξετάζουν και τον επόμενο προπονητή. Ο Σπανούλης λοιπόν έχει ένα προφίλ που ταιριάζει στα «θέλω» της διοίκησης, ενώ πρόκειται για μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα που μπορεί να αλλάξει επίπεδο την Αρμάνι.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, κομβικό ρόλο μπορεί να παίξει και στις επαφές, αλλά και στην απόφαση του Σπανούλη, αν ασχοληθεί σοβαρά η Αρμάνι, ο Χρήστος Σταυρόπουλος, που είναι εδώ και χρόνια GM στο Μιλάνο και φυσικά γνωρίζει πολύ καλά τον Σπανούλη από την κοινή θητεία τους στον Ολυμπιακό.

Αξίζει να σημειωθεί πως το οικονομικό δεν πρόκειται να παίξει ιδιαίτερο ρόλο, διότι και η Αρμάνι μπορεί να καλύψει τον Σπανούλη, αλλά και ο «Kill Bill» δεν κοιτάει πρώτα τα χρήματα. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας σε σύγκριση με άλλες ομάδες του εξωτερικού είναι πως ο Έλληνας τεχνικός θα είναι δίπλα στην Αθήνα με βάση την απόσταση, αφού η οικογένεια του μένει στην πρωτεύουσα.

