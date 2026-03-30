Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Ο Μπέκαμ στηρίζει Κάρικ για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ
Ο Μπέκαμ στηρίζει Κάρικ για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος άσος της ομάδας του Μάντσεστερ, θεωρεί πως η διοίκηση του συλλόγου πρέπει να κρατήσει τον Άγγλο τεχνικό στον πάγκο της Γιουνάιτεντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να εκπληρώσει τον στόχο της εξόδου στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και αν τελικά τα καταφέρει, ο Μίκαελ Κάρικ θα έχει πετύχει 100% στην δύσκολη αποστολή που ανέλαβε, να κάτσει στον πάγκο της αγγλικής ομάδας μετά το «διαζύγιο» με τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Η Πρέμιερ Λιγκ έχει μπει στην τελική ευθεία κι αυτό σημαίνει πως οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου, θα πρέπει σύντομα να πάρουν μια σημαντική απόφαση, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ποια είναι αυτή;

Μα φυσικά ο προπονητής στον οποίο θ’ αναθέσουν το «χτίσιμο» της Γιουνάιτεντ, με προφανή βεβαίως στόχο την επιστροφή της αγγλικής ομάδας στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ.

Όταν ανέλαβε ο Κάρικ, υπήρξε η επίσημη τοποθέτηση της διοίκησης, πως θα είναι προσωρινός τεχνικός, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η καλή πορεία όμως της Γιουνάιτεντ έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και πολλοί θεωρούν πως ο παλιός άσος της ομάδας, πρέπει να πάρει την ευκαιρία και να παραμείνει στον πάγκο της Γιουνάιτεντ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Αρκετοί μάλιστα πρώην παίκτες της Γιουνάιτεντ έχουν ταχθεί υπέρ της παραμονής του Κάρικ και θέση στο θέμα πήρε και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο παλαίμαχος σούπερ σταρ της Γιουνάιτεντ δεν «μάσησε τα λόγια» του και ζήτησε από την διοίκηση της αγγλικής ομάδας, να κρατήσει τον Κάρικ στον πάγκο.

«Πρέπει να παραδεχθώ πως οι τελευταίοι μήνες ήταν πολύ πιο άνετοι απ’ ότι τα προηγούμενα δέκα χρόνια. Είμαι οπαδός της Γιουνάιτεντ και περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι ο Μίκαελ έχει την εμπειρία και την αυτοπεποίθηση για να βοηθήσει το club» τόνισε αρχικά ο Μπέκαμ και συνέχισε λέγοντας.

«Ξέρει την ομάδα, ξέρει τους παίκτες και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παίζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πάντα μου άρεσε σαν προπονητής και βλέποντας τον Κάρικ, διακρίνεις αμέσως την ηρεμία που τον χαρακτηρίζει. Υπάρχει μια ηρεμία στις κινήσεις του στον πάγκο, ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά κι αυτό μετράει πολύ στους παίκτες που βλέπουν τον προπονητή τους.

Όλα αυτά είναι σημαντικά για μια ομάδα και ο Κάρικ έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την ομάδα. Ήταν απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο συσπείρωσε τους παίκτες. Νομίζω και μιλάω σαν οπαδός της Γιουνάιτεντ, ότι ο Κάρικ είναι ο προπονητής που έχει ανάγκη η Γιουνάιτεντ».

Μέχρι στιγμής δεν έχει δρομολογηθεί κάποια κίνηση για συζητήσεις των δύο πλευρών, με θέμα την επέκταση της συνεργασίας τους, ωστόσο ο Κάρικ έχει κερδίσει πολλούς «πόντους» και είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο παραμονής του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Ήδη αρκετά στελέχη του συλλόγου βλέπουν με καλό «μάτι» την υπογραφή νέου συμβολαίου από τον Κάρικ και αναμένονται εξελίξεις.

Σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση της Γιουνάιτεντ θα παίξει βέβαια και ποιοι προπονητές θα είναι στην «αγορά» το καλοκαίρι και αν οι ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας πειστούν ότι κάποιος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από τον Κάρικ.

Όσο πάντως περνούν οι μέρες, τόσο κερδίζει πόντους ο Άγγλος τεχνικός.

