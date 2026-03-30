Ο Μανωλάς έπιασε το μικρόφωνο στο γλέντι του Πανναξιακού για την άνοδο (vids)

Στη Γ’ Εθνική επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια ο Πανναξιακός μετά το «διπλό» με σκορ 2-3 στη Σαντορίνη επί της Θύελλας Καμαρίου, με τον Δημήτρη Σιόβα να χαρίζει τη νίκη και το πρωτάθλημα στην ομάδα της Νάξου.

Με πρωταγωνιστές τους έμπειρους στόπερ Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα, ο Πανναξιακός γιόρτασε με ξεχωριστό τρόπο την κατάκτηση του τίτλου στην ΕΠΣ Κυκλάδων και την επιστροφή του στη Γ’ Εθνική μετά από πέντε χρόνια απουσίας.

Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί, με τα αποδυτήρια να παίρνουν φωτιά και το πάρτι να συνεχίζεται σε τοπική ταβέρνα της Σαντορίνης.

Ο Κώστας Μανωλάς φρόντισε να ανεβάσει το κέφι στους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν. Αρχικά στα αποδυτήρια και στη συνέχεια σε ταβέρνα του νησιού, ο διεθνής αμυντικός πήρε το μικρόφωνο και έγινε… τραγουδιστής για μια βραδιά, ξεσηκώνοντας συμπαίκτες και φίλους της ομάδας με τραγούδι και χορό.

