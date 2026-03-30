Ο Κίναν Έβανς για το πως εξελίσσεται η αποθεραπεία του

Ο Κίναν Έβανς ήταν ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, καθώς τραυματίστηκε ξανά στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις και υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό πόδι και έτσι, έμεινε ξανά εκτός.

Ο Αμερικανός απάντησε σε σχόλιο χρήστη στο X, σε ερώτηση σχετικά με το πώς κυλάει η αποκατάστασή του μετά τον τραυματισμό του και υπογράμμισε ότι «κάποιες ημέρες είναι καλές, κάποιες κακές. Όπως υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, αλλά είναι σπουδαίο».

Good days, bad days. Just how it’s supposed to be but it’s great man🙌🏾❤️ — Keenan Evans (@KeenanEvs) March 29, 2026

Η ερώτηση του χρήστη:

«Κίναν πώς εξελίσσεται η διαδικασία της αποθεραπείας; Σε αγαπάμε», με τον Έβανς να απαντάει: «Κάποιες ημέρες είναι καλές, κάποιες είναι κακές ημέρες. Όπως υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, αλλά είναι σπουδαίΟ φίλε…».

Το χρονικό του τραυματισμού του Εβάνς

Ο Έβανς πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις για 2:01 στο ματς των Πειραιωτών με τη Ζαλγκίρις τον περασμένο Νοέμβριο και αποχώρησε υποβασταζόμενος στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου αφού τραυματίστηκε σε μία ανύποπτη στιγμή, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να δείχνουν ότι υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό πόδι

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι στις 5 Ιανουαρίου του 2023 και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στις 26 Μαΐου του 2024.