Ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους, ο Ρονάλντο, ο Ντι Στέφανο και «η Ρεάλ που είναι σαν θρησκεία»

Ξεκινάμε με την απάντηση στο ερώτημα, γιατί ο Κιλιάν Εμπαπέ έμπλεξε για τα καλά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο λόγος είναι απλός. Λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο, ο Γάλλος σταρ έχασε τα τρία ματς της La Liga, παράλληλα έχασε και δυο παιχνίδια του Champions League, επανήλθε στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η απουσία του συνέπεσε με την καλύτερη περίοδο της «βασίλισσας» στη σεζόν και με την καλή αγωνιστική παρουσία του Βινίσιους. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αμφισβητείται στο κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει «βαρόμετρο» για την Ρεάλ Μαδρίτης ή αν η ομάδα εξαρτάται από την απόδοσή του.

Σε συνέντευξή του στο Telefoot ο Εμπαπέ φρόντισε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του. Κατ΄αρχήν παραδέχθηκε ότι «στην Ισπανία ανησυχούν ότι δεν θα παίξω και ότι θα πάω κατευθείαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως, θέλω τους διαβεβαιώσω καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστείς για το μουντιάλ είναι να κερδίσεις τα πάντα πρώτα με τη Ρεάλ Μαδρίτης»!

Επίσης, ο Εμπαπέ όχι μόνο έδειξε ότι δεν ανησυχεί με την κριτική που ασκείται προς το πρόσωπό του επειδή «η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σαν θρησκεία για τους ανθρώπους στην Ισπανία. Είναι πολύ παθιασμένοι και υπάρχουν πολλές συζητήσεις και εικασίες, μερικές φορές δικαιολογημένες, μερικές φορές λένε διάφορα χωρίς λόγο». Εμμέσως πλην σαφώς μας είπε ότι την θεωρεί φυσιολογική.

Με βάση όλα αυτά ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε μήνυμα ότι δέχεται την κριτική και με το παραπάνω, καθώς πρόσθεσε: «Πρέπει να ξέρεις πώς να αντιμετωπίζεις την κριτική επειδή όλοι στη Ρεάλ Μαδρίτης έχουν δεχτεί κριτική. Ο Ρονάλντο, ο Ντι Στέφανο… οπότε δεν βλέπω γιατί εγώ να αποτελώ εξαίρεση».

Τι απαντά ο Εμπαπέ για όλα αυτά; «Απλώς, πρέπει να παραμείνεις ήρεμος, να συγκεντρωθείς σε αυτό που πρέπει να κάνεις και να πεις στον εαυτό σου πώς μπορείς να βελτιώσεις την απόδοσή σου στο γήπεδο».

Την τρέχουσα σεζόν ο Εμπαπέ έχει 38 γκολ και έξι ασίστ στις 35 συμμετοχές του σε όλες τις διοργανώσεις. Όλοι περιμένουν να δουν πώς ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Αλβάρο Αρμπελόα θα διαχειριστεί την επιστροφή του, σε σχέση με τον Μπραχίμ Ντίαζ που «έδεσε» με τον Βινίσιους.