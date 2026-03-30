Νέα σενάρια για το μέλλον του Πίτερς
Το όνομα του Άλεκ Πίτερς εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά σε μεταγραφικά σενάρια – Η Ρεάλ και η εξέλιξη με την Αρμάνι Μιλάνο
Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς με τον Ολυμπιακό λήγει το φετινό καλοκαίρι. Και προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη ως προς την κατεύθυνση της ανανέωσης ή μη της συμφωνίας για συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
Όσο το θέμα του Πίτερς παραμένει ανοιχτό, τόσο τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό θα συνεχίσουν να δίνουν και να παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του Αμερικανού φόργουορντ των Πειραιωτών. Με τα μεταγραφικά σενάρια να εξακολουθούν να υφίσταται και να υπάρχουν ομάδες που έχουν στη λίστα τους και θα ήταν πιθανό να ενδιαφερθούν για την απόκτηση του 30χρονου παίκτη.
Ο Πίτερς, η Αρμάνι και ο ΛεΝτέι
Μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει η Αρμάνι Μιλάνο για το καλοκαίρι είναι και αυτή του Άλεκ Πίτερς, με τον πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού να βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ των Ιταλών. Το όνομα του Αμερικανού φόργουορντ συνδέεται με ένα συγκεκριμένο σενάριο που αφορά τον Ζακ ΛεΝτέι.
Υπάρχει η πιθανότητα να αποχωρήσει φέτος από την Αρμάνι ο ΛεΝτέι. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο τότε ο Πίτερς αναμένεται να μπει πολύ ενεργά και ψηλά στη λίστα του ιταλικού συλλόγου. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ιταλών η περίπτωση του Πίτερς ενδιαφέρει την Αρμάνι καθώς «πρόκειται για παίκτη με εμπειρία υψηλού επιπέδου, ικανότητα να ανοίγει το γήπεδο και προφίλ που ταιριάζει σε ομάδες που θέλουν stretch-forward με αξιόπιστο περιφερειακό σουτ».
Ωστόσο, δεν είναι μόνο η Αρμάνι η οποία φέρεται να έχει στα… ραντάρ της τον Πίτερς. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί σταθερά τους τελευταίους μήνες να έχει στη λίστα της τον φόργουορντ του Ολυμπιακού. Και σύμφωνα με το «Sportando» στη «Βασίλισσα» παρακολουθούν στενά την υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Πίτερς με τους «ερυθρόλευκους» και αναλόγως τι θα συμβεί, ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Εξυπακούεται πως όσο το θέμα του Πίτερς παραμένει ανοιχτό, τόσο θα αυξάνονται οι… μνηστήρες και εφόσον εν τέλει δεν συνεχίσει στον Ολυμπιακό, τότε αναμένεται να μπουν περισσότερες ομάδες στο μεταγραφικό «κάδρο».
- Νέα σενάρια για το μέλλον του Πίτερς
- Η… ιδιαίτερη έρευνα στην Premier League – Ο κόσμος δεν θέλει VAR
- Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνει ο Γιάννης στο Μιλγουόκι – Γιατί να μην επενδύσουμε σε ομάδα του NBA Europe;»
- Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: «Έφυγε» ο Βασίλης Γκούμας (pics)
- NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς, νέα ήττα από τους Κλίπερς – Τα αποτελέσματα της βραδιάς (vids)
- Σολμπάκεν: «Βασικός κόντρα στην Ελβετία ο Χάαλαντ»
- Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
- Γιατί ο Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να πάει με trade στους Ορλάντο Μάτζικ
