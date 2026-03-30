Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους και αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20 πόντους»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει από την έδρα του Παναθηναϊκού επικρατώντας με 101-94, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι και οι δύο ομάδες είχαν ελλείψεις, ενώ επισήμανε πως αν οι Ερυθρόλευκοι δεν είχαν χαλαρώσει στο τέλος θα μπορούσαν να νικήσουν και με 20 πόντους διαφορά.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που κερδίσαμε. Οι δύο ομάδες είχανε ελλείψεις. Η απουσία του Φουρνιέ μας δημιούργησε πρόβλημα γιατί παίξαμε με ψηλά σχήματα. Σκοράραμε 100 πόντους και αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20 πόντους.

Προφανώς και οι δύο έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Πρέπει να κερδίσουμε είναι τέλος της χρονιάς. Υπάρχει κούραση, αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες γιατί τώρα παίζονται τα σημαντικά πράγματα στη χρονιά».