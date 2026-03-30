Μπαρτζώκας: «Παιδιά που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή, όπως ο Λαρεντζάκης, βοήθησαν σημαντικά» (vid)

Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της GBL και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του στη συνέντευξη Τύπου και να τονίζει πως η ομάδα του είναι η καλύτερη της regular season στο πρωτάθλημα.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Ήταν ένα παιχνίδι, που το διακύβευμα δεν ήταν προφανώς μεγάλο, ίσως λίγο το γόητρο, αλλά φυσικά και ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των δύο ομάδων δημιούργησε ένα παιχνίδι με ένταση. Οι άμυνες δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, όπως δείχνει και το σκορ. Θεωρούμε ότι ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλη την διάρκειά του, πήραμε μεγάλες διαφορές διψήφιες. Σβήσαμε στο τέλος, ίσως και ως αποτέλεσμα των περιορισμένων χειριστών που είχαμε, έγιναν και λιγότεροι μετά την απουσία του Ντόρσεϊ.

Έτσι, παιδιά που κλήθηκαν από τον πάγκο και δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή, όπως ο Λαρεντζάκης, βοήθησαν σημαντικά. Παρά το γεγονός ότι είχαμε 25 ασιστ, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Οφείλω να πω συγχαρητήρια στους παίκτες και στην ομάδα μου, είμαστε χωρίς αμφιβολία, η καλύτερη ομάδα στη regular season στο ελληνικό πρωτάθλημα, όλη τη σεζόν. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και καλή συνέχεια».