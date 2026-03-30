Με απουσίες ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό – Ποιοι δεν είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (19:00) στο ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι για την Stoiximan GBL, αφού οι ερυθρόλευκοι έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια.

Παρόλα αυτά σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» και γοήτρου, ο Παναθηναϊκός θα έχει να λύσει πολλά και σημαντικά θέματα απουσιών, καθώς ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει σε 6 παίκτες για διάφορους λόγους, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνει καν 12άδα και να έχει στην αποστολή και τον Κουζέλογλου, για να έχει 10 παίκτες διαθέσιμους.

Ποιοι δεν υπολογίζονται για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεση του τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις που νιώθει ενοχλήσεις στη γάμπα και προφυλάσσεται ενόψει Χάποελ, ενώ εκτός είναι και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που πέρασε δύσκολο Σαββατοκύριακο με πυρετό και γαστρεντερίτιδα.

Από εκεί και πέρα, εδώ και μέρες είναι εκτός ο Τζέριαν Γκραντ που έχει κάταγμα και πονάει κι έτσι κι αλλιώς δεν αγωνίστηκε και κόντρα στη Μονακό, ενώ είναι νοκ-άουτ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που έχει υποστεί θλάση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μάριους Γκριγκόνις δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των 8 ξένων, ενώ είναι εκτός και ο Σαμοντούροφ που είναι καιρό τραυματίας και δεν έχει επιστρέψει. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός θα έχει διαθέσιμους 10 παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Κουζέλογλου που επέστρεψε από δανεισμό μετά την αποχώρηση του Ρισόν Χολμς, ενώ πιθανότατα θα αγωνιστεί κιόλας αφού στο «4» είναι μόνο ο Ντίνος Μήτογλου.