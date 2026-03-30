Λίβερπουλ και Νιούκαστλ για Λουίς Σουάρες
Λίβερπουλ και Νιούκαστλ ερίζουν για τον Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Πορτογαλία.
Ο Λουίς Σουάρες πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, έχοντας τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων για την απόκτησή του.
Ανάμεσα σε αυτές είναι σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα τόσο η Νιουκάστλ όσο και η Λίβερπουλ που δεν έχουν μείνει αδιάφορες στα τρομερά νούμερα του 28χρονου Κολομβιανού (διαθέτει και ισπανική υπηκοότητα).
Συγκεκριμένα σε μια πολύ γεμάτη σεζόν με 42 συμμετοχές μετράει 33 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με 3,410 λεπτά!
Το συμβόλαιο του συμπαίκτη των Φώτη Ιωαννίδη και Σωτήρη Βαγιαννίδη στην ομάδα της Λισσαβόνας εκπνέει στις 30 Ιουνίου του 2030, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με την ιστοσελίδα transermarkt ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.
- Λίβερπουλ και Νιούκαστλ για Λουίς Σουάρες
