Ο Λουίς Σουάρες πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, έχοντας τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων για την απόκτησή του.

Ανάμεσα σε αυτές είναι σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα τόσο η Νιουκάστλ όσο και η Λίβερπουλ που δεν έχουν μείνει αδιάφορες στα τρομερά νούμερα του 28χρονου Κολομβιανού (διαθέτει και ισπανική υπηκοότητα).

Συγκεκριμένα σε μια πολύ γεμάτη σεζόν με 42 συμμετοχές μετράει 33 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με 3,410 λεπτά!

Το συμβόλαιο του συμπαίκτη των Φώτη Ιωαννίδη και Σωτήρη Βαγιαννίδη στην ομάδα της Λισσαβόνας εκπνέει στις 30 Ιουνίου του 2030, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με την ιστοσελίδα transermarkt ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.