Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο X-Factor στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 101-94, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο διεθνής άσος παρέμεινε στο παρκέ για 21:18 λεπτά, στα οποία είχε 12 πόντους, με 1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 1/1 βολή, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κερδισμένα φάουλ.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για την εμφάνισή του, αλλά και για τη δύσκολη συνέχεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Λαρεντζάκης στην ΕΡΤ:

«Σε τέτοια παιχνίδι οφείλεις να παίζεις για να νικήσεις. Πάντα η νίκη είναι σημαντική σε τέτοια ντέρμπι. Μπορεί να μην παίζει ρόλο στη βαθμολογία, όμως μας δίνει ψυχολογία για τη δύσκολη συνέχεια».

Για την αντίδραση του Παναθηναϊκού και το ότι επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης: «Ήταν φυσιολογική η αντίδραση του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του, παρότι του έλειπαν παίκτες. Πάντα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω σε ένα παιχνίδι, το καλό ότι σταματήσαμε γρήγορα τον ρυθμό του Παναθηναϊκού και αυξήσαμε ξανά τη διαφορά στο τέλος».

Για την προσωπική του απόδοση: «Πάντα είμαι έτοιμος, έχω αποδείξει τι μπορώ να κάνω. Πάντα θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά, παλεύω καθημερινά για να βελτιώνομαι».

Για το πόσο δύσκολο είναι να είναι πάντα έτοιμος να προσφέρει: «Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι θέμα ψυχολογίας και του πόσο πιστεύεις στον εαυτό σου. Είναι κάτι που έχω δουλέψει και προσπαθώ να είμαι συνέχεια έτοιμος».

Για τη συνέχεια: «Πρέπει να παίξουμε με τις αρχές μας, ξεκινώντας από την άμυνα, να έχουμε ενέργεια. Τα επόμενα ματς θα κρίνουν το πλεονέκτημα, για το οποίο παίζεται όλη η σεζόν», κατέληξε ο Λαρεντζάκης.