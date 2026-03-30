Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Μεγάλη συνέντευξη, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Στέφανο Τσιτσιπά, παραχώρησε ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς.

«Όταν ήρθε στο Ζάγκρεμπ για να δοκιμάσει ρακέτες, ήξερα ότι δεν θα προχωρούσε. Στο τέλος της ημέρας, δεν είπα κάτι κακό. Όλα όσα είπα είναι αλήθεια και τελικά επιβεβαιώθηκαν. Του είπα ξεκάθαρα μετά το Wimbledon να κάνει ένα διάλειμμα τεσσάρων μηνών, γιατί δεν ήταν μόνο θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά και ψυχικής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κροάτης.

Ivanisevic on Tsitsipas: “I knew on the second day working with him this wasn’t going anywhere. I never insulted him. I spoke the truth and I was proven correct. I advised him to take a break from tennis because he has mental issues, not just physical.”pic.twitter.com/JfoOzUGICj — Danny (@DjokovicFan_) March 29, 2026

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς, πάντως, αποκάλυψε ότι παρά τα όσα ειπώθηκαν τόσο από τον ίδιο όσο και τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, χαιρετήθηκαν κανονικά όταν συναντήθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες στην Ντόχα.

«Εξακολουθεί να είναι ένας φανταστικός τενίστας, ήταν και παραμένει, αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες. Στο σύγχρονο τένις δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος. Κι εγώ είχα τέτοια προβλήματα ως τενίστας, όταν έπεσα στο Νο.128, είμαι το καλύτερο παράδειγμα.

Αλλά όλα είναι καλά, συναντηθήκαμε τώρα στην Ντόχα και χαιρετηθήκαμε κανονικά. Όλο αυτό διογκώθηκε, είπε κι εκείνος κάποια πράγματα για τα οποία δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά όλα είναι εντάξει, πάμε παρακάτω».

Ο Ιβανίσεβιτς είχε ταξιδέψει στην Ντόχα, λόγω της συνεργασίας του με τον Άρθουρ Φις, ο οποίος πρόσφατα μάλιστα κέρδισε τον Στέφανο Τσιτσιπά 6-0, 6-1 στο τουρνουά του Μαϊάμι.

«Έπαιζαν στις 2 το πρωί και γι’ αυτό δεν το είδα. Κοίταξα το τηλέφωνό μου γύρω στις 3 και έμεινα πολύ έκπληκτος. Περίμενα να κερδίσει ο Fils επειδή παίζει καλά, αλλά 6-0, 6-1 στο σημερινό επίπεδο τένις… Ο ένας από τους δύο πρέπει να παίξει καταστροφικά ή ο άλλος απίστευτα, υποθέτω ότι ήταν συνδυασμός και των δύο», ανέφερε γι’ αυτό το παιχνίδι ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς.