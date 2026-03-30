Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
- Τροχαία: Πάνω από 1.000 πρόστιμα για κράνος σε μία εβδομάδα
- Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
- «Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
- Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
Η Τότεναμ διέκοψε τη συνεργασία της με τον Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος αποχώρησε από το Λονδίνο 44 ημέρες αφότου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Με μόλις 30 βαθμούς και ούσα στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, η Τότεναμ βρίσκεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το ενδεχόμενο του υποβιβασμού είναι υπαρκτό.
Τα «Σπιρούνια» βρίσκονται μόνο έναν βαθμό από την ζώνη του υποβιβασμού, για αυτό και ψάχνουν επομένως έναν προπονητή ο οποίος θα «σώσει» την κατηγορία και το καλοκαίρι θα έχει χρόνο να ανασυγκροτήσει την ομάδα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι είναι ο Νο1 υποψήφιος για να αναλάβει αυτόν τον δύσκολο ρόλο, αντικαθιστώντας στον πάγκο των Spurs τον Τούντορ.
Τι γράφουν στην Αγγλία για τον Ντε Τσέρμπι και την Τότεναμ
🚨👀 Talks between Roberto De Zerbi and Tottenham continue, as revaled. https://t.co/v1wtILemHb
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως ο 46χρονος Ιταλός είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν κι αποχώρησε από τη Μαρσέιγ και αποτελεί στόχο κι άλλων ομάδων στην Ευρώπη.
- Τα συλλυπητήρια από ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα
- Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
- Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
- Ο Κίναν Έβανς για το πως εξελίσσεται η αποθεραπεία του
- Ο Μανωλάς έπιασε το μικρόφωνο στο γλέντι του Πανναξιακού για την άνοδο (vids)
- Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
- Σίγουρος ο Αντσελότι: «Η Ιταλία θα είναι στο Μουντιάλ»
- Οι ημέρες και ώρες των play outs στη Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις