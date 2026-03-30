Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Η πρώτη δικαίωση του Μπαρτζώκα σε μια χρονιά που όλοι περιμένουν την… τελευταία (vid)
Μπάσκετ 30 Μαρτίου 2026, 22:06

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτιαξε το πιο μεγάλο «ρόστερ» της Ευρώπης. Και αυτή του η απόφασή στην πόρτα του Απρίλη…

Διονύσης Δελλής
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Spotlight

Ερυθρόλευκο το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ. Μια παρτίδα που υπενθύμισε πως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν χρειάζονται βαθμολογικό ή άλλο κίνητρο για να στήσουν… σκυλομαχία. Φτάνουν οι φανέλες και η περηφάνεια τους. Το ξέρει καλύτερα από όλους ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην έκτη σεζόν της δεύτερης θητείας του στο μεγάλο λιμάνι. Ο 60χρονος προπονητής που χτυπώντας την πόρτα του Απρίλη πρέπει να νιώθει μια πρώτη δικαίωση για μια κεντρική απόφαση στη σεζόν: Να φτιάξει το πολυπληθέστερο ρόστερ στην Ευρώπη.

Απόψε στο ΟΑΚΑ δεν είχε Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Φρανκ Νιλικινά, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ (που μπήκε στις προπονήσεις και λογικά θα κάνει ντεμπούτο στη EuroLeague στο επόμενο διάστημα) για διάφορους λόγους. Έχασε στην πορεία της παρτίδας τον καταπληκτικό Τάιλερ Ντόρσει που πριν τον καυγά με τον Κέντρικ Ναν –που σωστά τους έστειλε και τους δύο στα αποδυτήρια- είχε προλάβει να πετύχει 18 πόντους σε 12:01 συμμετοχής. Χωρίς έξι δηλαδή. Χωρίς επτά αν σκεφτεί κανείς ότι στο club ανήκει και ο σούπερ άτυχος Κίναν Έβανς που έχασε τη σεζόν με νέο τραυματισμό.

Και όμως ο Μπαρτζώκας είχε στα χέρια του και έτσι ένα ολόκληρο rotation. Έπαιξαν άλλοι δέκα πλην του Ντόρσεϊ. Κανείς πάνω από τα 26:31 του Κώστα Παπανικολάου που σε παρονομαστή Euroleague φέτος χρησιμοποιείται μόλις 13:55. Και ο Ολυμπιακός που τέλος της εβδομάδας πηγαίνει στη Γαλλία ψάχνοντας μια νίκη τετράδας επί της Βιλερμπάν έβαλε 101 πόντους! Με x factor τον καταπληκτικό Γιαννούλη Λαρεντζάκη που ήρθε από τον πάγ(κ)ο. Κομβικό τον τρίτο στην ιεραρχία των σέντερ, Ντόντα Χολ (10π) και ευχάριστη έκπληξη τον Μόντε Μόρις που παίζοντας 20:57, κάτι παραπάνω από τον Τόμας Γουόκαπ στον «1», είχε τις πεντάδες του στο απίθανο +16.

Τι συνέβη την ίδια στιγμή στον Παναθηναϊκό που με τη σειρά του είχε ένα σωρό προβλήματα (Χέις Ντεϊβις, Ερναγκόμεθ, Γκραντ, Γκριγκόνις, Σαμοντούροφ) και στην πορεία του προέκυψε και ο Ναν που με τη σειρά του είχε προλάβει να πετύχει 17 σε 16:22. Οι Πράσινοι κατά την προσφιλή συνήθεια του Εργκίν Αταμάν «έκλεισαν» σε ένα πολύ σφιχτό rotation. Ο Οσμάν 37:28, ο Μήτογλου 35: 07, ο Σλούκας 30:57, ο Λεσόρ 28:47, ο Σορτς 23:37 σε ότι άφησε στο παρκέ ο Ναν.

Τους κράτησε αυτό το μικρό rotation μέσα στο παιχνίδι. Την Πέμπτη στη Σόφια όμως ο Παναθηναϊκός παίζει τη… μισή ιστορία της κατάταξης του στην Euroleague κόντρα στη Χάποελ. Και μένει να φανεί εκεί αν όλοι οι παραπάνω θα έχουν καύσιμο στο ρεζερβουάρ. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Αταμάν έρχεται από διαβολοβδομάδα. Και ότι είναι διαβολοβδομάδα και η επόμενη με τον Παναθηναϊκό να έχει δύο σερί στην Ισπανία με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα. Στο αποψινό τεστ αποδείξεων για το βάθος του ρόστερ ο Καλαϊτζάκης, ο Τολιόπουλος έμειναν στο μηδέν. Ο Κουζέλογλου δεν έπαιξε καθόλου. Αποβλήθηκε και ο Ναν και έμεινε με 6 παίκτες.

Πίσω στον κόουτς Μπαρτζώκα όμως και στη μεγάλη εικόνα. Προφανώς και στο… τάβλι μια νίκη σε ντέρμπι αιωνίων έχει αξία. Την πρώτη δικαίωση του κόουτς όμως δεν την φέρνει μια νύχτα στο ΟΑΚΑ αλλά το συνολικό του σχέδιο. Είπε κάποια στιγμή ότι μίλησε με το επιτελείο του και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε κάθε αγωνιστική Euroleague με την επιβάρυνση των διαδοχικών ταξιδιών και ενδιάμεσα το πρωτάθλημα κλπ υπολόγιζε σε 2-3 απόντες ελέω τραυματισμών.

Λεπτομέρειες που πλήρωσε τοις μετρητοίς πέρσι και πρόπερσι. Μπήκε στον πειρασμό λοιπόν να φτιάξει ποσοτικά μια τόσο μεγάλη ομάδα που θα μπορούσε να αντέξει σε αυτό. Και έχει καταφέρει όλη τη χρονιά να του προκύπτει το βασικό ζητούμενο: Ανά πάσα στιγμή μια καλή 10άδα rotation.

Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις πλέι-μέικερ (Γουόκαπ, Νιλικινά, Μόρις, Τζόσεφ), τέσσερα δυάρια (Φουρνιέ, Ντόρσει, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου), τρία τριάρια (Γουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ), δύο τεσσάρια (Βεζένκοφ, Πίτερς), τέσσερις σέντερ με τον Φαλ να είναι πια στις προπονήσεις (Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ). Το επίπεδο είναι υψηλό.

Και το αποτέλεσμα σπουδαίο: Οι Ερυθρόλευκοι απόψε έκαναν 21/21 στην Α1. Και έχει 22-12 στην Euroleague τέσσερις στροφές πριν το φινάλε, σε μια επίδοση που επί της ουσίας ισούται με πλεονέκτημα έδρας. Ο Παναθηναϊκός την ίδια στιγμή φέτος έχει ήδη 5 ήττες στο πρωτάθλημα. Και το ρεκόρ της στην Euroleague (20-14) παρά το σερί που τρέχει την διατηρεί σε μπελάδες. Θα είναι επιτυχία έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα να εξασφαλίσει τα playoffs δίχως να χρειαστεί τα play in (7-10).

Πίσω στον πρόλογο; Είπαμε ο κόουτς Μπαρτζώκα ξέρει καλά. Καλύτερα από όλους. Αυτή η πρώτη του δικαίωση προφανώς επιβεβαιώνει μια καλή του ιδέα και λογικά λανσάρει μια τάση που σύντομα θα ακολουθήσουν οι περισσότεροι προπονητές στην Ευρώπη. Δεν αμφιβάλλει κανείς για το επίπεδο της δουλειάς του. Για τον τρόπο που καταλαβαίνει το παιχνίδι. Όταν όμως ξέρεις καλά, ξέρεις και ότι σημασία έχει η… τελευταία δικαίωση της σεζόν και όχι η πρώτη. Το φινάλε του έργου στην Euroleague. Και έπειτα αυτό του πρωταθλήματος…

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Σύνταξη
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Σύνταξη
Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύνταξη
