Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Γουίλμπεκιν

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Σκότι Γουίλμπεκιν ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε, με Αμερικανό (με τουρκικό διαβατήριο) να είναι ελεύθερος να συνεχίσει όπου επιθυμεί την καριέρα του.

Όπως αναφέρει ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία παίρνοντας χωριστούς δρόμους, με τη Φενέρ να ευχαριστεί για όλα τον Γουίλμπεκιν. Ο ταλαντούχος Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς κι έτσι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκρινε ότι δεν μπορεί να τον περιμένει να επανέλθει.

Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını… pic.twitter.com/Cgd8OsIAQi — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 30, 2026

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Ευχαριστούμε για όλα, Σκότι Γουίλμπεκιν!

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, τον παίκτη Σκότι Γουίλμπεκιν, ο οποίος εντάχθηκε στο ρόστερ μας την σεζόν 2022-23 και συνέβαλε σημαντικά στις πολλές επιτυχίες που κατακτήσαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν που αγωνίστηκε με τη φανέλα μας.

Ευχαριστούμε τον Σκότι Γουίλμπεκιν για τη συμβολή του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της καριέρας του».