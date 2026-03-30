Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Το πρωτάθλημα μπήκε στην τελική του ευθεία, καθώς την Κυριακή ξεκινούν τα πλέι οφ και στις έξι αγωνιστικές που θα διεξαχθούν, θα κριθεί ο φετινός τίτλος. Στην τελική ευθεία μπαίνει από αύριο και η προετοιμασία των παικτών του Ολυμπιακού για τον εξαιρετικά σημαντικό αγώνα της πρεμιέρας, απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενήσουν την «Ένωση» στο Καραϊσκάκη και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η νίκη στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ, είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του Πειραιά.

Για τους πρωταθλητές υπάρχει μόνο η νίκη κι αυτό το ξέρουν καλά ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του.

Αν ο Ολυμπιακός νικήσει την ΑΕΚ θ’ ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θα πάει πρωτοπόρος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την δεύτερη αγωνιστική.

Όπως προαναφέραμε, οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέντη (μετά τις τρεις μέρες ρεπό που τους είχε δώσει ο Μέντι) και ξεκινούν την προετοιμασία τους για τον μεγάλο αγώνα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», το βράδυ της Κυριακής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θ’ ανεβάσει τους ρυθμούς έντασης στις προπονήσεις των επόμενων ημερών και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσία του Σαντιάγκο Έσε στις προπονήσεις.

Ο Αργεντίνος μέσος της ομάδας του λιμανιού είναι έτοιμος για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, αισθάνεται καλά και ο Μέντι περιμένει πως και πως το come back του Αργεντίνου άσου.

Ο Ισπανός προπονητής των «ερυθρόλευκων» ποντάρει πολλά στην παρουσία του λατινοαμερικάνου χαφ στον μεγάλο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ και όχι μόνο βέβαια, γιατί πολύ απλά ο Αργεντίνος χαφ είναι αυτός που δίνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ανασταλτικό σκέλος του παιχνιδιού των πρωταθλητών αλλά και με το δημιουργικό. Ο Έσε είναι αυτός που μπορεί να κάνει κλεψίματα μπάλας και να βγάλει γρήγορα μπροστά τον Ολυμπιακό στην κόντρα επίθεση κι επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.

Έχουν υπάρξει παιχνίδια στα οποία ο Μεντιλίμπαρ δεν χρησιμοποίησε τον Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλά σε ρόλο «δεκαριού» κι αυτή είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος που κάνει την παρουσία του Αργεντίνου άσου απαραίτητη στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Πρώτα απ’ όλα βέβαια ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να δει τον Αργεντίνο αμυντικό χαφ στις δυνατές προπονήσεις που θ’ ακολουθήσουν μέχρι το κυριακάτικο ντέρμπι με τους «κιτρινόμαυρους» στο Καραϊσκάκη, ενώ θα μιλήσει και με τον παίκτη.

Αυτό πάντως που είναι πολύ σημαντικό και φανερώνει πολλά, έχει να κάνει με τα όσα έλεγε ο ίδιος ο Έσε στο περιβάλλον του, τονίζοντας πως αισθάνεται πολύ καλά και ανυπομονεί για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των πρωταθλητών.

Ο τίτλος όπως προαναφέραμε θα κριθεί στα πλέι οφ και ο Έσε είναι απαραίτητος για τον Ολυμπιακό, στις έξι «μάχες» που θα δώσουν οι πρωταθλητές απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.