30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30 Μαρτίου 2026, 17:43

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το πρωτάθλημα μπήκε στην τελική του ευθεία, καθώς την Κυριακή ξεκινούν τα πλέι οφ και στις έξι αγωνιστικές που θα διεξαχθούν, θα κριθεί ο φετινός τίτλος. Στην τελική ευθεία μπαίνει από αύριο και η προετοιμασία των παικτών του Ολυμπιακού για τον εξαιρετικά σημαντικό αγώνα της πρεμιέρας, απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενήσουν την «Ένωση» στο Καραϊσκάκη και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η νίκη στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ, είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του Πειραιά.

Για τους πρωταθλητές υπάρχει μόνο η νίκη κι αυτό το ξέρουν καλά ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του.

Αν ο Ολυμπιακός νικήσει την ΑΕΚ θ’ ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θα πάει πρωτοπόρος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την δεύτερη αγωνιστική.

Όπως προαναφέραμε, οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέντη (μετά τις τρεις μέρες ρεπό που τους είχε δώσει ο Μέντι) και ξεκινούν την προετοιμασία τους για τον μεγάλο αγώνα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους», το βράδυ της Κυριακής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θ’ ανεβάσει τους ρυθμούς έντασης στις προπονήσεις των επόμενων ημερών και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσία του Σαντιάγκο Έσε στις προπονήσεις.

Ο Αργεντίνος μέσος της ομάδας του λιμανιού είναι έτοιμος για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, αισθάνεται καλά και ο Μέντι περιμένει πως και πως το come back του Αργεντίνου άσου.

Ο Ισπανός προπονητής των «ερυθρόλευκων» ποντάρει πολλά στην παρουσία του λατινοαμερικάνου χαφ στον μεγάλο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ και όχι μόνο βέβαια, γιατί πολύ απλά ο Αργεντίνος χαφ είναι αυτός που δίνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ανασταλτικό σκέλος του παιχνιδιού των πρωταθλητών αλλά και με το δημιουργικό. Ο Έσε είναι αυτός που μπορεί να κάνει κλεψίματα μπάλας και να βγάλει γρήγορα μπροστά τον Ολυμπιακό στην κόντρα επίθεση κι επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό.

Έχουν υπάρξει παιχνίδια στα οποία ο Μεντιλίμπαρ δεν χρησιμοποίησε τον Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλά σε ρόλο «δεκαριού» κι αυτή είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος που κάνει την παρουσία του Αργεντίνου άσου απαραίτητη στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Πρώτα απ’ όλα βέβαια ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να δει τον Αργεντίνο αμυντικό χαφ στις δυνατές προπονήσεις που θ’ ακολουθήσουν μέχρι το κυριακάτικο ντέρμπι με τους «κιτρινόμαυρους» στο Καραϊσκάκη, ενώ θα μιλήσει και με τον παίκτη.

Αυτό πάντως που είναι πολύ σημαντικό και φανερώνει πολλά, έχει να κάνει με τα όσα έλεγε ο ίδιος ο Έσε στο περιβάλλον του, τονίζοντας πως αισθάνεται πολύ καλά και ανυπομονεί για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των πρωταθλητών.

Ο τίτλος όπως προαναφέραμε θα κριθεί στα πλέι οφ και ο Έσε είναι απαραίτητος για τον Ολυμπιακό, στις έξι «μάχες» που θα δώσουν οι πρωταθλητές απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25.03.26

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ώρα αποφάσεων 23.03.26

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Σύνταξη
Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

