Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Ποδόσφαιρο 30 Μαρτίου 2026, 20:50

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Για το εκτός έδρας φιλικό με την Ουγγαρία (31/3, 20:00) και για τον στόχο της Εθνικής από εδώ και πέρα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που αναφέρθηκε και στην προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων, αλλά και την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μέσα από τα δυνατά φιλικά που δίνει αποκτά εμπειρίες για τον μεγάλο του στόχο που θα είναι η πρόκριση στο επόμενο Euro.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για τον πραγματικό στόχο: «Πραγματικός στόχος είναι η διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Πλέον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσεις από αυτές που είχαμε. Οι εμπειρίες από τα παιχνίδια που θα έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, θα βοηθήσουν την ομάδα στον επόμενο στόχο στα προκριματικά του EURO. Από τα αυτά τα φιλικά, θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρει παιχνίδια η ομάδα. Υπάρχουν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια και σε διάστημα Πέμπτη-Κυριακή και βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου, θα πρέπει να έχουμε μεγάλο και ικανό ρόστερ. Μέσα από τα φιλικά θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τον Σεπτέμβρη. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός στόχο».

Για το ρόστερ: «Οι αλλαγές στο ρόστερ είναι τεράστιες από το πρώτο παιχνίδι και τον αριθμό νέων παικτών. Χρειάζονται αρκετή εμπειρία και παιχνίδια. Σαν προπονητής είναι ευχάριστη διαδικασία αλλά έχει και τα παράπλευρα θέματα που για εμάς, μόνο μέσα από τα παιχνίδια μπορούμε να τα διορθώσουμε. Έγιναν αρκετές αλλαγές οπότε μας χρειάζεται χρόνο και παιχνίδια για να συνεχίσουμε μία προσπάθεια, η οποία δεν μας έδωσε τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ. Έχει πολλά να μας δώσει στο μέλλον αυτή η φουρνιά».

Για τη φιλοσοφία: «Κάναμε κάποια σοβαρά λάθη και μέσα σε μία εβδομάδα αποκλειστήκαμε. Το να αλλάξουμε προφίλ, θα πρέπει να αλλάξω εγώ πρώτα από όλα με το τι θέλω να αλλάξω στην ομάδα. Μπορεί να αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού ανάλογα με τον αντίπαλο που θα έχουμε. Σαν προπονητής αυτό που ξέρω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μπορείς να επιτεθείς ορθά. Αυτό το στοιχεία στην καριέρα μου το στήριζα. Εμείς σαν ομάδα, υπάρχει λογική ότι σε κάποια παιχνίδια θα μπορούσαμε να παίξουμε διαφορετικά. Δεν θα αλλάξω τώρα τον τρόπο σκέψης για το ποδόσφαιρο και θα συνεχίσω να το κάνω και ανταποκρίνονται θετικά σε αυτό. Έχει ρίσκο το ξέρω αλλά έχουμε παίκτες που μπορούν να το κάνουν».

Για τους παίκτες: «Η αλήθεια έχουμε ένα αρκετά μεγάλο γκρουπ παικτών που είχαν κληθεί σε παιχνίδια όσο ήμουν προπονητής και σε αρκετά παιχνίδια είχαμε κάνει κλήσεις παικτών για διάφορους λόγους. Για να κληθεί ένας παίκτης σημαίνει ότι αξίζει και να μας δώσει λύσεις μελλοντικά σε κάποιες θέσεις. Υπήρχαν παιδιά που θα είχα καλέσει αλλά είχαν τραυματισμούς ή απουσία από τα παιχνίδια. Πρέπει να σκέφτομαι πιο νωρίς για τις διαφορετικές λύσεις. Έχουμε πολλά νέα παιδιά, τα οποία έχουν μετακινήσεις και να μην έχουν τον χρόνο συμμετοχής όπως τώρα. Έχουμε ένα ταλαντούχο γκρουπ και αρκετά νέο. Αυτές οι εμπειρίες με τις εθνικές είναι διαφορετικές για αυτούς. Η Εθνική Ομάδα ανεξαρτήτως από το ποιος αγωνίζεται, περιμένουμε ένα πράγμα. Τα αποτελέσματα».

Για τις επιλογές με Ουγγαρία στη μεσοεπιθετική γραμμή: «Η Εθνική ήταν αρκετό καιρό στο τρίτο γκρουπ και τα παιχνίδια δεν είχαν τόσο μεγάλη πρόκληση. Τώρα που είναι στο πρώτο, μεγαλώσαμε λίγο γρήγορα, μπήκαμε σε διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικούς αντιπάλους. Για αυτό και εγώ ήθελα το επίπεδο να είναι καλύτερο στα φιλικά για να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας. Η Ουγγαρία είναι μία ομάδα πάρα πολύ καλή. Έχει έναν προπονητή που είναι για πολλά χρόνια, έπαιζε διαφορετικά από ότι παίζει τώρα. Είναι πρόκληση που η Ουγγαρία αλλάζει εύκολα σύστημα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτές τις αλλαγές και να έχουμε μία αντίδραση ώστε να ελέγξουμε τον ρυθμό. Θα είναι εμπειρίες που θα είναι χρήσιμα για εμάς. Είναι νέα παιδιά, ταλαντούχα και με ξεκάθαρο στόχο. Δυσκολεύει το πράγμα και πλέον πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για τις Ελπίδες: «Είναι ένα πολύ καλό γκρουπ, με έναν πολύ καλό προπονητή. Ελπίζω να τα καταφέρουν αλλά δεν είναι εύκολο. Θα είναι σημαντικό βήμα»

Για τον Ηρακλή: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ήταν κρίμα για τη Θεσσαλονίκη και τον Ηρακλή και ελπίζω να μείνει για πολλά στην πρώτη χρονιά στα μεγάλα σαλόνια».

Μασούρας: «Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω»

Ο Γιώργος Μασούρας που εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στο το κίνητρο που πρέπει να βρει η ομάδα μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και εξήγησε πως δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, αλλά στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μασούρας

Για τη διαχείριση μετά τον αποκλεισμό και την έλλειψη κινήτρου: «Σίγουρα μετά από κάθε αποκλεισμό είναι δύσκολα. Νομίζω δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε πίσω. Μετά από αποτυχία ξεκινάει νέα προσπάθεια. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για τον επόμενο στόχο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο».

Για τον ρόλο του ως υπαρχηγός μετά την αποχώρηση του Μάνταλου:

«Αυτά είναι και λίγο τυπικά. Προφανώς είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και να με τιμούν οι συμπαίκτες μου. Τα θεωρώ εντελώς τυπικά. Όλα έχουν να κάνει με το πώς θα μεταδώσεις την εμπειρία στα νέα παιδιά. Όσον αφορά τα παιχνίδια τα τωρινά και του Ιουνίου, πάντα θέλουμε να κερδίζουμε. Έχει μεγαλύτερη σημασία αυτήν την περίοδο το πώς κερδίσουμε, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας ως ομάδα. Έχει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και δεν μετράει μία εφήμερη νίκη».

Για το ότι θα δει το Μουντιάλ εκτός διοργάνωσης: «Δυστυχώς είμαι από αυτούς που το έχω ξαναζήσει. Έχω μία κακή εμπειρία προφανώς. Σκέφτομαι ότι θέλω να δω το Μουντιάλ ώστε να κατανοήσω το πώς θα πρέπει να έχεις νοοτροπία ως ομάδα για να βρίσκεσαι εκεί. Προσωπικός στόχος, αλλά και πιστεύω όσων είμαστε από το 2018 και μετά είναι να καταφέρουμε να μην ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να υπάρχει συνεχής παρουσία σε διοργανώσεις, να το απολαύσει το κοινό και να είμαστε υπερήφανοι ξανά για την ομάδα».

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ο Τραμπ θα καλέσει αραβικά κράτη να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση του πολέμου

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Μπάσκετ 30.03.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)

Με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και νίκησε εύκολα στο ΟΑΚΑ

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Αγώνας δρόμου για fuel pass πριν το Πάσχα - Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμα» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές» Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

