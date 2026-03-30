Ο Χάαλαντ έδωσε έξι «μεροκάματα» για super car της Mercedes (pics)
On Field 30 Μαρτίου 2026, 20:00

Ο Χάαλαντ έδωσε έξι «μεροκάματα» για super car της Mercedes (pics)

Ο Νορβηγός στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι δαπάνησε 400.000 λίρες για την απόκτηση συλλεκτικού αυτοκινήτου, εμπλουτίζοντας τον «στόλο» του

Η πανάκριβη συλλογή ή αν προτιμάτε, ο πανάκριβος «στόλος» αυτοκινήτων του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι πλουσιότερος εδώ και λίγες μέρες, μετά την απόφαση του Νορβηγού σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι ν’ αποκτήσει ένα συλλεκτικό… κομμάτι, που αν μη τι άλλο κάνει την διαφορά.

Πριν όμως αναφερθούμε στο αυτοκίνητο που αγόραρε ο διεθνής στράικερ της Σίτι και πόσα λεφτά δαπάνησε για να το βάλει στο… γκαράζ του, θα πρέπει ν’ αναφερθούμε στις εβδομαδιαίες απολαβές του σούπερ σταρ της αγγλικής ομάδας.

Ο Χάαλαντ λοιπόν κερδίζει 500.000 λίρες την εβδομάδα, μετά το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους «πολίτες» και μόνο και μόνο από το… βδομαδιάτικο του Νορβηγού, καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι μπορεί ν’ αποκτήσει όποιο αυτοκίνητο επιθυμεί.

Το super car πάντως που ξετρέλανε τον διεθνή στράικερ της Σίτι, ήταν μια Mercedes Maybach, ένα μοντέλο της γερμανικής εταιρείας το οποίο είχε σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Βιρζίλ Αμπλό πριν από μερικά χρόνια.

Ο Αμπλό, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από την ζωή σε ηλικία 41 ετών χτυπημένος από σπάνια μορφή καρκίνου, ήταν σχεδιαστής μόδας και καλλιτεχνικός διευθυντής της Luis Vitton.

Συνεργάστηκε με την Mercedes στον σχεδιασμό ενός εξαιρετικού μοντέλου Maybach, το οποίο «έβγαλε» σε 150 μόλις κομμάτια η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και ένα από αυτά βρίσκεται πλέον στα χέρια του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μόλις είδε το αυτοκίνητο και δεν δίστασε να δαπανήσει περίπου 400.000 λίρες για να εντάξει το συγκεκριμένο μοντέλο στην πανάκριβη συλλογή του.

Αναφερθήκαμε στον πρόλογο, στα χρήματα που κερδίζει ο Χάαλαντ κάθε εβδομάδα από την Μάντσεστερ Σίτι (σ.σ. 500.000 λίρες) και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι ο διεθνής άσος της Σίτι ξόδεψε έξι «μεροκάματα» προκειμένου ν’ αποκτήσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα μάλιστα με τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, τα αυτοκίνητα που έχει στο γκαράζ του ο Νορβηγός σούπερ σταρ του αγγλικού συλλόγου, ξεπερνούν σε αξία τα 10 εκατ. λίρες.

Η συλλογή του Νορβηγού άσου περιλαμβάνει επίσης, μία Aston Martin DBX 707 αξίας 350.000 λιρών, το οποίο είναι μια ειδική έκδοση του αυτοκινήτου ασφαλείας που χρησιμοποιείται στα γκραν πρι της formula 1.

Ο Χάαλαντ είναι επίσης κάτοχος μιας Rolls – Royce Cullinan αξίας 300.000 λιρών και μιας Porsche 911 GT3, η οποία κοστίζει 160.000 λίρες.

Όπως θα έχετε καταλάβει ο Νορβηγός άσος είναι λάτρης των πολυτελών αυτοκινήτων και ακολουθεί τα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει έναν πανάκριβο «στόλο» αυτοκινήτων, η αξία των οποίων «αγγίζει» τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Ποδόσφαιρο 29.03.26

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

On Field 28.03.26

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

On Field 25.03.26

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

On Field 25.03.26

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Ώρα αποφάσεων 23.03.26

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

On Field 22.03.26

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

On Field 22.03.26

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

«Κορυφαίο επίτευγμά» 30.03.26

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Νέα παρέμβαση 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Κόσμος 30.03.26

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Μια σύλληψη 30.03.26

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ελλάδα 30.03.26

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βαρχιονοφόρο όχημα - Από την έκρηξη η φιάλη εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα στο απέναντι κτίριο στου Γκύζη

«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Ελλάδα 30.03.26

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Ελλάδα 30.03.26

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

«Βίλα των Αριστουργημάτων» 30.03.26

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Ελλάδα 30.03.26

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Ελλάδα 30.03.26

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

