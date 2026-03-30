Ο Χάαλαντ έδωσε έξι «μεροκάματα» για super car της Mercedes (pics)

Η πανάκριβη συλλογή ή αν προτιμάτε, ο πανάκριβος «στόλος» αυτοκινήτων του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι πλουσιότερος εδώ και λίγες μέρες, μετά την απόφαση του Νορβηγού σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι ν’ αποκτήσει ένα συλλεκτικό… κομμάτι, που αν μη τι άλλο κάνει την διαφορά.

Πριν όμως αναφερθούμε στο αυτοκίνητο που αγόραρε ο διεθνής στράικερ της Σίτι και πόσα λεφτά δαπάνησε για να το βάλει στο… γκαράζ του, θα πρέπει ν’ αναφερθούμε στις εβδομαδιαίες απολαβές του σούπερ σταρ της αγγλικής ομάδας.

Ο Χάαλαντ λοιπόν κερδίζει 500.000 λίρες την εβδομάδα, μετά το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους «πολίτες» και μόνο και μόνο από το… βδομαδιάτικο του Νορβηγού, καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι μπορεί ν’ αποκτήσει όποιο αυτοκίνητο επιθυμεί.

Το super car πάντως που ξετρέλανε τον διεθνή στράικερ της Σίτι, ήταν μια Mercedes Maybach, ένα μοντέλο της γερμανικής εταιρείας το οποίο είχε σχεδιαστεί σε συνεργασία με τον Βιρζίλ Αμπλό πριν από μερικά χρόνια.

Ο Αμπλό, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από την ζωή σε ηλικία 41 ετών χτυπημένος από σπάνια μορφή καρκίνου, ήταν σχεδιαστής μόδας και καλλιτεχνικός διευθυντής της Luis Vitton.

Erling Haaland splashes £400k on rare Louis Vuitton-inspired Mercedes https://t.co/5fUA1lmdBM — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 30, 2026

Συνεργάστηκε με την Mercedes στον σχεδιασμό ενός εξαιρετικού μοντέλου Maybach, το οποίο «έβγαλε» σε 150 μόλις κομμάτια η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και ένα από αυτά βρίσκεται πλέον στα χέρια του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός σέντερ φορ της Μάντσεστερ Σίτι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μόλις είδε το αυτοκίνητο και δεν δίστασε να δαπανήσει περίπου 400.000 λίρες για να εντάξει το συγκεκριμένο μοντέλο στην πανάκριβη συλλογή του.

Αναφερθήκαμε στον πρόλογο, στα χρήματα που κερδίζει ο Χάαλαντ κάθε εβδομάδα από την Μάντσεστερ Σίτι (σ.σ. 500.000 λίρες) και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι ο διεθνής άσος της Σίτι ξόδεψε έξι «μεροκάματα» προκειμένου ν’ αποκτήσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα μάλιστα με τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, τα αυτοκίνητα που έχει στο γκαράζ του ο Νορβηγός σούπερ σταρ του αγγλικού συλλόγου, ξεπερνούν σε αξία τα 10 εκατ. λίρες.

Η συλλογή του Νορβηγού άσου περιλαμβάνει επίσης, μία Aston Martin DBX 707 αξίας 350.000 λιρών, το οποίο είναι μια ειδική έκδοση του αυτοκινήτου ασφαλείας που χρησιμοποιείται στα γκραν πρι της formula 1.

Ο Χάαλαντ είναι επίσης κάτοχος μιας Rolls – Royce Cullinan αξίας 300.000 λιρών και μιας Porsche 911 GT3, η οποία κοστίζει 160.000 λίρες.

Όπως θα έχετε καταλάβει ο Νορβηγός άσος είναι λάτρης των πολυτελών αυτοκινήτων και ακολουθεί τα χνάρια του Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει έναν πανάκριβο «στόλο» αυτοκινήτων, η αξία των οποίων «αγγίζει» τα 50 εκατομμύρια ευρώ.