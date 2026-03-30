Έγινε πατέρας ο Μπρούνο – Επέστρεψε νωρίτερα από τη Νιγηρία (pic)
Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Mπρούνο Ονιεμαέτσι και η σύζυγός του, Ινές Φοντέρς. Ο Νιγηριανός μπακ των Πειραιωτών είχε ταξιδέψει για να ενσωματωθεί με την Εθνική ομάδα της χώρας, ωστόσο επέστρεψε άμεσα στη χώρας.
Ο λόγος; Έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς, στα 26 του χρόνια, με την αγαπημένη του να φέρνει στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, όπως έκανε γνωστό με στόρι στο instagram.
Κάπως έτσι, ο Μπρούνο θα επιστρέψει νωρίτερα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, αφού δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο φιλικό της Νιγηρίας με αντίπαλο την Ιορδανία (31/3, 20:30).
Δείτε την ανάρτηση του Μπρούνο
