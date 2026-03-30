Δεν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ ο Αταμάν: «Ήταν θέατρο, όχι αγώνας μπάσκετ»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center» με 101-94 για την 23 αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού η πρωτιά στην Stoiximan GBL είχε ήδη κριθεί.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, όντας έξαλλος με τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός μπαίνοντας στα αποδυτήρια φώναζε ότι «αυτό ήταν ένα θέατρο και όχι αγώνας μπάσκετ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάσκετ», ζητώντας από τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ να το μεταφέρει στον «αέρα», όπως κι έγινε.