Αυτές είναι οι μέρες και οι ώρες των play offs 1-4 της Super League – Πότε παίζουν Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Η Stoiximan Super League έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των play offs του πρωταθλήματος, με τις ακριβείς ώρες και ημέρες όλων των αγώνων της διαδικασίας.

Η 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος θα κάνει σέντρα την Κυριακή 5 Απριλίου. Η πρεμιέρα περιλαμβάνει ντέρμπι κορυφής, με τον δεύτερο Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την πρωτοπόρο ΑΕΚ στις 21:00, ενώ ο τρίτος ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα δύο ώρες νωρίτερα, στις 19:00.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των play offs και play outs, εκεί που οι ομάδες έμαθαν το πρόγραμμα τους για το μίνι – πρωτάθλημα.

Το πλήρες καλεντάρι με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα (30/3) με τη Stoiximan Super League να ανακοινώνει τις μέρες και τις ώρες που θα λάβουν χώρα τα ματς των play offs και των play outs.

Όλο το πρόγραμμα των play offs 1-4 στη Super League:

1η αγωνιστική: 5 Απριλίου

19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική: 19 Απριλίου

18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική: 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: 17 Μαΐου