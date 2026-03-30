Αυτές είναι οι μέρες και οι ώρες των play offs 1-4 της Super League – Πότε παίζουν Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Έγινε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αγώνων των play offs της Super League - Πότε κάνουν πρεμιέρα οι Big-4
Η Stoiximan Super League έκανε γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των play offs του πρωταθλήματος, με τις ακριβείς ώρες και ημέρες όλων των αγώνων της διαδικασίας.
Η 1η αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος θα κάνει σέντρα την Κυριακή 5 Απριλίου. Η πρεμιέρα περιλαμβάνει ντέρμπι κορυφής, με τον δεύτερο Ολυμπιακό να υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την πρωτοπόρο ΑΕΚ στις 21:00, ενώ ο τρίτος ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα δύο ώρες νωρίτερα, στις 19:00.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των play offs και play outs, εκεί που οι ομάδες έμαθαν το πρόγραμμα τους για το μίνι – πρωτάθλημα.
Το πλήρες καλεντάρι με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αναμετρήσεων οριστικοποιήθηκε τη Δευτέρα (30/3) με τη Stoiximan Super League να ανακοινώνει τις μέρες και τις ώρες που θα λάβουν χώρα τα ματς των play offs και των play outs.
Όλο το πρόγραμμα των play offs 1-4 στη Super League:
1η αγωνιστική: 5 Απριλίου
- 19:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- 21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
2η αγωνιστική: 19 Απριλίου
- 18:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
- 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
3η αγωνιστική: 3 Μαΐου
- 19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- 21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
4η αγωνιστική: 10 Μαΐου
- 19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- 19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική: 13 Μαΐου
- 19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: 17 Μαΐου
- 19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
- 19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
