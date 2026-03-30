Απίστευτο: Ισραηλινός ποδοσφαιριστής ανοίγει πυρ στον νότιο Λίβανο – Έντονες αντιδράσεις προς τη FIFA (vid, pic)

Ο Ισραηλινός ποδοσφαιριστής Μενάσε Ζάλκα προκάλεσε οργή στα social media, καθώς εθεάθη να συμμετέχει σε στρατιωτική επίθεση της χώρας του στον νότιο Λίβανο.

Πρόκειται για παίκτη της Χάποελ Χαντέρα, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του Ισραήλ. Στο υλικό του Channel 14 φαίνεται να φορά στολή του ισραηλινού στρατού και να πυροβολεί με πολυβόλο, ενώ σε άλλο σημείο διακρίνεται να ρίχνει χειροβομβίδα. Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από το Al Jazeera, φέρεται να προέρχεται από στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Ο Ζάλκα είναι έφεδρος της ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών του στρατού. Ο 35χρονος έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, όπου ήταν μεταξύ των εφέδρων «για εκατοντάδες ημέρες», σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην μέλους της Κνεσέτ, Ντοβ Λίπμαν.

Στις εικόνες φαίνεται μαζί με έναν ακόμη στρατιώτη να ανοίγει πυρ από κατεστραμμένο κτίριο σε κατοικημένη περιοχή, σε άγνωστη τοποθεσία στον νότιο Λίβανο.

Η παρουσία του ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις και στον ποδοσφαιρικό χώρο. Παλαιστίνιος αξιωματούχος του ποδοσφαίρου χαρακτήρισε τη συμμετοχή του στην επίθεση «απαράδεκτη».

Οι πρόσφατες ενέργειές του έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις προς τη FIFA να λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον του και της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFA).

Το περιστατικό με τον Ζάλκα έχει αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για κυρώσεις τόσο σε βάρος του ίδιου όσο και της ισραηλινής ομοσπονδίας. Σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ορισμένοι σχολιαστές κατηγόρησαν τη FIFA ότι γνωρίζει για τη συμμετοχή Ισραηλινών παικτών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να λαμβάνει μέτρα.