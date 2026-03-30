Άλεξ Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω να μείνει ο Γιάννης στο Μιλγουόκι – Γιατί να μην επενδύσουμε σε ομάδα του NBA Europe;»

Μία ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία του ΝΒΑ έχει συνδεθεί με την οικογένεια των Αντετοκούνμπο, καθώς οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Άλεξ Αντετοκούνμπο έγιναν τα πρώτα αδέρφια που αγωνίστηκαν στην ίδια ομάδα στη Λίγκα με τους Μπακς.

Ωστόσο, η φετινή σεζόν εξελίχθηκε δύσκολα για την ομάδα του Μιλγουόκι, η οποία έχει ήδη τεθεί εκτός postseason. Ο Γιάννης παραμένει εκτός δράσης λόγω προβλήματος στο γόνατο, ο Θανάσης δεν έχει ενεργό ρόλο, ενώ ο Άλεξ συνεχίζει την πορεία του στη G-League με τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Η θυγατρική των Μπακς γνώρισε βαριά ήττα με 138-115 από την αντίστοιχη ομάδα των Ράπτορς, παραμένοντας στην τελευταία θέση της Ανατολικής Περιφέρειας της G-League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο κλήθηκε να σχολιάσει – μεταξύ άλλων – και το μέλλον του αδερφού του στο Μιλγουόκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άλεξ Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω καλά, προσπαθώ να διατηρώ μια θετική στάση. Υπήρξαν σκαμπανεβάσματα όπως κάθε άλλη σεζόν. Νομίζω ότι το κύριο πράγμα για μένα τώρα είναι να βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα και να συνεχίσω να προσεγγίζω το παιχνίδι σαν επαγγελματίας. Πιστεύω ότι με τον καιρό θα φτάσω εκεί που νομίζω ότι πρέπει να είμαι. Πιστεύω ότι με το σωστό προσωπικό και το σωστό σύστημα υποστήριξης στο πλευρό μου, θα είμαι εκεί που θέλω να είμαι», δήλωσε στη συνέχεια.

«Απλώς ο τύπος που κάνει τα μικρά πράγματα, ο τύπος που κάνει τα πάντα, ο τύπος που φέρνει ενέργεια. Αν αυτό σημαίνει να σουτάρει, σημαίνει να σουτάρει. Αν αυτό σημαίνει να αμύνεται, σημαίνει να αμύνεται. Απλώς ο τύπος που ταιριάζει, δουλεύοντας στις μικρές λεπτομέρειες για κάθε ομάδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα χρειάζεται έναν τέτοιο τύπο», τόνισε ο Άλεξ.

Για την πιθανότητα τρία αδέρφια να μοιραστούν το ίδιο γήπεδο στο NBA, είπε: «Ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε, ας ελπίσουμε. Προχωράμε βήμα βήμα. Απλώς προσπαθώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου έχουν δώσει οι Μιλγουόκι Μπακς και προσπαθώ να τους κάνω καλύτερους με όποιον τρόπο μπορώ».

Για τον Γιάννη: «Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ελπίζω, ελπίζω. Όλοι τον θέλουμε εδώ στο Μιλγουόκι, όλοι θέλουμε να μείνει εδώ στο Μιλγουόκι. Ό,τι κι αν αποφασίσει, εγώ είμαι η οικογένειά του. Αλλά όταν λέω ότι η οικογένειά του, τα παιδιά του και η σύζυγός του αποφασίζουν, θα είναι ό,τι είναι καλύτερο για αυτούς».

Για το αν θα ήθελε να επενδύσει σε μια ομάδα στο του NBA Europe μαζί με τα αδέρφια του. «Απολύτως, απολύτως. Αν προκύψει η ευκαιρία, σίγουρα θα την εκμεταλλευτώ. Νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξει NBA Europe και τέτοιου είδους ομάδες που θα αναπτύσσονται ραγδαία, οπότε νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική επένδυση».

«Δεν ξέρω ποια ομάδα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά ξέρω ότι ανάλογα με την ευκαιρία που θα προκύψει, θα την εκμεταλλευτώ. Άρα οι Έλληνες αναρωτιούνται αν θα επιλέξουν τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό; Θα πρέπει να συνεχίσουν να αναρωτιούνται», έκλεισε λέγοντας.