newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 14:39

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Ο καταδικασμένος πρωτοδίκως για το σκάνδαλο του Predator, Γιάννης Λαβράνος, είχε συνάψει τρεις κουμπαριές με τον πρώην γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου και ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη και τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Μάλιστα, η κουμπαριά με τον κ. Δημητριάδη, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022, ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Ερωτηθείς για το ζήτημα στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως… δεν γνωρίζει και ούτε είναι δική του δουλειά να ανακρίνει ανθρώπους για τις προσωπικές τους σχέσεις.

«Να με συγχωρείτε εδώ δεν είναι χώρος ανάκρισης ούτε εγώ θα μπω στη διαδικασία της ευθύνης της κουμπαριάς. Δυστυχώς με αφορμή άλλη υπόθεση το έκανε αυτό άλλο κόμμα στο οποίο στη συνέχεια έφαγε τα μούτρα του και αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα δεχθώ να πετάμε λάσπη στον οποιοδήποτε επειδή μπορεί να έχει, και δεν το γνωρίζω κιόλας, και δεν είναι δική μου δουλειά, να ανακρίνω ανθρώπους για τις προσωπικές τους σχέσεις. Εάν υπάρχει κάτι που είναι μεμπτό για τον οποιοδήποτε, είτε πρώην υπουργό είτε πρώην πολιτικό είτε πολίτη αυτό θα το βρει η Δικαιοσύνη. Δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε τέτοιου επιπέδου συζήτηση σε αυτή την αίθουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Λάσπη στον ανεμιστήρα» οι κουμπαριές

Σε νέα ερώτηση για το ίδιο θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στις απαντήσεις των… κουμπάρων σχετικά με τις σχέσεις τους με τον κ. Λαβράνο. «Ο καθένας έχει απαντήσει για τον εαυτό του, υπάρχουν οι απαντήσεις τους τουλάχιστον ενός δύο της θυμάμαι και το ξανά λέω αν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο με εμπλοκή τους σε συγκεκριμένη υπόθεση να το πείτε και πάλι εγώ δεν σχολιάζω εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις. Το να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και να μιλάμε για κουμπαριές δεν είναι πρέπον και δεν σας κάνω τη χάρη να συμμετάσχω σε μια τέτοια συζήτηση», ανέφερε.

Είχε προηγηθεί μακροσκελής ερώτηση, σε σχέση τόσο με το όχημα της Krikel που βρέθηκε στον χώρο του ΚΕΤΥΑΚ, το οποίο αποτελεί παράρτημα της ΕΥΠ, όσο και για τη φοροδιαφυγή που ελέγχεται ο σκιώδης ιδιοκτήτης της Krikel. «Η εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου πρωταγωνιστεί στην υπόθεση των υποκλοπών ως η εταιρεία που συνεργάστηκε με την Intellexa για την εξαγωγή του Predator εκτός Ελλάδος και ως η εταιρεία που οχήματά της βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΕΥΠ. Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος έχει δεσμεύσει την περιουσία του Γιάννη Λαβράνου μετά από εκτεταμένες έρευνες. Η Krikel φαίνεται να διέπραξε κακουργηματική φοροδιαφυγή, κατά το 2018-21, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη της είχαν εκτιναχθεί στα 9,74 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή για το ξέπλυμα, εντόπισε αδικαιολόγητες τραπεζικές κινήσεις που ξεπερνούν τα 16,6 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς της Krikel κρίνοντας ότι μέρος αυτών συνιστά εγκληματικό προϊόν. Όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διακυβέρνησή σας, που είχε ως αποκλειστικό πελάτη την ΕΛ.ΑΣ. και είχε λάβει τα προαναφερόμενα χρήματα από απόρρητες συμβάσεις. Πώς το σχολιάζεται;», ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Ο Π. Μαρινάκης αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, ζήτησε να… πιστώνεται στην κυβέρνηση ότι εξαρθρώνονται τέτοιες υποθέσεις. «Επί των ημερών μας λειτουργούν οι αρχές και η δικαιοσύνη. Όποιος ελεγχόμενος είναι εντέλει είναι αθώος ή ένοχος θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, όχι εγώ ή εσείς. Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη φορολογική υπόθεση, ούτε είναι δική δουλειά μου να σχολιάζω οποιαδήποτε εν εξελίξει ή υπό διερεύνηση υπόθεση. Το γεγονός ότι επί ημερών αυτής της κυβέρνησης εξαρθρώνονται υποθέσεις είτε φορολογικές είτε εγκληματικές είτε εγκληματικές οργανώσεις δεν θα έπρεπε να χρεώνεται, μιλάω συνολικά για τις υποθέσεις, δεν μιλάω για συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι δική μου δουλειά, δεν θα έπρεπε να χρεώνεται στην κυβέρνηση θα έπρεπε να πιστώνεται. Το γεγονός ότι λειτουργεί πλέον η αστυνομία, συνολικά οι Αρχές, εξαρθρώνονται είτε εγκληματικές οργανώσεις είτε συμμορίες είτε βρίσκονται διάφορες υποθέσεις που παίρνουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης, δείχνουν ότι οι Αρχές λειτουργούν. Από εκεί και πέρα τι συμβαίνει σε κάθε υπόθεση ξεχωριστά είναι δουλειά της Δικαιοσύνης και μόνο, δεν πρόκειται να μετατραπεί σε δικαστήριο οποιαδήποτε διαδικασία όπως η παρούσα», υπογράμμισε.

«Δεν τίθεται θέμα κανενός εκβιασμού»

Σε σχέση με τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν και αν υπάρχει εκβιασμός προς την κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής της Intellexa επισήμανε ότι δεν θα γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος, κάνοντας αναφορές στον μοναδικό παραιτηθέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ  Νίξον φωτογραφίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν τίθεται θέμα κανενός εκβιασμού, ούτε η κυβέρνηση αυτή να εκβιαστεί, αυτό είναι μια ερμηνεία που κάνουν κάποιοι. Όπως απάντησα και την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Ντίλιαν, είναι κατηγορούμενος, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και επίκειται ο προσδιορισμός της έφεσης. Τα δικαστήρια δεν γίνονται ούτε εδώ ούτε στα κανάλια, γίνονται στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει τη δίκη πριν την ώρα της. Όπως ο κάθε κατηγορούμενος, ο κάθε διάδικος, θα εκφράσει τις θέσεις του και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει τους ισχυρισμούς αυτούς», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «μιλάμε για μία υπόθεση που ξεκίνησε να απασχολεί την κοινή γνώμη τέσσερα χρόνια πριν. Είχαν δοθεί ξεκάθαρες απαντήσεις, είχαν αναληφθεί πολιτικές πρωτοβουλίες, υπήρξαν παραιτήσεις. Έγιναν όλες οι δέουσες και οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, που οδήγησαν, μάλιστα, σε αναγνώριση από την ευρωπαϊκή επιτροπή του νέου καθεστώς. Η δικαιοσύνη, σε ανώτατο επίπεδο, εξέδωσε μια διάταξη η οποία μίλησε για μη ευθύνη και παρέπεμψε αυτούς τους τέσσερις ιδιώτες να δικαστούν. Δεν έχουμε αφήσει καμία σκιά. Αν κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο, για να υποκαταστήσουν την πολιτική τους ένδεια, δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη». Τέλος, υπογράμμισε με έμφαση ότι η κυβέρνηση δεν θα μπει σε σε διαδικασία ερμηνειών των δηλώσεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Είμαστε έτοιμοι» 30.03.26

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Ελλάδα 30.03.26

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Σύνταξη
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο