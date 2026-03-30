Ο καταδικασμένος πρωτοδίκως για το σκάνδαλο του Predator, Γιάννης Λαβράνος, είχε συνάψει τρεις κουμπαριές με τον πρώην γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου και ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη και τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και Μετανάστευσης και Ασύλου, Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Μάλιστα, η κουμπαριά με τον κ. Δημητριάδη, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022, ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Ερωτηθείς για το ζήτημα στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως… δεν γνωρίζει και ούτε είναι δική του δουλειά να ανακρίνει ανθρώπους για τις προσωπικές τους σχέσεις.

«Να με συγχωρείτε εδώ δεν είναι χώρος ανάκρισης ούτε εγώ θα μπω στη διαδικασία της ευθύνης της κουμπαριάς. Δυστυχώς με αφορμή άλλη υπόθεση το έκανε αυτό άλλο κόμμα στο οποίο στη συνέχεια έφαγε τα μούτρα του και αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα δεχθώ να πετάμε λάσπη στον οποιοδήποτε επειδή μπορεί να έχει, και δεν το γνωρίζω κιόλας, και δεν είναι δική μου δουλειά, να ανακρίνω ανθρώπους για τις προσωπικές τους σχέσεις. Εάν υπάρχει κάτι που είναι μεμπτό για τον οποιοδήποτε, είτε πρώην υπουργό είτε πρώην πολιτικό είτε πολίτη αυτό θα το βρει η Δικαιοσύνη. Δεν είναι δική μας δουλειά να κάνουμε τέτοιου επιπέδου συζήτηση σε αυτή την αίθουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Λάσπη στον ανεμιστήρα» οι κουμπαριές

Σε νέα ερώτηση για το ίδιο θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στις απαντήσεις των… κουμπάρων σχετικά με τις σχέσεις τους με τον κ. Λαβράνο. «Ο καθένας έχει απαντήσει για τον εαυτό του, υπάρχουν οι απαντήσεις τους τουλάχιστον ενός δύο της θυμάμαι και το ξανά λέω αν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο με εμπλοκή τους σε συγκεκριμένη υπόθεση να το πείτε και πάλι εγώ δεν σχολιάζω εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις. Το να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα και να μιλάμε για κουμπαριές δεν είναι πρέπον και δεν σας κάνω τη χάρη να συμμετάσχω σε μια τέτοια συζήτηση», ανέφερε.

Είχε προηγηθεί μακροσκελής ερώτηση, σε σχέση τόσο με το όχημα της Krikel που βρέθηκε στον χώρο του ΚΕΤΥΑΚ, το οποίο αποτελεί παράρτημα της ΕΥΠ, όσο και για τη φοροδιαφυγή που ελέγχεται ο σκιώδης ιδιοκτήτης της Krikel. «Η εταιρεία Krikel του Γιάννη Λαβράνου πρωταγωνιστεί στην υπόθεση των υποκλοπών ως η εταιρεία που συνεργάστηκε με την Intellexa για την εξαγωγή του Predator εκτός Ελλάδος και ως η εταιρεία που οχήματά της βρέθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΕΥΠ. Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος έχει δεσμεύσει την περιουσία του Γιάννη Λαβράνου μετά από εκτεταμένες έρευνες. Η Krikel φαίνεται να διέπραξε κακουργηματική φοροδιαφυγή, κατά το 2018-21, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη της είχαν εκτιναχθεί στα 9,74 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Αρχή για το ξέπλυμα, εντόπισε αδικαιολόγητες τραπεζικές κινήσεις που ξεπερνούν τα 16,6 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς της Krikel κρίνοντας ότι μέρος αυτών συνιστά εγκληματικό προϊόν. Όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διακυβέρνησή σας, που είχε ως αποκλειστικό πελάτη την ΕΛ.ΑΣ. και είχε λάβει τα προαναφερόμενα χρήματα από απόρρητες συμβάσεις. Πώς το σχολιάζεται;», ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Ο Π. Μαρινάκης αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, ζήτησε να… πιστώνεται στην κυβέρνηση ότι εξαρθρώνονται τέτοιες υποθέσεις. «Επί των ημερών μας λειτουργούν οι αρχές και η δικαιοσύνη. Όποιος ελεγχόμενος είναι εντέλει είναι αθώος ή ένοχος θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, όχι εγώ ή εσείς. Δεν γνωρίζω τη συγκεκριμένη φορολογική υπόθεση, ούτε είναι δική δουλειά μου να σχολιάζω οποιαδήποτε εν εξελίξει ή υπό διερεύνηση υπόθεση. Το γεγονός ότι επί ημερών αυτής της κυβέρνησης εξαρθρώνονται υποθέσεις είτε φορολογικές είτε εγκληματικές είτε εγκληματικές οργανώσεις δεν θα έπρεπε να χρεώνεται, μιλάω συνολικά για τις υποθέσεις, δεν μιλάω για συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι δική μου δουλειά, δεν θα έπρεπε να χρεώνεται στην κυβέρνηση θα έπρεπε να πιστώνεται. Το γεγονός ότι λειτουργεί πλέον η αστυνομία, συνολικά οι Αρχές, εξαρθρώνονται είτε εγκληματικές οργανώσεις είτε συμμορίες είτε βρίσκονται διάφορες υποθέσεις που παίρνουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης, δείχνουν ότι οι Αρχές λειτουργούν. Από εκεί και πέρα τι συμβαίνει σε κάθε υπόθεση ξεχωριστά είναι δουλειά της Δικαιοσύνης και μόνο, δεν πρόκειται να μετατραπεί σε δικαστήριο οποιαδήποτε διαδικασία όπως η παρούσα», υπογράμμισε.

«Δεν τίθεται θέμα κανενός εκβιασμού»

Σε σχέση με τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν και αν υπάρχει εκβιασμός προς την κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής της Intellexa επισήμανε ότι δεν θα γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος, κάνοντας αναφορές στον μοναδικό παραιτηθέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον φωτογραφίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν τίθεται θέμα κανενός εκβιασμού, ούτε η κυβέρνηση αυτή να εκβιαστεί, αυτό είναι μια ερμηνεία που κάνουν κάποιοι. Όπως απάντησα και την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Ντίλιαν, είναι κατηγορούμενος, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και επίκειται ο προσδιορισμός της έφεσης. Τα δικαστήρια δεν γίνονται ούτε εδώ ούτε στα κανάλια, γίνονται στις δικαστικές αίθουσες. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει τη δίκη πριν την ώρα της. Όπως ο κάθε κατηγορούμενος, ο κάθε διάδικος, θα εκφράσει τις θέσεις του και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει τους ισχυρισμούς αυτούς», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «μιλάμε για μία υπόθεση που ξεκίνησε να απασχολεί την κοινή γνώμη τέσσερα χρόνια πριν. Είχαν δοθεί ξεκάθαρες απαντήσεις, είχαν αναληφθεί πολιτικές πρωτοβουλίες, υπήρξαν παραιτήσεις. Έγιναν όλες οι δέουσες και οι αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, που οδήγησαν, μάλιστα, σε αναγνώριση από την ευρωπαϊκή επιτροπή του νέου καθεστώς. Η δικαιοσύνη, σε ανώτατο επίπεδο, εξέδωσε μια διάταξη η οποία μίλησε για μη ευθύνη και παρέπεμψε αυτούς τους τέσσερις ιδιώτες να δικαστούν. Δεν έχουμε αφήσει καμία σκιά. Αν κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο, για να υποκαταστήσουν την πολιτική τους ένδεια, δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη». Τέλος, υπογράμμισε με έμφαση ότι η κυβέρνηση δεν θα μπει σε σε διαδικασία ερμηνειών των δηλώσεων.