ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»
Το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση για την ισραηλινή απαγόρευση εισόδου στον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα
«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».
«Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα», προσθέτει.
«Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες», καταλήγει.
Greece expresses its deep concern over the fact that the Latin Patriarch of Jerusalem was prevented yesterday from entering the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem to celebrate the Catholic Palm Sunday.
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026
Despite the current circumstances, the Status Quo of the Holy Sepulcher must be fully respected by all and in good faith. This assumes additional importance in view of the upcoming Easter celebrations.
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026
Greece expresses its solidarity and unwavering support to the Christian Churches in Jerusalem and reiterates the importance of the respect of the Status Quo of the Holy Sepulcher under all circumstances.
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026
