Τσουκαλάς: Το συνέδριό μας είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στην ενότητα και στο καθαρό στίγμα
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 13:37

Τσουκαλάς: Το συνέδριό μας είπε ένα πολύ μεγάλο 'ναι' στην πολιτική αλλαγή, στην ενότητα και στο καθαρό στίγμα

«Η χώρα πρέπει να βγει από την παρακμή και τη μιζέρια που την έχει βυθίσει η Νέα Δημοκρατία», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το συνέδριο είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στην ενεργή και ενιαία φωνή».

«Αν κάποιος μάλιστα παρακολουθήσει τις ομιλίες, θα δει ότι πολλοί ήταν εκείνοι που αναφέρθηκαν στην ανάγκη του να υπάρχουν ρήξεις και ως η επόμενη κυβέρνηση να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ και έθεσε το ζήτημα της ανάγκης «να απαντήσουμε στα μεγάλα ζητούμενα».

Όπως εξήγησε, «τα μεγάλα ζητούμενα είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, η γεωπολιτική θέση της χώρας, το πώς μπορούμε ξανά να δώσουμε ένα νέο ελληνικό όραμα οικουμενικότητας», ενώ σημείωσε πως «υπενθυμίσαμε σε όλους ότι είμαστε μια παράταξη με μακρά παράδοση μεγάλων ενωτικών και πατριωτικών επιλογών. Από την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης μέχρι το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων ως ψήφισμα, σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα μια προσήλωση και ένα όραμα εθνικό», για να τονίσει πως «η χώρα μας χρειάζεται να βγει από τη μιζέρια και την παρακμή που την έχει βυθίσει η Νέα Δημοκρατία».

Τώρα, «όλοι έχουμε συγκεκριμένο καθήκον απέναντι στη βάση της παράταξης και στη χώρα»

Ο Κώστας Τσουκαλάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη του συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έκλεισε την πόρτα σε οποιοδήποτε σενάριο εσωστρέφειας. «Θεωρώ δεδομένο ότι, αφού έγινε ένα συνέδριο με έναν πολύ εκτενή προσυνεδριακό διάλογο, πάρα πολλές ολομέλειες και συνεδριάσεις και καταλήξαμε να φτάσουμε σε αυτό με ομαλότητα, με ενότητα, με καθαρά πολιτικά μηνύματα, ότι από εδώ και πέρα όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο καθήκον απέναντι στην κοινωνική βάση της παράταξης αλλά και στη χώρα», τόνισε με νόημα, προσθέτοντας ότι «αυτό το καθήκον μας είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, να τολμήσουμε, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να δικαιώσουμε την προσδοκία της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων».

«Καμία συνεργασία με τη ΝΔ»

Για ακόμη μία φορά, απέκλεισε κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ, υπογραμμίζοντας πως «η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτονόητη επιλογή. Είναι  μέρος της  εθνικής μας στρατηγικής. Εμείς, καλώντας τους πολίτες να έρθουν και να συμπαραταχθούν μαζί μας, λέμε κάτι πολύ καθαρό: η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η παράταξη που καλύπτει το χώρο από την αριστερά έως το κέντρο. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που θέλουν αξιοκρατία και διαφάνεια. Είναι δεδομένο, επομένως, από το DNA της παράταξής μας ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμη περισσότερο τώρα», όπως είπε, εξηγώντας ότι ««η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μία τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση, έχει καταλήξει να είναι ένα καθεστώς με μονοκομματικούς και πελατειακούς όρους».

Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση για να μπει η χώρα «σε μια άλλη διαδρομή, σε μια άλλη πορεία εθνικής αυτοπεποίθησης, ανάταξης της κοινωνίας, ισχυρής οικονομίας και παραγωγικής Ελλάδας, να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση», τονίζοντας πως «η μόνη ψήφος, η οποία διώχνει τη Νέα Δημοκρατία και φέρνει ένα άλλο ήθος και ένα νέο σχέδιο, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

«Όχι στη λογική της χαμένης ψήφου – Οι πολίτες έχουν ευθύνη»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε, μάλιστα, ότι είναι σημαντικό «να μην πάμε στη λογική της χαμένης ψήφου. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, δύο επιλογές», ανέφερε: «Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχουμε νιώσει στο πετσί μας τα αποτελέσματα αυτής, ή γίνεται πράξη η πολιτική αλλαγή με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες έχουν μεγάλη ευθύνη ώστε να μην έρθει και τρίτη θητεία Μητσοτάκη».

«Έχει κάθε δικαίωμα να δημιουργήσει κόμμα ο Τσίπρας»

Ερωτηθείς, παράλληλα, για τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις τελευταίες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς παρατήρησε πώς «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε καθαρά το δεύτερο κόμμα. Ας μην ξεχνάμε όμως από πού ξεκινήσαμε. Τώρα, σιγά-σιγά που μπαίνουν τα διλήμματα, ο κόσμος θα καταλάβει ποιες είναι οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται», ενώ υπενθύμισε – «με κάθε σεβασμό, όπως είπε – ότι «όταν ο κ. Τσίπρας ήταν αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη, τότε ο δεύτερος πήρε 41% ενώ είχε αποτύχει σε όλα ως πρωθυπουργός. Τα κόμματα οφείλουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν υπάρχει πουθενά επιτυχημένο κόμμα που προέκυψε ερήμην των κοινωνικών αναγκών, απλά από μια προσωπική επιδίωξη. Έχει κάθε δικαίωμα να δημιουργήσει ένα κόμμα, αλλά αυτό θα είναι προσωποπαγές και δεν δείχνει να αγκυρώνεται πουθενά στην κοινωνία», υποστήριξε.

«Στο ΠΑΣΟΚ είμαστε έτοιμοι» για πρόωρες εκλογές

Ο κ. Τσουκαλάς κλήθηκε να σχολιάσει και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και υπογράμμισε ότι από το ΠΑΣΟΚ «το αίτημα των εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, κάνει ζημιά στη χώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι».

Τέλος, αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στηλίτευσε τη στάση της κυβέρνησης και διαβεβαίωσε ότι «εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε πολιτικό και νομικό μέσο στην υπόθεση. Η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να απολογηθεί για την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου του πολιτικού συστήματος και για κάτι το οποίο προσέβαλε τις δημοκρατικές αξίες του λαού μας».

«Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε ζητήσει να γίνει προ ημερησίας συζήτηση και έχουμε δεσμευτεί και για αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής. Μελετάμε την δικαστική απόφαση και θα κινηθούμε αναλόγως», σημείωσε καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Είμαστε έτοιμοι» 30.03.26

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Σύνταξη
Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Σύνταξη
Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Σύνταξη
Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» - Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς σε διαμέρισμα

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

