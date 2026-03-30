ΣΥΡΙΖΑ: Ενωτικό εγχείρημα για τις εκλογές προανήγγειλε ο Φάμελλος – «Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό εγχείρημα για την προοδευτική διέξοδο της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο Star Forum 2026 που διεξάγεται στην Λαμία.

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την υπέρβασή του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. «Η κοινωνία δεν καθυστερεί, η πρόσφατη μέτρηση της GPO έδινε παράσταση νίκης 42% σε μία κυβέρνηση συνεργασίας. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα αριστερό και προοδευτικό που έχει καταθέσει σαφή πρόταση. Εκτός από αυτό όμως χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς προϋποθέσεις και ανταλλάγματα. Εμείς μιλήσαμε εγκαίρως και για το ‘μαζί’, για να έχουμε κοινό πρόγραμμα και κοινή προοπτική με τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και είπαμε ότι καθοριστικό ρόλο θα έχει και ο Αλέξης Τσίπρας».

Το «ιστορικό λάθος» του ΠΑΣΟΚ

Για το ΠΑΣΟΚ και την απόφαση του Συνεδρίου του για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές είπε: «Αυτό δεν δίνει απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας, είναι περιχαράκωση και είναι ιστορικό λάθος».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε και στην Νέα Αριστερά ‘Στη Νέα Αριστερά κλείνει ένας κύκλος αμφισημίας και ταλάντευσης και φαίνεται ότι επιλέγει μία πορεία που δεν απαντά στο ερώτημα “θα έχουμε κυβερνώσα αριστερά;’. Εμείς θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Θα πιέσουμε για απαντήσεις με προγραμματικό περιεχόμενο και θα ζητήσουμε από τους πολίτες να δυναμώσουν την φωνή τους προς την ίδια κατεύθυνση. Έχω βαθιά πολιτική πεποίθηση η πρόταση για προοδευτική διέξοδο θα πετύχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δυναμώσει και θα εγγυηθεί την καλύτερη δυνατή πρόταση για τις επόμενες εκλογές. Την αποτυχία θα την έχει ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική της διαφθοράς. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όσο για τις πρόωρες εκλογές εμείς απαντάμε ότι αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει φύγει ήδη». Στην παρατήρηση ότι δεν υπάρχει πλέον συνομιλητής απάντησε ότι γίνονται επαφές με το Πράττω του Νίκου Κοτζιά, με τον ΚΟΣΜΟ του Πέτρου Κόκκαλη, με την Λούκα Κατσέλη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και απάντησε παράλληλα στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – 2,8 εκατομμύρια πολίτες σε καθεστώς φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού- διαψεύδουν τους ισχυρισμούς ότι η ελληνική κοινωνία είναι μία κοινωνία ευημερίας και αντίθετα επιβεβαιώνουν ότι είναι μία κοινωνία διαρκούς φτωχοποίησης.

«Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» είπε για τις υποκλοπές

Αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών λέγοντας: «Είναι δυνατόν να παρακολουθούνταν η μισή κυβέρνηση και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και κανείς να μην μιλά;».

Τέλος, καταλόγισε στην κυβέρνηση παραβίαση του Συντάγματος και ρώτησε ρητορικά «γιατί ο πρωθυπουργός καλύπτει ένα πλαίσιο παρακρατικών λειτουργιών;», για να απαντήσει: «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ο πρωθυπουργός επέλεξε την παραβίαση του δημοκρατικού πλαισίου για να υπάρξει εκτεταμένο πλιάτσικο στην δημόσια περιουσία. Οι πρακτικές του παρακράτους ξεκινούν από το Μέγαρο Μαξίμου».