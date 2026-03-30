newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣΥΡΙΖΑ: Αυτό το κτίριο ποιος (δεν) θα το πάρει;
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 06:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτό το κτίριο ποιος (δεν) θα το πάρει;

Πώς συνδέονται οι εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με το μέλλον του ιστορικού επταώροφου κτιρίου της Κουμουνδούρου

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Παρότι το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ανήκει πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ λόγω του συνεδρίου του, οι του ΣΥΡΙΖΑ σκανάρουν τις πράσινες διεργασίες και οργανώνουν τον βηματισμό τους. Ολα αυτά στο φόντο της κυβερνητικής φθοράς – λόγω και υποκλοπών και ακρίβειας – και με το βλέμμα τους στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα που κλιμακώνει τον σχεδιασμό του για τον νέο φορέα.

Με την ίδρυση του ΣΥΝ και τη μετατροπή του σε ενιαίο κόμμα η ΕΑΡ και αυτομάτως και το κτίριο πέρασε στον νέο σχηματισμό

Στα αρνητικά θα σημείωνε κάποιος για τον ΣΥΡΙΖΑ τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις αλλά και μια αίσθηση για ορισμένα στελέχη πως ήδη κινούνται ως «υπηρέτες δύο αφεντάδων».

Δηλαδή του παρόντος χώρου τους και του πρώην πρωθυπουργού κ. Τσίπρα. Στα θετικά, θα εντόπιζε τη σύνθεση που επετεύχθη στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή, λόγω των πρωτοβουλιών και της εισήγησης του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Οι δύο άτυπες συριζαϊκές ομάδες, αυτή που διά της τεθλασμένης οδού θέλει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και εκείνη που εμμένει σε μια συντεταγμένη πορεία του κόμματος αλλά και με στρατηγική επισπεύδουσας δύναμης για τις συνολικές διεργασίες, έχουν πάει σε συμφωνία. Τουλάχιστον τώρα. «Εγώ αυτό που θέλω οπωσδήποτε να γίνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι να υπάρχει ένα ενωτικό εγχείρημα.

Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που περιλαμβάνει θέματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν στο κοινό τραπέζι, σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής της συνεργασίας και πρόσωπα, μπορούν να αδυνατίσουν τη συζήτηση για τη συνεργασία», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο in.gr (Ράνια Τζίμα).

Στα θετικά της συγκυρίας, προσμετρώνται και οι εξελίξεις στα κομματικά ΜΜΕ. Εδώ σύμφωνα με πληροφορίες, πέτυχαν να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δημόσιο, να υπάρξει δρομολογημένη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών προς τους εργαζομένους μέχρι τα τέλη Αυγούστου (270.000 ευρώ), εξόφληση των πιστωτών και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Τα παραπάνω «έτρεξε» το στέλεχος της νέας γενιάς, νομικός και φιλικός στην ομάδα Αντώνη Κοτσακά – Χάρη Τσιόκα – Διονύση Τεμπονέρα, Γιάννης Μπουλέκος. Ολα αυτά έχουν σημασία αφού ακόμη και το σενάριο διάλυσης του κόμματος είχε ακουστεί ενώ ακόμη για κάποιους η ρευστοποίησή του εγγράφεται στις πιθανές εκδοχές.

Πιθανά σενάρια

Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτημένα ως συνιστώσα σε μια μεγάλη συζήτηση για σύμπραξη ή θα διαπραγματευθεί κάθε στέλεχος το δικό του μέλλον στα ερείπιά του; Ερωτήματα που επιχειρεί να κλείσει η σημερινή ηγεσία του αλλά και που με τη σειρά τους πυροδοτούν σενάρια για την έκβαση των περιουσιακών στοιχείων του κόμματος σε κάθε ενδεχόμενο. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά (πλην των κομματικών ΜΜΕ κ.λπ.) έχει προφανώς το επταώροφο κτίριο «Μίμης Δαρειώτης» στην Πλατεία Κουμουνδούρου.

Εδώ σήμερα εδράζεται ο κύριος πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Εχει όμως τη δική του ιστορία. Κάποτε οίκημα της ΙΖΟΛΑ αγοράστηκε από την ΕΑΡ με δικαιούχους τους Λ.Κύρκο και Φ. Κουβέλη και με δάνειο τότε της αξίας των 115 εκατ. δραχμών. Με την ίδρυση του ΣΥΝ και λίγο μετά με τη μετατροπή του σε ενιαίο κόμμα η ΕΑΡ και αυτομάτως και το κτίριο πέρασε στον νέο σχηματισμό.

Δικαιούχος έγινε κοινώς – βάσει και Κτηματολογίου – ο ΣΥΝ ενώ από το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ (μαζί και ένα όχι αμελητέο ποσό της κρατικής επιχορήγησης). Αν υπάρξει σχήμα διάδοχο του ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση πολιτικής ρευστοποίησης της Κουμουνδούρου, θα αποκτήσει αυτόματα αυτό το κτίριο. Σήμερα, όπως λένε από το κόμμα, είναι εξοφλημένο στο σύνολό του.

Αν διαλυθεί δε ο ΣΥΡΙΖΑ θα περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο. Πηγές από το κόμμα αποκλείουν κάθε τέτοιο πολιτικό ενδεχόμενο σήμερα. Για πολλούς τα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με την έκβαση των διεργασιών όπως και να ‘χει. Και το αντίστροφο.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Σύνταξη
Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ
Κόσμος 30.03.26 Upd: 08:01

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Οι κερδισμένοι 30.03.26

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ακρίβεια 30.03.26

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 30.03.26

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Σύνταξη
Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
«Βαθιά ανησυχία» 30.03.26

Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Βαθιά ανησυχία» από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία για σχέδιο διεύρυνσης της θανατική ποινής
Ακροδεξιάς έμπνευσης 30.03.26

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο