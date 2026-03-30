ΣΥΡΙΖΑ: Αυτό το κτίριο ποιος (δεν) θα το πάρει;

Παρότι το Σαββατοκύριακο που διανύουμε ανήκει πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ λόγω του συνεδρίου του, οι του ΣΥΡΙΖΑ σκανάρουν τις πράσινες διεργασίες και οργανώνουν τον βηματισμό τους. Ολα αυτά στο φόντο της κυβερνητικής φθοράς – λόγω και υποκλοπών και ακρίβειας – και με το βλέμμα τους στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα που κλιμακώνει τον σχεδιασμό του για τον νέο φορέα.

Με την ίδρυση του ΣΥΝ και τη μετατροπή του σε ενιαίο κόμμα η ΕΑΡ και αυτομάτως και το κτίριο πέρασε στον νέο σχηματισμό

Στα αρνητικά θα σημείωνε κάποιος για τον ΣΥΡΙΖΑ τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις αλλά και μια αίσθηση για ορισμένα στελέχη πως ήδη κινούνται ως «υπηρέτες δύο αφεντάδων».

Δηλαδή του παρόντος χώρου τους και του πρώην πρωθυπουργού κ. Τσίπρα. Στα θετικά, θα εντόπιζε τη σύνθεση που επετεύχθη στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή, λόγω των πρωτοβουλιών και της εισήγησης του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου.

Οι δύο άτυπες συριζαϊκές ομάδες, αυτή που διά της τεθλασμένης οδού θέλει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και εκείνη που εμμένει σε μια συντεταγμένη πορεία του κόμματος αλλά και με στρατηγική επισπεύδουσας δύναμης για τις συνολικές διεργασίες, έχουν πάει σε συμφωνία. Τουλάχιστον τώρα. «Εγώ αυτό που θέλω οπωσδήποτε να γίνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι να υπάρχει ένα ενωτικό εγχείρημα.

Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που περιλαμβάνει θέματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν στο κοινό τραπέζι, σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής της συνεργασίας και πρόσωπα, μπορούν να αδυνατίσουν τη συζήτηση για τη συνεργασία», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο in.gr (Ράνια Τζίμα).

Στα θετικά της συγκυρίας, προσμετρώνται και οι εξελίξεις στα κομματικά ΜΜΕ. Εδώ σύμφωνα με πληροφορίες, πέτυχαν να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δημόσιο, να υπάρξει δρομολογημένη καταβολή των δεδουλευμένων μισθών προς τους εργαζομένους μέχρι τα τέλη Αυγούστου (270.000 ευρώ), εξόφληση των πιστωτών και μείωση του κόστους λειτουργίας.

Τα παραπάνω «έτρεξε» το στέλεχος της νέας γενιάς, νομικός και φιλικός στην ομάδα Αντώνη Κοτσακά – Χάρη Τσιόκα – Διονύση Τεμπονέρα, Γιάννης Μπουλέκος. Ολα αυτά έχουν σημασία αφού ακόμη και το σενάριο διάλυσης του κόμματος είχε ακουστεί ενώ ακόμη για κάποιους η ρευστοποίησή του εγγράφεται στις πιθανές εκδοχές.

Πιθανά σενάρια

Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτημένα ως συνιστώσα σε μια μεγάλη συζήτηση για σύμπραξη ή θα διαπραγματευθεί κάθε στέλεχος το δικό του μέλλον στα ερείπιά του; Ερωτήματα που επιχειρεί να κλείσει η σημερινή ηγεσία του αλλά και που με τη σειρά τους πυροδοτούν σενάρια για την έκβαση των περιουσιακών στοιχείων του κόμματος σε κάθε ενδεχόμενο. Δεσπόζουσα θέση σε αυτά (πλην των κομματικών ΜΜΕ κ.λπ.) έχει προφανώς το επταώροφο κτίριο «Μίμης Δαρειώτης» στην Πλατεία Κουμουνδούρου.

Εδώ σήμερα εδράζεται ο κύριος πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Εχει όμως τη δική του ιστορία. Κάποτε οίκημα της ΙΖΟΛΑ αγοράστηκε από την ΕΑΡ με δικαιούχους τους Λ.Κύρκο και Φ. Κουβέλη και με δάνειο τότε της αξίας των 115 εκατ. δραχμών. Με την ίδρυση του ΣΥΝ και λίγο μετά με τη μετατροπή του σε ενιαίο κόμμα η ΕΑΡ και αυτομάτως και το κτίριο πέρασε στον νέο σχηματισμό.

Δικαιούχος έγινε κοινώς – βάσει και Κτηματολογίου – ο ΣΥΝ ενώ από το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ (μαζί και ένα όχι αμελητέο ποσό της κρατικής επιχορήγησης). Αν υπάρξει σχήμα διάδοχο του ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση πολιτικής ρευστοποίησης της Κουμουνδούρου, θα αποκτήσει αυτόματα αυτό το κτίριο. Σήμερα, όπως λένε από το κόμμα, είναι εξοφλημένο στο σύνολό του.

Αν διαλυθεί δε ο ΣΥΡΙΖΑ θα περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο. Πηγές από το κόμμα αποκλείουν κάθε τέτοιο πολιτικό ενδεχόμενο σήμερα. Για πολλούς τα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με την έκβαση των διεργασιών όπως και να ‘χει. Και το αντίστροφο.

